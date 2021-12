La LNH reporte la saison jusqu’au jour de Noël

La LNH prend une pause dans la saison pour le reste de la semaine. Lundi, la Ligue nationale de hockey et son association de joueurs ont annoncé que tous les matchs seront reportés de mercredi jusqu’au jour de Noël en raison de l’épidémie actuelle de COVID-19. À l’origine, la ligue devait faire une pause pendant les vacances du 24 au 26 décembre.

Selon ESPN, plus de 15% des joueurs de la LNH étaient dans le protocole COVID. La ligue a également annoncé lundi que les Blue Jackets de Columbus et les Canadiens de Montréal seraient fermés pendant les vacances. Ils rejoignent les Red Wings de Detroit, les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston, les Predators de Nashville, les Flames de Calgary, l’Avalanche du Colorado et les Panthers de la Floride.

La @NHL et la @NHLPA ont convenu de commencer la pause des Fêtes après les matchs de mardi. Les entraînements reprendront le 26 décembre et le calendrier de la saison régulière de la Ligue reprendra le 27 décembre. https://t.co/0Bmu8dlZ1M pic.twitter.com/JHbxtzMX6D – Relations publiques de la LNH (@PR_NHL) 21 décembre 2021

« Nous ne pouvons rien y faire », a déclaré le capitaine des Stars de Dallas, Jamie Benn, après leur victoire contre le Wild du Minnesota lundi, selon le communiqué de presse. « Je pense que la chose la plus importante est la santé et la sécurité des joueurs et des entraîneurs et de tous ceux qui sont impliqués dans les organisations. Je le prends au jour le jour. J’espère que les chiffres baisseront et que nous pourrons retourner au hockey après Noël.

Le capitaine des Penguins de Pittsburg Sidney Crosby veut aussi jouer. « Je pense simplement qu’il y a beaucoup d’équipes qui sont en position ou qui doivent fermer. J’aurais préféré continuer à jouer », a déclaré Crosby mardi. « Vous regardez nos deux matchs et les situations des équipes, vous auriez peut-être pu continuer à jouer. Mais cela ne dépend pas de nous. Alors essayez de profiter au maximum de la pause ici et préparez-vous. »

La LNH a déclaré que les joueurs feront rapport à leurs équipes dimanche, ce qui sera utilisé pour tester l’entraînement et/ou les déplacements. Il y a 14 matchs prévus pour le lundi 27 décembre. La ligue vient de terminer une saison 202-21 écourtée en raison de COVID-19. La saison a officiellement commencé en janvier et chaque équipe a joué 56 matchs. Il y a eu des épidémies de COVID-19 avec des équipes, entraînant le report des matchs. La saison régulière s’est terminée le 19 mai au lieu du 8 mai, et les séries éliminatoires se sont terminées le 7 juillet.

Jusqu’à présent cette saison, les équipes de la LNH ont disputé au moins 26 matchs. Les Hurricanes de la Caroline ont la meilleure fiche de la ligue avec 21 victoires, sept défaites, une défaite en prolongation et 43 points.