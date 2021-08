La livraison le jour même d’Amazon s’étend à 6 autres villes américaines – WWD

Amazon a doublé le nombre de villes où il propose une livraison rapide le jour même, a révélé mercredi l’e-commerçant. Le total s’élève désormais à une douzaine de villes américaines où les membres Prime peuvent commander jusqu’à 3 millions d’articles, pratiquement à la demande.

La société a lancé une livraison plus rapide à Philadelphie, Phoenix, Orlando et Dallas il y a un an, puis a poursuivi en l’étendant à Nashville et à Washington, DC, en novembre, portant le total à six marchés. Maintenant, avec le dernier mouvement, les acheteurs impulsifs à Baltimore; Chicago; Détroit ; Tampa, Floride ; Charlotte, NC et Houston peuvent rejoindre le giron.

“Depuis le lancement de la livraison le jour même, nous avons continué à offrir aux clients de nouveaux niveaux de commodité et plus d’options de livraison parmi lesquelles choisir”, a déclaré Amazon dans un article de blog publié mercredi. « Notre décision visant à rendre la livraison le jour même encore plus rapide n’est qu’un exemple d’une innovation de livraison qui offre aux clients plus de choix, de rapidité et de commodité lors de la réception de leurs colis. »

L’annonce intervient dans le sillage du rapport sur les résultats du deuxième trimestre d’Amazon, dont la croissance terne après des trimestres record a secoué les investisseurs la semaine dernière et fait baisser le cours de son action. Les actions, qui ont initialement chuté de 5% avant de chuter de près de 8% vendredi, sont toujours sous le choc.

De toute évidence, la société envisage d’élargir la livraison le jour même depuis un certain temps, car aucune opération ne pourrait lancer une entreprise de cette ampleur du jour au lendemain. En effet, l’offre a été rendue possible grâce aux investissements de l’entreprise dans des dizaines de « mini-centres de distribution » régionaux, selon Amazon.

Cela s’inscrit dans l’intérêt intense de l’entreprise pour l’expansion de son infrastructure logistique. Amazon a acheté des centres commerciaux abandonnés, avec jusqu’à 25 entre 2016 et 2019, selon Coresight Research, et il aurait cherché à convertir les anciens emplacements JC Penney et Sears en centres de distribution pas plus tard que l’année dernière.

Mais même si de telles expansions sont en préparation depuis des années, le calendrier du déploiement pour davantage de marchés de livraison le jour même ressemble à un pari pour rétablir la confiance dans le géant du commerce électronique.

“Même si les achats en personne sont de retour, Amazon devrait une fois de plus prouver sa domination du commerce électronique avec cette expansion”, a déclaré Arpit Jain, directeur des services clients de la société de conseil en affaires numériques Nerdery.

Pour Jain, la livraison compte plus que jamais pendant une pandémie qui s’est révélée plus résistante qu’on ne l’avait imaginé au départ. La combinaison des achats en ligne et physiques est devenue «un état permanent pour les consommateurs», et ils font de plus en plus de choix d’achat en fonction de la façon dont ils reçoivent les produits – que ce soit par expédition, achat en ligne et retrait en magasin ou en entrant physiquement dans un lieu.

« La clé est de rendre cette expérience transparente », a-t-il déclaré. « C’est là qu’Amazon a un avantage : l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement, ses capacités de paiement rapide et le déploiement réussi de magasins physiques ont permis à l’entreprise de capitaliser sur les achats en ligne et en personne, même après la levée des blocages pandémiques.

“Maintenant, à l’approche de la saison des vacances, il sera crucial pour Amazon d’éviter les perturbations et de prendre des mesures stratégiques sans Jeff Bezos à la barre pour assurer le succès du commerce électronique”, a ajouté Jain, faisant référence au fondateur de l’entreprise et chef qui vient de partir. cadre dirigeant. Andy Jassy, ​​l’ancien chef de la division cloud d’Amazon Web Services, prend désormais le relais, et tous les regards seront tournés vers le nouveau PDG pour prouver qu’il est à la hauteur de la tâche.

Amazon en a aussi notamment profité pour aborder un autre enjeu majeur : le travail.

Ces tout nouveaux mini-centres de distribution, établis dans des zones où la livraison le jour même est proposée, ne sont pas seulement “optimisés pour des vitesses de livraison plus rapides”, a poursuivi Amazon. «Ces nouvelles installations offrent des centaines d’emplois à temps partiel et à temps plein bien rémunérés qui donnent aux employés et aux chauffeurs la possibilité de choisir un travail qui correspond à leur horaire.»

L’entreprise a récemment été en proie à une presse négative à propos de ce que le National Labor Relations Board a déterminé comme étant le découragement illégal d’Amazon des efforts d’organisation. La controverse découle d’un récent vote dans un entrepôt d’Amazon en Alabama, qui a massivement voté pour rejeter la syndicalisation. Le NLRB vise à organiser une autre élection, tandis que la société a promis de la bloquer.

Comme pour aborder le problème, l’entreprise a inclus les commentaires d’un employé de Phoenix, nommé Desmond F., dans son message d’annonce. M. F. s’est notamment montré enthousiasmé par son emploi.

“J’aime travailler chez Amazon parce que c’est le plus amusant que j’ai eu dans n’importe quel travail. J’ai l’impression que mon travail est valorisé et que ma contribution compte », a-t-il déclaré. « L’horaire flexible est également plus pratique pour planifier et équilibrer ma vie personnelle. »

Certains employés pourraient ressentir cela. Mais d’autres peuvent craindre que l’expansion de la livraison Prime le jour même ne fasse qu’amplifier la pression déjà intense et les contraintes de temps toujours écrasantes pour mettre les produits Amazon entre les mains des clients – en d’autres termes, les conditions mêmes qui obligent certains travailleurs à rechercher syndicalisation en premier lieu.