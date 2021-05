La location d’annonces sur l’App Store d’Apple provient de Facebook, et c’est la chose la moins controversée à leur sujet

Apple embaucher un ancien dirigeant de Facebook pour travailler sur son équipe publicitaire App Store et News est une décision discutable. Pas parce qu’Apple et Facebook sont en guerre pour la publicité. Pas parce qu’Apple est la cible de poursuites et de régulateurs pour des questions anti-trust. Mais parce qu’Antonio Garcia Martinez est «un bozo, un mauvais employé» si nous sommes extrêmement généreux.

Valeurs Apple

Vous pouvez trouver un lien vers la page d’inclusion et de diversité d’Apple au bas d’Apple.com pour un résumé des valeurs fondamentales de l’entreprise. L’approche d’Apple est bien résumée ici:

Partout chez Apple, nous avons renforcé notre engagement de longue date à rendre notre entreprise plus inclusive et le monde plus juste. Où chaque grande idée peut être entendue. Et tout le monde appartient.

La page des valeurs partagées d’Apple est également une excellente ressource pour comprendre l’emploi dans l’entreprise.

Ce n’est pas seulement le discours des relations publiques pour Apple. La société publie des mises à jour annuelles sur ses efforts d’embauche diversifiée et met son argent là où elle est avec des programmes destinés à donner la parole aux femmes et aux personnes de couleur dans la technologie.

Alors, pourquoi Apple donne-t-il une grande passe à Garcia Martinez?

Facebook n’est pas le problème

Indépendamment de ce que vous pensez de Facebook, c’est la réputation d’Antonio Garcia Martinez en particulier qui devrait soulever des inquiétudes quant à la façon dont cette location a été approuvée par Apple.

Une simple recherche en ligne vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’AGA, et cela provient de leur livre révélateur sur la Silicon Valley. Vous n’avez même pas besoin de lire le livre vous-même pour comprendre l’essentiel du problème avec Antonio Garcia Martinez chez Apple.

Lors de la couverture d’un extrait du tell-all de l’AGA, Gizmodo a inclus cette clause de non-responsabilité pour avertir les lecteurs du contenu du livre:

Avant de nous y lancer, cependant, une remarque importante: Martinez se plaît à décrire le mauvais comportement et la conduite douteuse d’endroits comme Facebook, mais il est coupable exactement du même genre de bêtise. Son traitement des femmes est particulièrement horrible – il décrit les femmes de la région de la Baie comme «douces et faibles» avec un «féminisme de droit égoïste» – et le livre est parsemé d’homophobie et de misogynie. (Un bel exemple de la page 33: «Qu’il s’agisse d’un éthylotest ou d’une banane, vous ne pouvez pas établir de contact visuel avec un homme en tombant sur quelque chose. C’est trop bizarre.»)

Dans leurs propres mots

Chip Huyen, informaticien et instructeur à Sanford, a écrit à propos de l’AGA dans un article de blog en mars 2019 intitulé «Une raison simple pour laquelle il n’y a pas plus de femmes dans la technologie – nous sommes d’accord avec la misogynie.» Dans leur pièce, Huyen donne des exemples plus spécifiques des vues de l’AGA, non prises sur un micro chaud ou un DM ivre, mais écrites et éditées pour la publication.

Nouveau membre de l’équipe publicitaire de l’App Store d’Apple:

«La plupart des femmes de la région de la Baie sont douces et faibles, choyées et naïves malgré leurs affirmations de mondanité, et généralement pleines de merde. Ils ont leur féminisme de droit respectueux d’eux-mêmes et vantent sans cesse leur indépendance, mais la réalité est que, que ce soit la peste épidémique ou l’invasion étrangère, ils deviendraient précisément le genre de bagage inutile que vous échangeriez contre une boîte de cartouches de fusil de chasse ou un jerrycan de diesel.

Et:

«PMMess, comme nous l’appellerons, était composée d’une alternance de courbes de Bézier de haut en bas: convexe, puis concave, puis à nouveau convexe, dans une ondulation verticale dont vous ne pouviez pas détourner les yeux. Contrairement à la plupart des femmes sur Facebook (ou dans la région de la baie, vraiment), elle savait comment s’habiller; Les robes moulantes de style années 40, du cou au genou, étaient son pilier. Ses cheveux blonds étaient compensés par une peau olive et ses yeux bleus brillaient comme des phares de son visage néoténique.

En savoir plus sur l’article de blog de Huyen pour avoir une image claire du nouvel ingénieur produit Apple Ads Platform.

Maintenant quoi?

Nous avons contacté Apple pour obtenir des commentaires sur l’embauche d’AGA, compte tenu de ses points de vue publiés, et nous mettrons à jour si nous avons de nouvelles. Certes, les performances publicitaires de l’App Store ne sont pas plus importantes pour Apple que les valeurs d’inclusivité de l’entreprise. Imaginez travailler sous la direction de quelqu’un avec ces points de vue en dépit d’être un employé chez Apple.

