La LNH dit qu’elle interrompra la saison en raison de problèmes de COVID-19

La LNH s’est rendue sur Twitter lundi soir pour annoncer une brève pause dans sa saison, deux matchs avant les vacances de Noël prévues en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Le message a indiqué que les installations des équipes seront fermées jusqu’à Noël et que les joueurs feront rapport à leurs équipes le 26 décembre, « qui ne seront utilisées que pour les tests, les entraînements et/ou les voyages ».

ESPN a rapporté que 11 équipes ont suspendu leurs opérations cette semaine en raison d’infections à coronavirus et plus de 15% de ses joueurs étaient dans des protocoles de virus. La ligue a déclaré qu’aucun joueur ne peut entrer dans les installations – à moins qu’il ne soit testé – jusqu’à ce qu’il ait un résultat de test négatif.

DOSSIER : Les Canadiens de Montréal suspendent toutes les activités en raison de tests COVID-19 positifs. (Photo de Minas Panagiotakis/.) (Minas Panagiotakis/.)

Le calendrier de la saison régulière de la LNH reprendra le 27 décembre, indique le tweet. La décision a été prise en coordination avec l’Association des joueurs de la LNH. Deux matchs prévus mardi devraient toujours se dérouler comme prévu.

Les Oilers d’Edmonton ont été l’une des équipes à suspendre toutes les activités en raison de tests COVID-19 positifs. (Photo d’Andy Devlin/NHLI via .) (Andy Devlin/NHLI via .)

Les Blue Jackets de Columbus, les Canadiens de Montréal, les Oilers d’Edmonton et les Sénateurs d’Ottawa sont devenus lundi les dernières équipes à suspendre toutes leurs activités en raison de tests COVID-19 positifs. Les Bruins de Boston, l’Avalanche du Colorado, les Red Wings de Detroit, les Panthers de la Floride, les Predators de Nashville et les Maple Leafs de Toronto ont également fermé leurs installations, et les Flames de Calgary viennent de rouvrir les leurs aux joueurs, entraîneurs et membres du personnel non conformes au protocole.

Le Washington Post a rapporté que 44 matchs ont été reportés cette année en raison de la pandémie. Le nombre a bondi au cours des sept derniers jours, dont 39 matchs reportés, selon le journal.

