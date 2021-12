La LNH admet avoir commis une erreur lors d’un appel de hors-jeu lors de la victoire des Rangers contre les Sabres

La LNH vient peut-être d’offrir aux Rangers une victoire qu’ils ne méritaient pas.

Larry Brooks du Post a confirmé via une source de la ligue que la LNH a admis à la fois aux Rangers et aux Sabres qu’elle s’était trompée d’appel de hors-jeu qui a annulé le but égalisateur de Buffalo avec 56,2 secondes à jouer vendredi soir. Bien que le jeu semblait clairement hors-jeu, la ligue a déclaré qu’elle ne pouvait pas déterminer avec certitude si Victor Olofsson, qui avait la rondelle le long de la bande, en avait la possession ou non avant que Rasmus Dahlin ne touche. L’Athletic a d’abord signalé l’erreur.

Dans un communiqué, le vice-président exécutif de la LNH, Colin Campbell, a déclaré que l’objectif aurait dû être maintenu car « dans les cas où la rediffusion vidéo ne peut pas déterminer définitivement un jeu, la politique de la Ligue est de rester avec l’appel initial sur la glace ».

La règle 83.3 du livre des règles de la LNH, pour le hors-jeu retardé, stipule : « Si, au cours du hors-jeu retardé, un membre de l’équipe attaquante touche la rondelle, tente de prendre possession d’une rondelle libre, force le porteur de la rondelle en défense dans sa propre zone, ou qui est sur le point d’entrer en contact avec le porteur de la rondelle en défense, le juge de lignes doit arrêter le jeu pour la violation de hors-jeu.

Victor Olofsson des Sabres célèbre après avoir marqué un but qui a fini par être annulé lors de la victoire 2-1 des Rangers vendredi.AP

Sur le jeu, Dahlin était clairement au-dessus de la ligne bleue alors que Tage Thompson l’a passé à Olofsson juste de l’autre côté de la ligne. Dahlin est allé faire des retouches alors qu’Olofsson entrait dans la zone, mais la ligue a déclaré qu’il n’était pas clair qu’Olofsson ait eu la possession avant que Dahlin n’atteigne la ligne bleue. Thompson était également presque au-dessus de la ligne avant que les patins d’Olofsson ne le franchissent.

Après le match, que les Rangers ont remporté 2-1, l’entraîneur-chef Gerard Gallant a déclaré que l’équipe savait « tout de suite » que l’appel serait annulé.

« Dès qu’ils sont entrés dans la zone, les gars de la vidéo ont dit [it was offside] », a déclaré Gallant aux journalistes. « Donc, vous ne ressentiez pas vraiment la pression quand ils ont marqué, parce que nous le savions. »

Mika Zibanejad a ajouté : « Nous le savions assez tôt. Je suis revenu sur le banc et j’ai vérifié le hors-jeu avant de revenir. Donc on savait. Et quand tu as une chance comme ça, tu as une deuxième chance, tu dois juste t’assurer d’empêcher la rondelle d’entrer à nouveau.

L’entraîneur des Sabres, Don Granato, a déclaré aux journalistes qu’il avait demandé aux officiels de vérifier si Dahlin avait fait des retouches, « mais la ligue a pris une décision ».

« Ils ont des angles de caméra, et ils sont dessus », a déclaré Granato. « C’était ma question aux fonctionnaires, et vous passez à autre chose. »

Du temps a été ajouté pour refléter le moment où la non-infraction s’est produite, mais les Rangers ont bloqué Buffalo pendant les 90 dernières secondes pour passer à 18-5-3 et à la première place de la division métropolitaine.

Les Rangers ont marqué en avantage numérique lors de huit de leurs neuf derniers matchs après le décompte de Zibanejad en première période, vendredi. À 24,68%, les Rangers sont septièmes de la ligue pour le taux de conversion en avantage numérique.

Après avoir réussi deux tirs au but contre les Sabres, les Blueshirts se classent au septième rang des tirs au but avec 83,54%.

Les Rangers termineront leur série de saison contre les Predators dimanche soir au Garden. En octobre, ils s’étaient imposés 3-1 à Nashville sur un but décisif d’Alexis Lafrenière.