La LNH enquêtera sur le pari de Kane des Sharks sur ses propres matchs

La LNH a déclaré qu’elle enquêterait sur une allégation faite par l’épouse d’Evander Kane selon laquelle l’attaquant des Sharks de San Jose aurait parié sur ses propres matchs et aurait intentionnellement tenté de perdre pour des gains de jeu.

La ligue a déclaré samedi soir sur Twitter qu’elle avait été informée des publications sur les réseaux sociaux par Anna Kane et prévoyait de mener une enquête approfondie. Anna Kane a écrit sur Instagram: “Comment la LNH laisse-t-elle un accro au jeu compulsif continuer à jouer alors qu’il lance manifestement des jeux pour gagner de l’argent? Hmm peut-être que quelqu’un doit régler ce problème.”

Elle a ajouté: “Quelqu’un peut-il demander (au commissaire) Gary Bettman comment ils laissent un joueur jouer sur ses propres jeux? Pariez et gagnez avec des bookmakers sur ses propres jeux?”

Dans un article séparé, Anna Kane a accusé son mari de faire la fête en Europe tout en lui demandant de vendre son alliance pour survivre et a écrit qu’elle ne pouvait pas se permettre de préparer du lait maternisé pour leur enfant.

La LNH a déclaré : « L’intégrité de notre jeu est primordiale et la Ligue prend ces allégations très au sérieux.

Un porte-parole de l’équipe des Sharks a écrit dans un courriel à l’Associated Press que : « Les Sharks de San Jose ont été en contact aujourd’hui avec la Ligue nationale de hockey au sujet des graves allégations portées contre Evander Kane. maintenir l’intégrité du jeu et la cohérence avec les valeurs de notre équipe.”

L’histoire du jeu et les finances de Kane sont de notoriété publique depuis un certain temps. Un casino du Strip de Las Vegas a poursuivi Kane en 2019, alléguant qu’il n’avait pas remboursé une dette de jeu de 500 000 $ accumulée lors d’une série éliminatoire contre les Golden Knights.

Depuis que la Cour suprême a ouvert la voie à la légalisation des paris sportifs aux États-Unis et que de plus en plus d’États l’ont adopté, la LNH a saisi les possibilités et a conclu plusieurs partenariats avec des paris sportifs et d’autres organisations de paris.

Joint par courrier électronique avant l’annonce de la ligue, le sous-commissaire Bill Daly a déclaré que seule une déclaration serait à venir. La ligue a déclaré qu’elle ne ferait aucun autre commentaire pour le moment.

Un message envoyé à l’agent de Kane n’a pas été immédiatement renvoyé.

Kane, 29 ans, compte trois saisons dans un contrat de 49 millions de dollars sur sept ans. Il est avec sa troisième organisation après avoir été repêché et fait ses débuts avec Atlanta/Winnipeg et un passage à Buffalo. Selon Capfriendly, qui dresse le tableau des salaires du hockey, il a gagné un peu moins de 56 millions de dollars au cours de sa carrière dans la LNH.

La saison dernière, il a récolté 22 buts et 27 passes en 56 matchs.