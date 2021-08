« La logistique partagée peut aider à mettre les MPME sur la voie de la reprise grâce au soutien infra et opérationnel des grandes entreprises »

Les grandes entreprises s’engageant dans la logistique partagée peuvent être un petit pas dans la bonne direction pour aider à mettre les MPME de la logistique sur la voie de la reprise.

Logistique pour les MPME : La pandémie de Covid-19 a affaibli les chaînes d’approvisionnement à travers le monde tout en nécessitant une logistique fluide et efficace. Au milieu de la crise, ce sont les MPME du secteur de la logistique qui ont été confrontées à des défis à plusieurs niveaux. Considérées comme l’épine dorsale de l’économie indienne, les MPME contribuent à hauteur de 30 % au PIB du pays. Avec la pandémie qui fait des ravages sur les chaînes d’approvisionnement, la logistique dans les MPME a été durement touchée.

Depuis une capacité réduite à épuiser le capital sans sources de financement frais, un changement rapide et à grande échelle du comportement et des attentes des consommateurs qui a entraîné une augmentation des achats en ligne, il y a eu des changements radicaux dans presque tous les aspects de la logistique. Cela a créé un effet coup de fouet, affectant les stocks, les approvisionnements, l’entreposage, le traitement des commandes, etc. Alors que certains défis existaient déjà pour les petites entreprises de logistique à différentes étapes, l’épidémie virale a amplifié ces problèmes, appelant à des mesures de réparation pour reprendre des flux de travail fluides.

Problèmes fondamentaux et effet pandémique en cascade

Pour les petites MPME de la logistique, un flux de trésorerie continu est essentiel pour garantir que les opérations ne sont pas entravées. Cependant, ils ont généralement un capital moindre par rapport à leurs homologues bien établis. Cela signifierait que même des problèmes mineurs auraient un impact considérable sur les petites entreprises, tandis que les plus grandes seraient en mesure de remettre les affaires sur les rails plus facilement.

Avec une concurrence croissante dans l’industrie, les MPME de la logistique ont souvent du mal à surmonter ces défis et à prospérer sur le marché. Ajoutant à leurs malheurs, la pandémie a encore amplifié le problème de la pénurie de capitaux et de la pénurie de liquidités auxquels les MPME de la logistique sont confrontées. Dans l’ensemble, selon la Chambre de commerce indienne, les pertes du secteur de la logistique ont été estimées à un colossal Rs 50 000 crore.

En dehors de cela, les attentes des consommateurs ont considérablement évolué au cours de la dernière année et de plus en plus de consommateurs optent pour des fonctionnalités pratiques telles que les achats en ligne, les paiements numériques et les livraisons à domicile. Avec une chaîne d’approvisionnement fragmentée et un manque de main-d’œuvre en raison de la migration inverse pendant le verrouillage, les MPME du secteur de la logistique font les frais alors qu’elles luttent pour répondre aux attentes en évolution rapide des clients.

En outre, les MPME de la logistique sont également confrontées à des obstacles sous la forme de la hausse des coûts de transport, de la hausse des prix du carburant et des opérations de numérisation que les plus grandes plates-formes peuvent facilement surmonter, en raison d’un manque de capitaux. De plus, ils ont également du mal à obtenir une visibilité sur la chaîne d’approvisionnement et à cibler les marchés mondiaux. Bien que ces défis soient rencontrés par tous les acteurs de l’industrie de la logistique, l’impact est plus important sur les petites et moyennes entreprises car relever ces défis nécessiterait une injection de capital.

Logistique partagée, aide gouvernementale et chemin à parcourir

Le scénario actuel a incité les géants de la logistique ainsi que les MPME à repenser leurs stratégies opérationnelles et à mettre en œuvre des plans de continuité des activités renforcés, car la pandémie a été un signal d’alarme. Par exemple, l’une des stratégies clés mises en œuvre dans le secteur de la logistique au cours de l’année écoulée a été la logistique sans contact. Compte tenu des problèmes de sécurité qui se sont accrus et de la préférence des clients pour la livraison à domicile des expéditions, la logistique sans contact a été une tendance clé qui a émergé et est susceptible de rester. Lorsqu’il s’agit de plans de continuité des activités, les MPME logistiques doivent s’assurer qu’elles font un investissement ponctuel dans la technologie pour faciliter des opérations fluides et rentables. De plus, ils peuvent également s’associer à des acteurs de la logistique qui ont une présence pan-indienne et une infrastructure robuste.

Dans ce contexte, les grandes entreprises engagées dans la logistique partagée peuvent être un petit pas dans la bonne direction pour aider à mettre les MPME de la logistique sur la voie de la reprise. Étant donné que les grandes entreprises de logistique disposent d’une infrastructure et d’un capital suffisants ainsi que d’un vaste réseau pour faciliter des opérations transparentes, elles peuvent aider les petits et moyens acteurs ayant des besoins d’infrastructure et opérationnels en tirant parti de la technologie et du capital qu’ils possèdent.

En dehors de cela, les MPME du secteur de la logistique peuvent également bénéficier d’un soutien gouvernemental tel que la politique nationale de logistique récemment annoncée qui vise à créer un marché de la logistique électronique à guichet unique, à se concentrer sur le développement des compétences et la création d’emplois, et à rendre les MPME plus compétitives. . Cela permettra aux MPME de l’espace d’accélérer leur rétablissement. En outre, le marché de la logistique électronique à guichet unique augmentera l’efficacité, permettra une optimisation des coûts, aidera le référentiel central à acquérir plus de clients et stimulera la croissance de l’entreprise.

Bien que les temps soient difficiles pour les MPME du secteur de la logistique, le soutien continu du gouvernement ainsi que des mesures pour adopter des solutions technologiques telles que le support client dirigé par l’IA, la visibilité en temps réel et le suivi des commandes, la robotique avancée, la blockchain, l’analyse avancée, l’entrepôt l’automatisation, etc., permettra aux MPME de la logistique de se relancer rapidement. De plus, ces solutions leur permettront également de rester pertinents au milieu des chaînes d’approvisionnement mondiales en évolution rapide tout en aidant à relever les défis de manière efficace, à contribuer à l’efficacité opérationnelle et à offrir des possibilités d’expansion.

Vivek Juneja est fondateur et directeur général du groupe Varuna. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

