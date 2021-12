La LNH se retire des Jeux olympiques de Pékin et n’enverra aucun athlète

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé mercredi qu’elle n’autoriserait pas ses joueurs à participer aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin après une recrudescence des cas de COVID-19 dans la ligue.

« La Ligue nationale de hockey respecte et admire le désir des joueurs de la LNH de représenter leur pays et de participer à un tournoi « meilleur contre meilleur ». En conséquence, nous avons attendu le plus longtemps possible pour prendre cette décision tout en explorant toutes les options disponibles pour permettre à nos joueurs de participer aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 », a déclaré le commissaire de la LNH, Gary Bettman, dans un communiqué de presse.

« Nous reconnaissons et apprécions certainement les efforts déployés par le Comité international olympique, la Fédération internationale de hockey sur glace et le comité d’organisation de Pékin pour accueillir des joueurs de la LNH, mais les circonstances actuelles nous ont empêchés de continuer malgré tous les efforts », a déclaré Bettman.

Bettman a réitéré les plans de la ligue d’envoyer des joueurs aux Jeux olympiques de Milano Cortina 2026. Il y a déjà eu 50 matchs reportés en raison de la flambée des cas de COVID-19, dont 32 cette semaine, selon Bettman.

La ligue profitera de la pause olympique prévue du 6 au 22 février pour reprogrammer les matchs reportés.

« Certes, les joueurs et les amateurs de hockey sont assez déçus », a déclaré le directeur de la NHL Players Association, Don Fehr, dans un communiqué, selon NHL.com. « Mais jouer une saison complète de 82 matchs cette année, ce que la pandémie nous a empêché de faire depuis la saison 2018-19, est très important. Nous nous attendons à ce que les joueurs de la LNH reviennent aux Jeux olympiques en 2026. »

La dernière fois que des joueurs de la LNH ont participé aux Jeux olympiques d’hiver, c’était aux Jeux de Sotchi en 2014, selon Fox News.

