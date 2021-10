La LNH sur TNT est déjà plus amusante que NBC ne l’a jamais été, les douleurs de croissance et tout

Une nouvelle saison de hockey approche à grands pas, et avec elle vient un changement que beaucoup espéraient.

Depuis 2005, les amateurs de hockey ne connaissent que la couverture exclusive de la LNH par NBC. Tout change pour la saison 2021-2022 et au-delà, car ESPN et TNT partagent désormais les droits médiatiques des diffusions de la LNH pour les sept prochaines années. Les fans de hockey n’auront plus à souffrir de l’incapacité de NBC à couvrir et à commercialiser le sport du hockey – ni à entendre des gens comme Mike Milbury – plus jamais.

Nous n’avons pas encore officiellement vu le côté ESPN de l’émission, mais jeudi, les fans de hockey ont eu un premier aperçu de ce que TNT apporte à la table avec un match préparatoire des Flyers de Philadelphie contre les Bruins de Boston. Le résultat? Un désordre rafraîchissant mais incroyablement glitchy – et étrangement agréable – !

Les choses ont plutôt bien commencé pour TNT, avec les débuts de leur scorebug minimaliste et de leur package graphique, qui ont attiré l’attention de nombreux fans de hockey.

Voici votre regard sur le scorebug de la LNH sur TNT, qui a l’air assez propre et discret. pic.twitter.com/nFx5kfEHN6 – Annonce horrible (@awfulannouncing) 30 septembre 2021

Voici un fil qui montre à quoi ressemblent les graphiques à l’écran alors que la LNH fait ses débuts sur TNT ce soir. pic.twitter.com/7p1Xc3Mk7A – Joe Gucciardo 🇺🇸🏁 (@joegucciardo) 30 septembre 2021

Une fois l’entracte terminé, les fans de hockey ont vu plus de changements en magasin pour leur expérience de visionnage sur TNT, ainsi que certaines des douleurs de croissance. Les analystes de l’entracte de TNT – Liam McHugh, Anson Carter et Rick Tocchet – étaient assis de manière décentrée au bureau. Pour la majorité du premier segment d’entracte, le micro de Tocchet était éteint et les niveaux audio étaient désynchronisés.

Et pourtant, tout s’est réuni pour un bref moment brillant alors que Tocchet a démontré exactement ce que les joueurs de la LNH devraient faire pour arrêter d’être contre-vérifié dans un sketch hilarant hors bureau.

Nous commençons avec Rick Tocchet suggérant aux joueurs de se détendre avec leur patin dans les noix pour arrêter l’épidémie de vérification croisée pic.twitter.com/hkcw3dwMix – Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) 1er octobre 2021

Mec, je me demande à quoi ressemblera le hockey sur TNT. Hockey sur TNT : pic.twitter.com/rzybawYi4E – Justin Emerson (@J15Emerson) 1er octobre 2021

Avoir regardé 5 minutes de l’émission d’entracte de la TNT et avoir vécu : -Les problèmes audio sauvages

-Rick Tocchet donne un coup de pied à @liam_mchugh dans les noix

-Liam fait potentiellement une blague d’adulte Déjà hors des rails. Grand fan – Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 1er octobre 2021

TNT a même un analyste des règles – l’ancien arbitre de la LNH Dan Koharski – à l’antenne, un peu comme la NFL pour ses émissions.

Après le premier entracte, cependant, c’est là que les vrais problèmes ont commencé.

Pendant la majeure partie de la deuxième période, l’émission de TNT a été terriblement perturbante – ressemblant parfois distinctement à une cassette VHS des années 1990 – ou a complètement cessé de fonctionner.

TNT le jetant dans les années 90, je vois pic.twitter.com/1i7lrVdrbv – Mary Clarke (@marycclarke) 1er octobre 2021

vous regardez la LNH sur TNT pic.twitter.com/qWGanCwHB1 – Spoked Z (@SpokedZ) 1er octobre 2021

je ne sais même pas comment cela se passe. c’est un problème de l’ère de la télévision analogique et je ne peux même pas expliquer comment cela se passe pic.twitter.com/1GRbnQiPi8 – Timothy Burke (@bubbaprog) 1er octobre 2021

Les choses semblaient être en grande partie résolues au début de la troisième période, mais c’est certainement une mauvaise performance de TNT d’un point de vue technique.

Et pourtant, en travaillant, l’émission de TNT ressemblait à une bouffée d’air frais après des années de diffusion stagnante de NBC. Oui, les problèmes de TNT n’étaient pas un bon premier pas en avant, mais je suis prêt à leur accorder un peu de clémence ici parce que c’est la pré-saison et tout le monde travaille la rouille.

J’aime déjà l’énergie chaotique que McHugh, Carter et Tocchet apportent aux émissions d’entracte, même si ce serait bien de voir plus de femmes sur le bureau en plus d’être des contributrices. C’est sûr que c’est tôt, mais jusqu’à présent, je n’ai pas encore eu envie de couper le son de l’émission d’entracte et d’écouter quelque chose de plus divertissant.

Honnêtement, en ce moment, mon plus gros problème avec les émissions de TNT est que l’équipe actuelle de Kenny Albert et Eddie Olczyk avec Keith Jones entre les bancs sont toutes des voix que nous avons déjà entendues sur les émissions NBC. Ils sont excellents dans leur travail, oui, mais cela aurait vraiment rafraîchi l’action d’un instant à l’autre avec des voix nouvelles ou montantes.

Malgré tous les problèmes, incidents et petites objections, je m’amuse déjà plus avec les émissions de TNT que je ne l’ai jamais fait avec NBC. Bien sûr, il est encore tôt et les choses peuvent facilement s’effondrer à partir d’ici, mais je vois beaucoup de potentiel pour le groupe NHL sur TNT de devenir le genre de diffusion que les fans de hockey recherchent depuis des années.

Au fil des ans, NBA sur TNT a placé la barre haute pour des diffusions amusantes et informatives. Alors que le hockey a encore un long chemin à parcourir pour atteindre ce point, la première diffusion de jeudi de TNT était un nouveau départ pour un sport qui en avait le plus besoin.

