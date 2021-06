La livraison via DoorDash rend le bain au lit et au-delà plus qu’un mème

in

En raison de Covid-19, il est juste de dire que 2020 a été une année mouvementée pour le détaillant Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY). Et grâce à la manie actuelle des actions de meme, 2021 s’annonce également très intéressant pour les commerçants d’actions BBBY.

À la suite de la pandémie, Bed Bath & Beyond est passé à un nouveau modèle commercial dans lequel la société a «déverrouillé» son potentiel numérique d’abord, omni-toujours », selon une récente présentation aux investisseurs.

D’un autre côté, certains commerçants n’ont pas été particulièrement préoccupés par la stratégie commerciale révisée de Bed Bath & Beyond. Au lieu de cela, ils ont été fascinés par l’action sauvage des prix de l’action BBBY et son statut d’action mème.

Il est peut-être temps de dépasser les étiquettes et de se concentrer sur l’entreprise elle-même. En effet, un partenariat à valeur ajoutée devrait convaincre les commerçants de regarder au-delà du mème et de voir ce que Bed Bath & Beyond a à offrir.

BBBY Stock en un coup d’œil

Au plus fort de la crise de Covid-19 l’année dernière, l’action BBBY a chuté à 4 $. À la fin de 2020, cependant, une grande partie de la panique s’était calmée et le cours de l’action avait déjà retrouvé le niveau de 17 $.

Pourtant, même si le stock montait à la hausse, il aurait été difficile de prédire ce qui s’est passé au début de 2021. Pour une raison quelconque, Reddit et Robin des Bois les traders ont jeté leur dévolu sur Bed Bath & Beyond comme cible de short squeeze.

Il serait difficile de trouver une autre explication logique pour expliquer pourquoi l’action BBBY est devenue verticale en janvier. Étonnamment, le cours de l’action a atteint un sommet de 53,90 $ en 52 semaines vers la fin du mois.

Cette montée en flèche a été suivie d’une chute vertigineuse à 25 $ début février. Ce n’était pas le seul rallye apparemment alimenté par les mèmes, cependant.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont augmenté de manière inattendue à 44 $ début juin, pour retomber peu après.

À ce stade, les investisseurs peuvent choisir d’être obsédés par les mèmes ou de porter leur attention sur la proposition de valeur de l’entreprise. Lequel choisirez-vous ?

Concentré et prêt

Je ne peux pas parler pour le PDG de Bed Bath & Beyond, Mark Tritton, mais certaines de ses citations récentes suggèrent qu’il choisit de ne pas trop s’inquiéter des mèmes.

Il n’y a pas si longtemps, l’action BBBY valait 155% de plus que lorsque Tritton a été nommé PDG (ce qui a eu lieu le 9 octobre 2019). Ainsi, nous pourrions conclure que Tritton est un cadre très efficace.

Le 2 juin 2021, au milieu du deuxième pic de stock de mèmes, Tritton a gardé son sang-froid. Au lieu de se laisser emporter par le battage médiatique, il s’est concentré sur ce qui est vraiment important.

Même si les actions de sa société ont augmenté de plus de 40 % en une seule journée, Tritton a commenté : « Je pense que les activités d’aujourd’hui ne sont qu’une journée dans le temps. Cela ne nous affecte pas sur le plan opérationnel. Nous sommes concentrés et prêts.

De plus, Tritton a redirigé l’attention des investisseurs vers les progrès budgétaires continus de Bed Bath & Beyond.

« Quel que soit le mouvement des actions, notre rôle est de créer une croissance et une force séquentielles à la fois au niveau du bilan et des ratios de croissance. Nous pensons que nous l’avons fait », a-t-il déclaré.

Passer au numérique d’abord avec DoorDash

En parlant de créer de la croissance et de la force, Bed Bath & Beyond a publié une paire de communiqués de presse indiquant l’expansion continue de l’entreprise vers un modèle commercial axé sur le numérique.

Fin avril, Bed Bath & Beyond a révélé son partenariat avec PorteDash (NYSE :TIRET) pour offrir un service de livraison le jour même au Canada.

C’est une décision sensée pour Bed Bath & Beyond, car les acheteurs en ligne d’aujourd’hui s’attendent souvent à une livraison le jour même.

Environ un mois plus tard, Bed Bath & Beyond a conclu un accord similaire avec DoorDash pour les clients basés aux États-Unis.

Avec cela, “Bed Bath & Beyond et les sites Web buybuy BABY étendront la livraison le jour même à plus de 3 000 codes postaux supplémentaires à travers le pays.”

Les plats à emporter

Les commerçants devraient apprécier la collaboration de Bed Bath & Beyond avec DoorDash alors que la société poursuit sa stratégie axée sur le numérique.

Tout aussi important, les investisseurs n’ont pas à considérer les actions BBBY comme des actions mèmes.

Le PDG de la société souhaite que les gens se concentrent sur les fondamentaux de Bed Bath & Beyond – et lorsque les fondamentaux sont aussi bons, c’est une chose très sensée à faire.

