La LNH sur ESPN et ce que cela signifie pour NHL.tv, a expliqué

Bienvenue sur FTW Explains, un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous ne savez pas où vous pourrez regarder la LNH pour la saison à venir grâce au nouvel accord de diffusion ? Nous sommes là pour vous aider.

Pour la première fois en 16 ans, la LNH n’aura plus d’accueil sur NBC ou ses filiales. Lorsque la saison 2021-22 de la LNH débutera à la mi-octobre, la diffusion nationale des matchs de hockey sera désormais gérée par ESPN et Turner Sports.

C’est un grand changement pour les amateurs de hockey après avoir diffusé des émissions sur NBC depuis 2005. Pour toute une sous-section de téléspectateurs, ils n’ont jamais rien connu d’autre que la couverture de NBC! Avec un changement aussi important dans les droits de diffusion, la façon dont vous, en tant que fan, verrez les matchs nationaux de la LNH devra également changer.

De la façon de regarder le calendrier des matchs de hockey d’ESPN à ce qui se passe avec NHL.tv et d’autres façons de voir les matchs hors marché, voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder la LNH pour la saison 2021-22 et au-delà.

En mars 2021, la LNH et ESPN ont annoncé un accord multiplateforme de sept ans pour détenir la moitié des droits médias de la ligue. Un mois plus tard, NBC s’est officiellement retiré de l’accord puisque Turner Sports est devenu le partenaire secondaire des droits médiatiques de la LNH.

Voici une ventilation de la façon dont ESPN et Turner diviseront la couverture de la LNH :

75 matchs de saison régulière produits par ESPN seront diffusés sur ESPN + et Hulu. 72 matchs de saison régulière produits par Turner seront diffusés sur TBS et TNT. 25 matchs nationaux de saison régulière seront diffusés exclusivement sur ESPN ou ABC. ESPN et ABC détiennent les droits exclusifs de la soirée d’ouverture, du All-Star Game et de tout autre « événement spécial ». Les réseaux Turner diffuseront la Classique hivernale de la LNH au cours des sept années. ESPN et Turner Sports détiennent chacun la moitié des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, la moitié des séries des premier et deuxième tours étant partagées entre les deux. Chaque réseau obtiendra une finale de conférence. ESPN diffusera quatre finales complètes de la Coupe Stanley, tandis que Turner en diffusera trois.

C’est beaucoup à digérer, mais la couverture sera essentiellement répartie entre ESPN et Turner au cours des sept prochaines années, chacune avec ses propres événements spéciaux ou jeux qu’elle couvrira exclusivement.

Du côté d’ESPN, les matchs nationaux seront télévisés sur la gamme de chaînes ESPN et ABC. Turner Sports utilisera TNT et TBS comme partenaires de télévision pour tous les matchs diffusés à l’échelle nationale.

Pour le streaming, ESPN + sera votre nouvelle référence pour les matchs de la LNH hors marché, tout comme Hulu pour certains matchs tout au long de la saison.

Avis aux fans de hockey 🚨 35 matchs pré-saison @NHL seront disponibles sur @ESPNPlus Beaucoup de chances de vous assurer que vous êtes prêt avec votre abonnement avant le 12 octobre lorsque la rondelle tombe sur le reg. saison Horaire : https://t.co/Kk62zrgZWl | Regardez : https://t.co/T5IBr6B70Y pic.twitter.com/I3TOciyUE9 – ESPN PR (@ESPNPR) 24 septembre 2021

Avec ESPN+ devenu le service de streaming hors marché de facto, NHL.tv appartient désormais officiellement au passé. Réjouissez-vous, fans de hockey, notre long cauchemar national est terminé !

Nan! Vos diffusions régionales sur le marché resteront les mêmes, même si certaines d’entre elles sont toujours affiliées à NBC. Pour l’instant, vous n’aurez pas à changer la façon dont vous regardez votre équipe de hockey préférée si vous êtes sur le marché de votre diffuseur régional.

