La loge de l’Espanyol voit le verre à moitié plein

22/07/2021 à 20h10 CEST

Roger Payro

La pré-saison n’en étant qu’à ses balbutiements, il est trop tôt pour tirer des conclusions hors contexte. Il est vrai que le premier match de l’Espanyol depuis qu’il a quitté la catégorie argent derrière n’invite pas à l’optimisme et que c’est la seule équipe de première et deuxième qui n’a pas de nouveaux visages, mais depuis le vestiaire, ils sont clairs que la marge de manœuvre est encore grande. Didac Vilà est la dernière voix qui a analysé aujourd’hui la défaite contre l’UD Las Palmas (0-1).

“L’objectif était de commencer à mettre des kilomètres dans les jambes Après cette pré-saison dans laquelle on fait déjà pas mal de doubles sessions depuis une vingtaine de jours. L’objectif est celui-ci, de continuer à rajouter des minutes & rdquor;, a souligné l’arrière gauche, qui espère réaliser “cette synchronisation & rdquor; venir dès que vous ajustez certains mouvements.

« Émotionnellement, la situation est très différente, Nous venons d’une année pleine de joies et nous espérons continuer comme ça & rdquor;, a déclaré Dídac par rapport à la pré-saison d’antan, également à Marbella. « Tout est avec un ballon, les séances d’aller courir en forêt ont changé. On met toujours la balle. On y va jeu par jeu, avec des illusions renouvelées. Nous voulons tirer le meilleur parti de chaque jeu et de chaque concept tactique & rdquor;, a-t-il ajouté.

Pendín et Cabrera, satisfaits

Il n’a pas non plus mis ses mains sur sa tête Dani Pendín après avoir terminé le duel. Le deuxième de Vicente Moreno, absent en raison de covid-19, a célébré que «le plus important est que personne n’a été blessé et que presque tous les joueurs ont ajouté des minutes & rdquor; et a appelé au calme : “Ne vous inquiétez pas, cela ne fait que commencer & rdquor;.

L’entraîneur a reconnu que “le football c’est les domaines, mais l’important c’est de les avoir et de nombreuses opportunités se sont créées & rdquor;. Pendín considère que les matchs amicaux d’été « sont des matchs différents au sein d’un match & rdquor; et a insisté pour que la clé est “continuez à accumuler le travail et les minutes, les résultats viendront & rdquor;.

Également positif a été montré Léandro Cabrera, peut-être le plus. « L’équipe a fait de bons efforts et a joué un bon match dans l’ensemble. Nous avons eu les occasions les plus claires et avons parfois dominé. Il touche à s’accorder un peu dans les deux domaines. L’idéal c’est de corriger à partir de la victoire mais il faut le faire à partir de la défaite. Nous avons des matchs devant nous & rdquor;, a-t-il analysé. Le prochain, demain contre le Rayo Vallecano à 10h00.