La livrée Indy 500 et le numéro de course de Juan Pablo Montoya dévoilés

McLaren a révélé à quoi ressemblera le challenger Indy 500 de Juan Pablo Montoya et avec quel numéro il courra.

L’équipe britannique a fait son retour en IndyCar l’année dernière, 40 ans après sa dernière compétition, en partenariat avec Arrow Electronics et Schmidt Peterson Motorsports pour former Arrow McLaren SP.

La première année a été largement couronnée de succès, le pilote Patricio O’Ward décrochant la 4e place du championnat des pilotes et la 6e place à l’Indy 500.

Il sera associé à Montoya lors de l’édition 2021 de la course emblématique, et nous savons maintenant à quoi ressemblera la voiture que conduira l’ancien pilote de F1.

Restant cohérent avec l’équipe de F1, la papaye orange est présente, mais plutôt que le bleu, le noir et le blanc figurent également sur la voiture.

Nous attendions de vous montrer. 😍 pic.twitter.com/PGe4qSaFA2 – Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 5 avril 2021

Il a également été annoncé que Montoya courra avec le numéro 86 en hommage à Peter Revson, qui y remporta la pole position pour l’équipe en 1971.

«Je suis ravi que nous ayons pu honorer la pole historique de Peter Revson à Indianapolis en 1971 en demandant à Juan Pablo Montoya de diriger la Chevrolet Arrow McLaren SP no 86 à l’Indianapolis 500 de cette année», a déclaré Zak Brown.

«Cette entrée représente la combinaison de trois relations solides: McLaren et Indianapolis; Juan Pablo et Indianapolis; et McLaren et Juan Pablo, le nombre a donc cliqué pour nous tous. «

Le Colombien a remporté la course à deux reprises, en 2000 et 2015, mais n’y a plus participé depuis 2017, date à laquelle il avait terminé en P6.

Il a hâte de le refaire et dit que son numéro de course rend son retour encore plus spécial.

«J’ai vraiment raté cette course, donc j’ai hâte de participer à mon premier Indianapolis 500 depuis 2017», a-t-il déclaré.

«C’est très spécial de porter le n ° 86 sur ma Chevrolet Arrow McLaren SP, honorant l’incroyable conduite de Peter Revson pour la pole pour McLaren en 1971.

«Cette équipe est un excellent mélange d’histoire riche et de promesses passionnantes, ce sera donc un plaisir de les rejoindre alors que je concourrai pour ma troisième victoire à Indianapolis 500.»

