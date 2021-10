La LNH suspend Evander Kane 21 matchs pour violation de COVID

La LNH a suspendu l’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane pour 21 jeux pour avoir soumis une fausse carte de vaccination COVID-19.

La ligue a annoncé lundi la suspension sans solde et a déclaré que Kane ne serait pas admissible à jouer avant le 30 novembre au New Jersey. Kane perdra environ 1,68 million de dollars de son salaire de 7 millions de dollars pour cette saison, l’argent étant versé au Fonds d’aide d’urgence aux joueurs.

Evander Kane # 9 des Sharks de San Jose s’échauffe lors du match de la LNH contre les Coyotes de l’Arizona au Gila River Arena le 27 mars 2021 à Glendale, Arizona. (Photo de Christian Petersen/.)

La ligue a également annoncé qu’une enquête simultanée sur les allégations d’abus sexuels et physiques portées contre Kane par son ex-épouse, Anna, ne pouvait être étayée.

« Je voudrais m’excuser auprès de mes coéquipiers, de l’organisation des Sharks de San Jose et de tous les fans des Sharks pour avoir enfreint les protocoles COVID de la LNH », a déclaré Kane dans un communiqué. « J’ai fait une erreur, une erreur que je regrette sincèrement et dont j’assume la responsabilité. Pendant ma suspension, je continuerai à participer à des séances de counseling pour m’aider à prendre de meilleures décisions à l’avenir. Lorsque ma suspension sera terminée, je prévois retourner sur la glace avec beaucoup d’efforts, de détermination et d’amour pour le hockey.

Les Sharks n’ont pas dit quel serait le statut de Kane après les enquêtes. Kane n’avait pas été autour de l’équipe depuis le début du camp d’entraînement alors que ces enquêtes étaient en cours dans un accord entre lui et l’équipe.

« Bien que nous soyons encouragés par l’engagement d’Evander à aller de l’avant, nous sommes extrêmement déçus par son mépris pour les protocoles de santé et de sécurité mis en place par la LNH et l’AJLNH », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Nous ne commenterons pas davantage le statut d’Evander avant la fin de la suspension obligatoire de la LNH. »

Kane avait déjà été innocenté par la LNH dans une enquête sur les allégations d’Anna Kane selon lesquelles il aurait parié sur des matchs de hockey, dont certains contre les Sharks.

Evander Kane # 9 des Sharks de San Jose effectue des échecs avant lors d’une victoire 3-1 contre les Ducks d’Anaheim au Honda Center le 13 mars 2021 à Anaheim, en Californie. (Photo de Harry How/.)

Mais la ligue a déterminé que Kane avait violé les protocoles COVID-19. Une personne proche de l’enquête a déclaré plus tôt ce mois-ci que la ligue enquêtait sur des allégations selon lesquelles Kane aurait soumis une fausse carte de vaccination. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car les détails n’ont pas été rendus publics.

L’utilisation d’une fausse carte de vaccination est illégale aux États-Unis et au Canada, ainsi que contre les règles de la LNH.

le commissaire Gary Bettman a déclaré la semaine dernière que seuls quatre joueurs sur les listes actives n’avaient pas été vaccinés.

Kane, 30 ans, compte trois saisons dans un contrat de 49 millions de dollars sur sept ans. Il est avec sa troisième organisation après avoir été repêché et fait ses débuts avec Atlanta/Winnipeg et un passage à Buffalo.

La saison dernière, il a récolté 22 buts et 27 passes en 56 matchs.

