La loge de l’Espanyol couvre Joan Garcia

01/11/2022 à 18:52 CET

Roger Payro

Joan Garcia il n’oubliera jamais le match contre Elche. Le jeune gardien a fait ses débuts avec l’Espanyol en première division Même s’il y aura toujours un goût amer pour la défaite et votre erreur à 0-2. Joan n’a pas bien mesuré la belle prestation de Mojica et Pere Milla a puni son mauvais départ et la passivité générale de la défense bleu et blanc.

Malgré l’échec, dans le club et les vestiaires personne ne doute de sa qualité et tout le monde l’a soutenu de ses paroles. «C’est une honte cette action qu’il a eue. Cela ne devrait pas arriver, mais cela peut arriver parce que ces actions, qui consistent à mesurer des distances, vous sont données en jouant à des jeux. Vous devez être calme parce que si nous éliminons cette action tout le reste s’est bien passé. Il a été calme et a donné de la sécurité. La responsabilité doit être plus la mienne que la sienne, a indiqué Vicente Moreno.

Pour sa part, Léandro Cabrera, qui à d’autres occasions a déjà souligné le niveau du gardien de Sallent de Llobregat, a également montré son soutien. « J’ai toute confiance en lui, je le vois de près tous les jours et C’est un morceau de portier que nous avons la chance d’avoir chez nous & rdquor;, a-t-il assuré.