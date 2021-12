La LNH réfléchit à la participation des joueurs aux Jeux olympiques en raison des récents problèmes de COVID

La LNH envisage de garder les joueurs à la maison au lieu de les envoyer à Pékin pour les Jeux olympiques d’hiver dans deux mois à cause de la récente épidémie de COVID-19 qui ravit les équipes.

La ligue a déclaré dimanche qu’en raison des perturbations du calendrier de jeu 2021-22, elle discutait de la possibilité de renoncer aux joueurs de la LNH à participer aux Jeux olympiques.

Un membre d’équipage s’empresse de fixer un logo pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 avant une cérémonie de lancement pour révéler la devise des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver à Pékin, le vendredi 17 septembre 2021. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

« Compte tenu de la perturbation du calendrier de la saison régulière de la LNH causée par les récents événements liés à COVID – 27 matchs avaient été reportés samedi et au moins 12 autres seront reportés jusqu’au 23 décembre – et l’incertitude continue causée par la pandémie de COVID en cours , la LNH et l’AJLNH discutent activement de la question de la participation des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, en Chine, et s’attendent à être en mesure d’annoncer une décision finale dans les prochains jours », a déclaré la ligue.’

« Avec la priorité numéro un de maintenir la santé et la sécurité de notre communauté de la LNH, et au milieu de conditions changeantes et imprévisibles, nous sommes déterminés à rester flexibles et adaptables à la fois en termes de planification et d’ajustement des protocoles si nécessaire. »

Le centre des Panthers de la Floride Aleksander Barkov (16) célèbre son but contre le Lightning de Tampa Bay avec l’ailier gauche Carter Verhaeghe (23) et l’ailier gauche Anthony Duclair (10) au cours de la troisième période d’un match de hockey de la LNH le mardi 19 octobre 2021, à Tampa, Floride (AP Photo/Chris O’Meara)

La LNH a déclaré qu’il y avait eu une légère augmentation des cas positifs de COVID, mais que seuls quelques-uns avaient entraîné « des symptômes ou une maladie grave ». La ligue l’a dit et l’association des joueurs a déterminé que la nécessité de fermer des équipes serait toujours faite au « cas par cas ».

Enfin, la LNH a également fermé les voyages transfrontaliers pour le moment. Douze matchs impliquant des équipes traversant la frontière canado-américaine ont été reportés.

Un Centre Bell vide est vu à Montréal, le jeudi 16 décembre 2021, avant un match de hockey de la LNH entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie. (Graham Hughes/La Presse Canadienne via AP)

Les Jeux olympiques d’hiver commencent le 3 février. Les participants entièrement vaccinés contre le coronavirus entreront dans un « système de gestion en boucle fermée à leur arrivée » en Chine. Les participants non vaccinés devront être mis en quarantaine pendant 21 jours à leur arrivée.