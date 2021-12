La loi américaine sur l’immigration s’est atrophiée et il est temps de l’introduire dans le monde moderne et mondialisé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le mot que j’aime utiliser pour nos lois sur l’immigration est « atrophié ». 1990 a été la dernière fois que le Congrès a exploré de manière proactive les moyens d’améliorer nos systèmes d’immigration et nos quotas à travers le prisme du développement économique et de la prise en compte du potentiel d’amélioration de la vie des immigrants vivant en Amérique. 1990, c’était il y a plus de 30 ans.

Le moment est venu d’adapter nos lois sur l’immigration aux réalités modernes d’une économie mondiale et d’un monde interconnecté.

COMMENT LA CRISE DES MIGRANTS S’EST ENTRAINÉE EN 2021

Les dispositions sur l’immigration du projet de loi Build Back Better de Biden sont un pas dans la bonne direction. Bien que pour l’instant le parlementaire du Sénat ait statué que l’immigration ne peut pas faire partie de la réconciliation, je soutiens les mesures qui font partie du projet de loi tel qu’il est rédigé.

Ces dispositions profitent non seulement aux immigrants légaux et sans papiers aux États-Unis, mais aussi à leurs conjoints, leurs enfants, leurs employeurs et leur communauté.

Nous pouvons reconstruire en mieux, mais il faudra mobiliser tous les talents, la vision et l’ambition entre nos frontières. Ce projet de loi rendra cela possible.

Tout d’abord, parlons mathématiques. Au cours des cent dernières années, nous avons abordé le droit de l’immigration comme un jeu de nombres. À partir de 1965, nous sommes passés à une formule mathématique basée sur les valeurs, privilégiant les relations familiales étroites et les types de travailleurs qui, selon nous, devraient immigrer le plus rapidement.

Ce système était visionnaire à sa création et a joué un rôle énorme et transformateur en veillant à ce que les États-Unis poursuivent leur ascension en tant que puissance économique et phare dans le monde de ce à quoi pourrait ressembler une démocratie véritablement multiethnique. Mais au fil du temps, ces chiffres sont devenus insuffisants pour suivre le monde moderne.

LA CRISE AUX FRONTIÈRES ACCROCHANT LES FONCTIONNAIRES, LES COMMUNAUTÉS COMME LE NOMBRE DE MIGRANTS CONTINUE D’AUGMENTER

Au fil du temps, les mathématiques sont devenues un algorithme absurde à somme nulle de préjugés qui a créé des retards inhumains et illogiques pour l’immigration légale en fonction du pays d’origine et des vicissitudes aléatoires de la compétence bureaucratique du gouvernement.

Notre soi-disant « système » d’immigration actuel est punitif et ne sert aucun objectif politique.

Le résultat est que cela peut prendre une décennie de plus pour qu’un médecin né en Inde reçoive une carte verte qu’un collègue né au Népal. Et la conséquence est qu’un enfant né en Inde et élevé presque entièrement aux États-Unis peut « vieillir » de sa famille et être obligé de chercher des options de visa ou de perdre son statut juridique, désespéré de rester dans le seul pays où il ‘ ai jamais connu plutôt que de retourner dans un pays avec lequel ils n’ont presque aucun lien culturel ou linguistique.

Notre soi-disant « système » actuel est punitif et ne sert aucun objectif politique.

Il existe sous sa forme actuelle parce que le Congrès n’a pas été en mesure de se mettre d’accord sur les mises à jour et pour aucune autre raison.

Aucun membre du Congrès de l’un ou l’autre parti ne qualifierait notre système actuel de bon.

Le projet de loi Build Back Better corrigera nos calculs en permettant aux agences d’immigration d’émettre des numéros de carte verte gaspillés – des centaines de milliers de numéros perdus en raison de retards administratifs et pour aucune autre raison rationnelle, politique et intentionnelle.

C’est un problème qui est devenu vraiment évident pendant la pandémie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

Encore une fois, je pense que nous pourrions obtenir un accord bipartite universel au Congrès selon lequel lorsqu’ils rédigent les lois, les agences doivent exécuter ces lois telles qu’elles sont écrites et ne pas créer unilatéralement de nouveaux quotas et calculs qui remplacent le pouvoir du Congrès d’élaborer des lois sur l’immigration.

Reconstruire mieux redonne au Congrès cette autorité pour garantir que ces personnes – qui ont déjà démontré leur éligibilité à la carte verte – puissent obtenir la résidence permanente et être libérées des retards sans fin causés par les quotas et les inefficacités bureaucratiques.

Grâce aux nouvelles dispositions, qui créent des exemptions numériques et effacent les limites inutiles par pays, nos structures d’immigration auront un sursis momentané et une soupape de décharge donnera à notre système une marge de manœuvre pour fonctionner pendant que le Congrès envisage de véritablement réformer le statu quo.

Il est important de noter que ces dispositions en matière d’immigration ne sont pas vraiment des « dispositions en matière d’immigration ». Ce sont des dispositions qui nous touchent tous.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ils libéreront les immigrants légaux dont les rêves d’entrepreneur ont été entravés par le processus de la carte verte. Ils permettront aux employeurs de permettre à ces employés la flexibilité dans leurs rôles d’évoluer et d’utiliser leurs compétences et leur expérience croissantes pour un impact maximum. Et ils libéreront les familles, piégées dans le labyrinthe de l’immigration en raison du fait qu’il n’y a pas de « ligne » pour entrer.

Ces dispositions visent à moderniser la vision de 1965, lorsque le Congrès croyait, et nous avons tous vu, comment l’immigration peut être un moteur puissant pour stimuler l’économie et la nation.