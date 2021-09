La localisation d’Inazuma de Genshin Impact change vraiment les personnages

Illustration : miHoYo

Chaque fois que je télécharge Genshin Impact sur un nouvel appareil, la première chose que je fais immédiatement est de télécharger le pack vocal chinois. Je ne suis pas un snob des dubs contre les sous-marins. Le problème, c’est que la voix off en anglais transforme mes personnages préférés en inconnus que je reconnais à peine.

Les choses tournent également mal dans le dernier contenu d’Inazuma, qui a été publié ce mois-ci dans le cadre de la version 2.1 de Genshin Impact. Je me suis retrouvé à comparer et à contraster entre le doublage anglais et le doublage chinois dans le nouveau contenu. Alors que Baal et Sara sont tous deux des personnages arrogants avec un air autoritaire, ils ont des personnalités protectrices en dessous. Pendant que je jouais leurs lignes de voix chinoises dans leurs profils, j’avais l’impression qu’ils s’occupaient du Voyageur d’une manière maternelle ou fraternelle. Le dub anglais, quant à lui, a aplati ces femmes en girlboss. Malheureusement, Sara et Baal ne sont pas les seuls personnages dont la personnalité a changé grâce à la localisation en anglais.

Il y a un an, j’ai commencé à jouer au jeu en chinois car Paimon, votre guide féerique tout au long du jeu, a une fâcheuse tendance à parler à la troisième personne. Une fois que je l’ai fait, j’ai découvert que les personnages de Genshin Impact sonnaient comme de vrais amis dans la voix off chinoise. En revanche, ils sonnent comme des tropes d’anime dans la voix off en anglais. Les différences sont si discordantes que j’ai du mal à apprécier le pack vocal anglais.

Bien que mes objections au doublage puissent sembler tatillonnes, la communauté Genshin Impact a souvent été mêlée à une controverse sur le doublage anglais. En février de cette année, l’acteur de la voix de Barbara a été harcelé en ligne par les joueurs parce que miHoYo avait changé sa voix pour qu’elle semble moins enthousiaste (veuillez ne pas le faire). Cela n’aide certainement pas que les acteurs de la voix ne puissent pas toujours commenter publiquement les instructions vocales qui leur ont été données.

Mais mes chicanes avec le doublage ne concernent pas seulement les personnages controversés dont la personnalité a considérablement changé au fil du temps. Je trouve que la plupart des personnages de la version anglaise ont des personnalités anormalement exagérées, ils sont plus arrogants que leurs homologues chinois, ou ils sont étrangement agressifs pour quelqu’un qui est censé être votre meilleur ami.

Je souhaite que la direction de la voix anglaise permette aux personnages de Genshin d’être des gens ordinaires et ordinaires. Si vous avez déjà trouvé ennuyeux l’utilisation de la troisième personne par Paimon, je suis désolé de vous informer qu’elle parle principalement normalement en chinois. Elle est toujours effrontée et impulsive, mais on n’a pas l’impression qu’elle essaie délibérément de ressembler à une fée. Paimon est un ami en chinois, et une ration d’urgence en anglais.

D’autres personnages semblent moins pertinents en anglais également. La voix royale anglaise de Mona masque le fait qu’elle est une enfant en difficulté et appauvrie avec des illusions de grandeur. Je prêterais de l’argent à la Mona chinoise grincheuse et trébuchante plus facilement qu’à l’aristocratique Mona anglaise.

Je n’apprécie pas non plus la façon mystérieuse et princière de Kaeya de parler anglais. Le chinois Kaeya a fait des choses suspectes tout en semblant être un gars parfaitement normal et charismatique que vous pourriez rencontrer dans un bar. Je devais équilibrer mes soupçons sur ses actions avec sa personnalité facile à vivre. Cette dynamique n’existe pas du tout dans la voix off anglaise, où il s’est montré très méfiant dès le départ.

Il y a des changements étrangement agressifs dans le dub anglais. Après avoir entendu à quel point Zhongli sonnait bourru et sans fioritures dans le dub anglais, j’ai finalement compris pourquoi la phrase souvent répétée, “Zhongli est abusif envers Xiao” est devenue une énorme controverse de fandom en janvier de cette année.

Dans la version chinoise, Zhongli est une figure paternelle bienveillante qui parle patiemment et doucement. Xiao n’était pas non plus agressif à l’origine. Anglais Xiao semble vouloir se jeter avec moi à tout moment. Malgré la même apparence effrayante, le chinois Xiao parle d’un ton très détaché, doux et indifférent. Il ne porte pas du tout son cœur sur sa manche de soie. Et la direction de la voix a aussi rendu notre garçon Venti super sale. J’étais tellement habitué à un Venti qui s’autodérision, amical et taquin. Après avoir entendu comment il me parlerait dans le pack vocal anglais, j’ai voulu le jeter dans un lac.

Bien que je ne puisse pas prétendre savoir pourquoi miHoYo a rendu ces garçons mous si agressifs, j’ai également remarqué un modèle similaire pour la localisation japonaise. À moins qu’ils ne soient aristocratiques, les hommes doux sont obligés de s’exprimer de manière plus agressive pour le marché anglais. Je peux voir pourquoi, compte tenu du genre de masculinité macho qu’Hollywood a constamment à l’affiche. Mais ces choix de direction de voix brouillent les relations entre les personnages. De plus, les hommes ne devraient-ils pas être autorisés à être doux ? Nous sommes en 2021 et BTS est le groupe le plus populaire au monde pour ses personnages doux. À mesure que les goûts populaires changent, la direction vocale devrait également évoluer.

Et le pire des crimes est la façon dont les personnages anglais prononcent « Liyue » et « Qixing ». Je suis très sympathique au fait que les comédiens de doublage anglais ne soient pas bilingues. Cependant, l’industrie de l’anime a fait de nombreux assistants virtuels anglais compétents pour prononcer les noms japonais. Quand j’entends qu’un comédien prononce le « e » à la fin de Liyue, je me rends compte qu’il utilise la prononciation japonaise.

J’espère qu’ils finiront par suivre une formation pour prononcer les noms chinois. En tant que personne portant un nom chinois, cela fait un peu mal d’entendre des non-asiatiques boucher des noms chinois avec une régularité embarrassante ! En attendant, je me contente de jouer au jeu avec le pack vocal chinois.

La localisation en anglais a du mal à faire passer les nuances chinoises, elle s’appuie donc fortement sur des troupes d’anime au lieu d’essayer de reproduire l’expérience d’interagir avec de vraies personnes. Le dub anglais est également beaucoup plus simple, plutôt que de compter sur les joueurs pour lire entre les lignes et écouter le ton. La localisation est très subjective, je ne peux donc pas dire que la voix off en anglais soit nécessairement « mauvaise ». Mon problème est que la direction de la voix change le contexte et les implications de la façon dont les joueurs anglais vivent l’histoire. Quelle que soit la langue choisie par les joueurs, Genshin Impact est finalement une histoire chinoise. Si les personnalités des personnages sont modifiées, il devient alors plus difficile pour moi de relier les différentes motivations qui les poussent à commettre des actes héroïques ou crapuleux.

Même si vous ne parlez qu’anglais, je vous recommande vivement d’activer le pack vocal chinois pour bénéficier d’un meilleur contexte pour les personnages de Genshin Impact. Vous pourriez trouver que certains personnages sont beaucoup plus sympathiques qu’à première vue.