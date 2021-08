La loi chinoise sur la sécurité nationale brisera-t-elle Hong Kong en tant que plaque tournante des affaires ?

L’administration Biden a lancé en juillet un avertissement aux entreprises américaines : faire des affaires à Hong Kong est de plus en plus risqué. L’avis, publié conjointement par les départements d’État, du Trésor, du Commerce et de la Sécurité intérieure, était essentiellement un drapeau rouge géant mettant en garde les entreprises et les investisseurs contre les complications qui émergent en vertu de la loi chinoise sur la sécurité nationale.

La Chine a imposé une législation radicale il y a un peu plus d’un an. Il a depuis étouffé le mouvement pro-démocratie de Hong Kong et sapé son autonomie, son état de droit et ses traditions de liberté d’expression.

Ce climat politique ténu a secoué Hong Kong, mais il n’a pas encore bouleversé son statut de capitale financière mondiale. L’avis des États-Unis reconnaît que cela pourrait changer alors que la Chine poursuit sa répression à Hong Kong. Les entreprises internationales – et leurs employés – pourraient bientôt se retrouver empêtrées dans l’application des lois sur la sécurité nationale.

“Nous entrons dans une phase beaucoup plus difficile en termes de rôle traditionnel de Hong Kong en tant que plaque tournante clé pour les affaires internationales, avec toutes les protections de l’état de droit”, a déclaré Thomas Kellogg, directeur exécutif du Georgetown Center for Asian Law qui a récemment écrit sur les risques potentiels auxquels les entreprises sont confrontées. “Cela semble changer.”

La question est de savoir si les entreprises tiendront compte de ces avertissements.

La Chine, pour sa part, pense que les infrastructures et le climat économique de Hong Kong en feront toujours une destination pour les entreprises étrangères en Asie malgré la répression. Après tout, les guerres commerciales, les relations tendues entre Washington et Pékin, le bilan atroce de Pékin en matière de droits humains et les sanctions américaines doivent encore arrêter la plupart des entreprises américaines de faire des affaires en Chine continentale. Et cela pourrait garder intacte la puissance économique de Hong Kong tout en faisant peu pour empêcher sa démocratie de s’effondrer.

Pourquoi les entreprises doivent se méfier de la loi sur la sécurité nationale

Le 1er juillet 1997, la Grande-Bretagne a « cédé » Hong Kong à la Chine sur la promesse que la Chine donnerait à Hong Kong un « degré élevé d’autonomie » pendant 50 ans, jusqu’en 2047. La configuration est devenue connue sous le nom de « un pays, deux systèmes . ”

Cela a préservé les libertés fondamentales de Hong Kong, y compris son pouvoir judiciaire indépendant et des droits comme la liberté de la presse. Dans le cadre de cet arrangement, Hong Kong pourrait également maintenir ses politiques économiques et commerciales libérales.

Ces deux choses ne sont pas complètement séparées. L’autonomie de Hong Kong – en particulier ses traditions juridiques, basées sur la common law britannique – en a fait un endroit stable et attrayant pour les entreprises mondiales pour faire des affaires, et le moyen sûr et fiable de faire des percées en Chine continentale. Hong Kong a également maintenu des politiques de libre marché, avec une économie ouverte et des choses comme une monnaie convertible, qui ont toutes facilité le commerce international et les affaires.

Mais si Hong Kong était autrefois la porte d’entrée de l’Occident vers la Chine continentale, la loi sur la sécurité nationale brouille cette frontière. Comme l’a averti l’administration Biden: “Les risques commerciaux et l’état de droit qui étaient auparavant limités à la Chine continentale sont désormais de plus en plus préoccupants à Hong Kong.”

Jusqu’à présent, les autorités de Hong Kong ont utilisé la loi sur la sécurité nationale pour s’en prendre aux groupes de la société civile, aux politiciens pro-démocratie et aux journalistes. Mais la loi sur la sécurité nationale est rédigée de manière si large et vague — elle criminalise les infractions de sécession, de subversion, de collusion avec des puissances étrangères et de terrorisme, dont aucune n’est particulièrement bien définie — qu’il peut être difficile de savoir si une action irait à l’encontre de la loi jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Cela rend les entreprises et les employés étrangers potentiellement vulnérables à tout, des amendes et des pénalités, comme la suspension ou la révocation des licences nécessaires, à même l’emprisonnement pour les individus s’ils sont jugés en violation de la loi sur la sécurité nationale.

Par exemple, certains craignent que même les produits bancaires ordinaires, comme l’analyse financière ou les perspectives du marché, puissent enfreindre la loi si le gouvernement chinois estime qu’ils mettent en danger sa sécurité nationale. C’est potentiellement la même chose si une entreprise, par exemple, fait des affaires ou héberge un site Web lié à un militant pro-démocratie. Et rien de tout cela ne doit même se produire à l’intérieur des frontières de Hong Kong ; la loi sur la sécurité nationale est rédigée de manière à s’appliquer extraterritorialement.

Au-delà d’être eux-mêmes la cible de la loi, les responsables et les experts craignent que les entreprises ne soient contraintes d’appliquer la loi sur la sécurité nationale.

Par exemple, en mai, la police de Hong Kong a ordonné à Wix.com, un serveur Web israélien, de supprimer un site lié au militant pro-démocratie de Hong Kong Nathan Law, citant la loi sur la sécurité nationale. L’entreprise initialement respecté, mais après le refus de Law et d’autres, il a rapidement fait marche arrière et s’est excusé, qualifiant cela d'”erreur”.

Les experts à qui j’ai parlé ont noté que cette affaire était une tentative de fermer la liberté d’expression au-delà des frontières de Hong Kong, mais qu’une entreprise ou une entreprise basée à Hong Kong pourrait avoir beaucoup plus de mal à dire « non ».

Les autorités de Hong Kong pourraient également demander aux entreprises technologiques des données sur les militants pro-démocratie – laissant les entreprises dans l’impasse quant à savoir si elles doivent se conformer ou s’exposer elles-mêmes à des sanctions.

Cela remonte à l’avertissement de l’administration Biden selon lequel les risques à Hong Kong commencent à ressembler aux risques en Chine continentale ; il y a un flou qui n’existait pas avant. Kellogg de Georgetown a souligné que cela ne s’était pas encore complètement produit, mais c’est ce que tout le monde surveille – que l’érosion de l’espace politique et de la sécurité nationale se répercute sur les affaires.

Et, bien sûr, rien de ce qui se passe à Hong Kong ne peut être séparé de la géopolitique de tout cela, en particulier pour les entreprises américaines et étrangères.

Les États-Unis ont sanctionné plusieurs responsables chinois impliqués dans la restriction des libertés de Hong Kong. Ces sanctions créent leurs propres obstacles pour les entreprises faisant des affaires à Hong Kong (ou en Chine) qui doivent veiller à respecter la loi américaine sur les sanctions.

Cela seul est déjà assez délicat, mais la Chine a également adopté ses propres politiques qui punissent essentiellement les entreprises pour s’être conformées aux sanctions américaines et européennes, et elles s’assurent que ces règles s’étendent également à Hong Kong.

Ce qui signifie que les entreprises sont désormais prises au milieu de deux superpuissances, au risque de violer les lois de l’une si elles se conforment à celles de l’autre. Il n’est donc peut-être pas surprenant que les entreprises de Hong Kong aient renforcé leur personnel de conformité réglementaire.

Les pressions sont là. Mais est-ce que quelqu’un bouge?

Beaucoup de choses ont changé depuis la rétrocession de 1997. Hong Kong est une partie beaucoup plus petite de l’économie chinoise dans son ensemble – moins de 3% contre environ 18% il y a environ 25 ans.

Même ainsi, ont déclaré les experts, Hong Kong a encore beaucoup d’avantages – pas de contrôle des capitaux, une monnaie entièrement convertible – par rapport au simple fait de s’installer à Shanghai. Les grands centres économiques de la Chine ne disposent pas encore du type d’infrastructure financière bien développée dont dispose Hong Kong. Et au moins pour les entreprises, cela continue d’avoir de l’importance.

« Les infrastructures sont très difficiles à déplacer », a déclaré Rachel Lord, responsable des opérations Asie-Pacifique de la société d’investissement BlackRock au Financial Times en février. “Il s’agit moins de politique que de la façon dont l’écosystème est mis en place, et je ne vois aucun signe que Hong Kong perde sa prééminence.”

Pour les États-Unis, c’est le gros problème. Les entreprises n’abandonnent pas Hong Kong (et dans une certaine mesure la Chine continentale), malgré les tensions politiques accrues, les violations des droits de l’homme et la répression de la démocratie.

L’avis de l’administration Biden le mois dernier aurait pu être un avertissement, mais il ressemblait aussi un peu à un appel aux entreprises pour qu’elles prennent un peu plus au sérieux cette érosion de la démocratie à Hong Kong et la loi sur la sécurité nationale.

“C’est une sorte de tentative de” persuasion morale “, d’essayer de persuader ces entreprises de partir, même si la logique commerciale pour le faire, à mon avis, est encore faible”, a déclaré Gabriel Wildau, analyste des risques politiques chez Teneo. qui se concentre sur la Chine.

Mais à moins qu’elle ne s’accompagne de politiques obligeant les entreprises à agir, cette persuasion morale semble peu susceptible de fonctionner, m’ont dit de nombreux experts. Même si les entreprises américaines prennent de plus en plus position sur les questions politiques et sociales chez elles, elles sont plus réticentes à le faire sur les questions géopolitiques, en particulier à Hong Kong. Il suffit de regarder la NBA.

La Chine, qui a intérêt à ce que Hong Kong conserve son statut de plaque tournante financière mondiale, compte probablement également sur la voie de la persuasion pour échouer. Comme les experts me l’ont dit, Pékin veut fondamentalement avoir son gâteau et le manger aussi. “Ils veulent avoir un contrôle politique sur Hong Kong, et ils veulent que Hong Kong reste un important centre financier régional”, a déclaré Wildau.

En ce moment, cela semble très bien fonctionner. Comme Bloomberg l’a rapporté en juillet, “plus d’un an après le début de la répression, les signes d’un exode des investisseurs sont difficiles à trouver”.

Selon une enquête annuelle du Département du recensement et des statistiques de Hong Kong publiée fin novembre 2020, le nombre de sociétés mères situées en dehors de Hong Kong mais ayant des activités commerciales dans la ville n’a que légèrement baissé de 2019 à 2020, passant de 9 040 à 9 025. Et même ces chiffres ne disent pas grand-chose, car on ne sait pas pourquoi ces entreprises sont parties (au-delà de la loi sur la sécurité nationale, il y a eu la pandémie de Covid-19 et ses retombées économiques), et l’enquête comprend des entreprises dont le siège est en Chine continentale.

Doug Barry, directeur principal des communications et des publications au Conseil commercial américano-chinois, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que l’incertitude et les mauvaises relations entre Washington et Pékin inquiétaient les entreprises. Mais en ce qui concerne la Chine dans son ensemble, la plupart de leurs membres maintiennent toujours leurs investissements.

« Ce que nous disons à nos entreprises, c’est ‘accrochez-vous’. Nous savons que c’est une période très difficile que nous traversons ici », a-t-il déclaré.

Mais ce n’est pas non plus comme d’habitude. En marge, au moins, les entreprises et les sociétés ou même les employés individuels se demandent s’il est logique d’être là. Le Wall Street Journal a rapporté en juin que des dizaines d’entreprises internationales ont déménagé des bureaux régionaux ou locaux, notamment à Singapour, mais aussi à Shanghai.

La Chambre de commerce américaine de Hong Kong a mené une enquête auprès d’environ 300 de ses membres en mai 2021, avec environ 42% déclarant qu’ils envisageaient ou prévoyaient de déménager. Les répondants ont cité la loi sur la sécurité nationale comme le problème n ° 1 par rapport à d’autres comme Covid-19 et l’abordabilité.

« Auparavant, je ne m’inquiétais jamais de ce que je disais ou écrivais quand j’étais à Hong Kong », a écrit un répondant dans le sondage. « Avec la NSL [national security law], ça a changé. Les lignes rouges sont vagues et semblent arbitraires. Je ne veux pas continuer à craindre de dire ou d’écrire quelque chose qui pourrait sans le savoir me faire arrêter.

Wildau a déclaré que la plupart de ce qu’il a vu est anecdotique, mais les expatriés commencent à voir la répression comme rendant Hong Kong moins ouverte, moins cosmopolite, et donc les travailleurs étrangers repensent leur place dans la ville – bien que cela puisse simplement signifier que les locaux occuperont ces emplois au lieu.

J’ai contacté des employés d’entreprises multinationales et des propriétaires d’entreprise qui travaillaient actuellement et précédemment à Hong Kong ; la plupart n’ont pas voulu commenter ou ont refusé de s’exprimer publiquement en raison de préoccupations concernant l’impact sur leur emploi. À bien des égards, cela a montré à quel point la situation est incertaine en ce moment.

Pour la Chine, le refroidissement de la dissidence, le fait que les gens s’inquiètent de ce qu’ils diront ou feront, est en quelque sorte l’essentiel. C’est la stratégie d’avoir son gâteau et de le manger aussi. Et si cela signifie que certains travailleurs étrangers ou certaines entreprises décident de déménager, cela pourrait être un compromis à faire pour la consolidation du contrôle politique de Pékin sur Hong Kong.

“Il me semble que Pékin considère la sécurité nationale à Hong Kong comme une priorité plus élevée que toute autre chose”, a déclaré Tianlei Huang, chercheur au Peterson Institute for International Economics, dans un e-mail. “Si l’application de la loi sur la sécurité nationale signifie que certaines entreprises étrangères à Hong Kong s’inquiètent des pièges potentiels qui pourraient déplacer des capitaux, des actifs ou des opérations ailleurs, Pékin le permettra.”