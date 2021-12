La LNH suspend la saison au milieu de la flambée de COVID-19

La LNH mettra sa saison en pause mercredi … alors que la ligue se démène pour trouver des moyens de gérer l’épidémie de COVID qu’elle connaît actuellement.

La LNH a publié lundi une déclaration conjointe avec l’AJLNH expliquant la décision … de reporter les matchs cette semaine pour tenter de ralentir la flambée des cas de coronavirus pendant les vacances.

« Selon le calendrier révisé », a annoncé la ligue, « les 22, 23, 24 et 25 décembre (jour de Noël) seront des jours de congé à toutes fins, y compris les voyages. »

La @NHL et la @NHLPA ont convenu de commencer la pause des Fêtes après les matchs de mardi. Les entraînements reprendront le 26 décembre et le calendrier de la saison régulière de la Ligue reprendra le 27 décembre. https://t.co/0Bmu8dlZ1M pic.twitter.com/JHbxtzMX6D – Relations publiques de la LNH (@PR_NHL) 21 décembre 2021 @PR_NHL

Bien sûr, cette annonce se prépare depuis quelques jours … alors que les cas de COVID continuent d’augmenter, non seulement dans la ligue de hockey, mais aussi dans la NFL et la NBA.

Depuis cette semaine, 11 équipes de la LNH ont suspendu leurs opérations et 49 matchs au total ont été reportés, y compris les matchs touchés par la pause commençant mercredi, selon un rapport d’ESPN.

Il y a plus – la LNH a également réintroduit des protocoles plus stricts cette semaine pour les joueurs … ce qui signifie des tests plus rigoureux (tous les jours, au lieu d’une fois tous les trois jours), des mesures de distanciation sociale et des restrictions sur les endroits où les joueurs peuvent aller quand ils ne jouent pas .

« Les joueurs feront rapport à leurs clubs le 26 décembre, qui seront utilisés uniquement pour les tests, les entraînements et/ou les voyages », indique le communiqué de la ligue.

« Au retour des vacances dans les installations de l’équipe, aucun membre du groupe de voyage de l’équipe ne doit entrer dans l’installation (sauf à des fins de test) jusqu’à ce qu’il ait un résultat de test négatif. »

Le calendrier de la saison régulière de la ligue devrait reprendre le 27 décembre.