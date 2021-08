La loi bipartite sur les marchés d’applications ouverts cible Google Play et l’App Store d’Apple

in

Au milieu des critiques continuelles de l’App Store d’Apple – et du lancement d’une enquête antitrust connexe en Allemagne – les législateurs américains ont présenté un projet de loi bipartite, l’Open App Markets Act, conçu pour réglementer tous les magasins d’applications comptant 50 millions d’utilisateurs ou plus aux États-Unis.

Les sénateurs Richard Blumenthal (D-CT), Amy Klobuchar (D-MN) et Marsha Blackburn (R-TN) ont récemment présenté l’Open App Markets Act, notant dans les communiqués de presse correspondants (mais pas dans la législation elle-même) que le projet de loi a été conçu en tenant compte de la présence considérable de Google (et en particulier de son Play Store) et d’Apple sur le marché.

Sur ce front, l’Open App Markets Act vise « à promouvoir la concurrence et à réduire le pouvoir de contrôle dans l’économie des applications, à augmenter le choix, à améliorer la qualité et à réduire les coûts pour les consommateurs », selon son texte, en mettant particulièrement l’accent sur la réforme de l’App Store. Stratégies. À cette fin, la législation contient une définition large de « boutique d’applications », décrivant le terme comme tout « site Web, application logicielle ou autre service électronique accessible au public qui distribue des applications de développeurs tiers aux utilisateurs ».

Et comme mentionné, la mesure ne s’appliquerait qu’à « toute personne qui possède ou contrôle un App Store dont le nombre d’utilisateurs aux États-Unis dépasse 50 000 000 » – l’App Store d’Apple et le Google Play Store en tête d’entre eux, compte tenu de leur popularité considérable.

Si elle est promulguée, l’Open App Markets Act interdirait aux magasins d’applications d’exiger des développeurs qu’ils utilisent leurs systèmes de paiement propriétaires (les magasins d’applications) “comme condition de distribution”. De même, ces sociétés couvertes ne seraient pas en mesure d’exiger « en tant que conditions de distribution » que les « conditions tarifaires ou de vente des développeurs soient égales ou plus favorables » que sur les magasins d’applications concurrents.

La législation interdirait également aux boutiques d’applications de prendre des « mesures punitives » ou d’imposer des « conditions moins favorables » dans le cas où un développeur utilisait un système de paiement intégré ou une boutique d’applications distincte pour proposer «des conditions de tarification différentes. vendre.”

Le projet de loi de 10 pages appelle les entreprises couvertes à s’abstenir d’imposer des restrictions sur les communications développeurs-utilisateurs « concernant les offres commerciales légitimes » ou d’utiliser les « informations commerciales non publiques » d’applications tierces pour concurrencer les plateformes. De plus, les magasins d’applications contrôlant “le système d’exploitation ou la configuration du système d’exploitation” sur lesquels ils s’exécutent devraient permettre aux utilisateurs de choisir par défaut les magasins d’applications tiers et de masquer ou de supprimer les applications / magasins d’applications préinstallés.

Enfin, en ce qui concerne les classements de recherche dans les magasins d’applications, les entreprises couvertes « ne doivent pas offrir un traitement inégal… en privilégiant ou en classant de manière déraisonnable » leurs propres applications ou les applications de leurs « partenaires commerciaux » par rapport à des programmes tiers.