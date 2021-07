La livre numérique pourrait remplacer l’argent liquide, selon le politicien britannique Rishi Sunak Crypto new media

TL;Répartition DR

• Britcoin est la nouvelle livre numérique qui remplacera les espèces et sera réglementée et contrôlée par la Banque centrale d’Angleterre.

• Le chancelier et homme politique britannique Rishi Sunak envisage de mettre en place une crypto-monnaie officielle qui concurrencerait l’argent liquide.

Cette crypto-monnaie, appelée Britcoin, promue par Rishi Sunak, serait réglementée et contrôlée par la Banque centrale du Royaume-Uni. Plus tôt cette année, le politicien Sunak a créé une équipe pour développer et déterminer la présentation et le lancement de la monnaie électronique appelée Britcoin.

Les consommateurs et les investisseurs peuvent stocker et détenir ces devises sur des comptes liés à la Banque centrale du Royaume-Uni. La question de savoir si un intérêt sera appliqué ou non est encore à l’étude. Les entreprises, les détaillants et les commerçants pourraient également étendre leurs méthodes de paiement et accepter les paiements en livres numériques, ainsi que les cartes de débit et les cartes de crédit.

La Banque centrale britannique contrôlera la livre numérique

Selon les passionnés de crypto, cette décision pourrait stimuler le marché financier et les bénéfices en cas de crise économique ou financière. Ils affirment que ce nouvel actif cryptographique pourrait réduire le coût et le temps des opérations en ligne.

Les experts et les spécialistes affirment que la livre numérique permettra à la Banque centrale du Royaume-Uni d’apporter un soutien monétaire aux personnes en cas de crise économique. En outre, ils indiquent que les paiements effectués en ligne et les transferts d’argent pourraient être moins chers, plus rapides et plus sécurisés. D’un autre côté, les petites entreprises peuvent bénéficier de coûts de crédit réduits.

Les critiques de la crypto-monnaie craignent que cette monnaie numérique ne conduise le pays à un déséquilibre financier. Ils indiquent que la banque connaîtra l’instabilité et ne régulera pas l’économie avec des taux d’intérêt et d’autres politiques. Ces critiques ont également déclaré que ce problème pourrait entraîner des taux d’intérêt plus élevés sur les hypothèques et les prêts.

Monnaie électronique officielle pour remplacer les espèces

L’argent que les gens transportent dans leurs poches ou leurs sacs à main sera désormais remplacé par une crypto-monnaie ou une livre numérique appelée Britcoin. C’est une nouvelle approche révolutionnaire que le chancelier britannique Rishi Sunak a proposée.

On estime que l’équipe Sunak aura un rapport avec tous les détails du lancement avant la fin de 2021. Contrairement aux monnaies virtuelles existantes, Britcoin serait une crypto-monnaie soutenue et réglementée par la Banque centrale du Royaume-Uni.

Tout ce processus empêcherait la valeur de cette crypto-monnaie de fluctuer énormément. Janet Yellen, économiste américaine et secrétaire au Trésor du pays, a suggéré de mettre en place un dollar virtuel. La Chine a également expérimenté et planifié la création d’une monnaie appelée yuan numérique.

De même, la Banque centrale européenne étudie la création d’un euro virtuel. Les promoteurs de ces nouvelles propositions voient qu’il s’agira d’une impulsion innovante et révolutionnaire qui pourra bénéficier directement aux comptes de crédit des personnes.