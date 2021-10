La location de bureaux dans les 6 premières villes a augmenté de 89 % au troisième trimestre 2021 : Colliers

Les villes axées sur le secteur informatique – Hyderabad, Bengaluru et Pune – représentaient 62 % de l’absorption brute au troisième trimestre 2021.

Les six principales villes d’Inde ont enregistré environ 10,3 millions de pieds carrés d’absorption brute de bureaux au troisième trimestre 2021, le volume le plus élevé enregistré depuis le premier trimestre 2020. Après une deuxième vague dévastatrice de pandémie au deuxième trimestre, le nombre total d’absorptions a augmenté de 89 % QoQ comme les occupants prévoyaient une rentrée progressive et des accords conclus qui étaient en attente, tirant parti d’une dynamique de marché favorable aux locataires, selon un rapport de Colliers.

« Le trimestre a suscité l’enthousiasme dont le marché avait grand besoin. Les grandes transactions ont fait leur retour, tirées par la demande des opérateurs d’espaces de travail flexibles. La prise de décision des occupants est devenue plus rapide qu’en 2020. On peut s’attendre à ce que l’optimisme se renforce au cours des prochains trimestres, à condition qu’il n’y ait pas de troisième vague. Les occupants qui exploraient les options de renouvellement ont commencé à chercher de nouveaux locaux », a déclaré Ramesh Nair, directeur général | Inde et directeur général, Développement de marché | Asie, Colliers.

Hyderabad est devenu le leader du marché en termes de demande dans le secteur des bureaux au troisième trimestre

Après une performance moyenne au T2 2021, Hyderabad est devenue l’une des villes résilientes en termes de dynamique d’offre et de demande. Pour la première fois, Hyderabad détenait la part maximale du volume de location à 2,5 millions de pieds carrés, dépassant Bangalore, les occupants se concentrant sur de grandes transactions en bloc et même sur la location de bâtiments entiers. Les secteurs de la BFSI et du lieu de travail flexible détenaient la part maximale du volume de location, représentant 66% de la demande totale à Hyderabad. Rai Durg a vu la traction locative maximale représenter 53% de la demande, tandis que Hitec City a contribué à 40%. Sur une base annuelle, Bengaluru continue d’être le leader du marché.

Activité locative robuste observée dans le secteur des espaces de travail flexibles

La part de location des opérateurs d’espaces de travail flexibles a également augmenté au troisième trimestre 2021 en raison de la forte demande des occupants à la recherche d’espaces gérés et de baux à court terme pour surmonter les périodes d’incertitude. La part des espaces de travail flexibles dans la location a augmenté pour atteindre 26 % au troisième trimestre 2021. Les principaux opérateurs d’espaces de travail flexibles se sont concentrés sur la signature d’accords de plus de 100 000 pieds carrés dans presque toutes les grandes villes, voyant un intérêt accru des entreprises pour les espaces gérés. Pune représentait la part la plus élevée des espaces de travail flexibles, suivie par Hyderabad.

Offre la plus élevée depuis le T2 2020

Le trimestre a connu l’offre la plus élevée depuis le deuxième trimestre 2020 à 10,8 millions de pieds carrés au troisième trimestre 2021, Hyderabad et Pune contribuant à la part maximale à 29 % et 25 %, respectivement. La deuxième vague n’a pas eu d’impact majeur sur l’activité de construction. Les développeurs ont continué à se concentrer sur la location du stock existant et ont reçu des OC pour les bâtiments avec des pré-engagements.

