Une nouvelle version du Build Back Better Act – le projet de loi de dépenses espéré du président américain Joe Biden – contient toujours un libellé destiné à combler les échappatoires fiscales que les investisseurs en crypto-monnaie pourraient exploiter.

Une section de l’impression du comité des règles du projet de loi, datée du 28 octobre, ajoute les transactions de crypto-monnaie à la règle de vente implicite. La règle concerne les transactions qui seraient soumises à des impôts sur les plus-values, empêchant les commerçants ou les institutions d’utiliser des ventes à découvert ou des produits dérivés qui fournissent des «actifs déjà détenus», selon Investopedia.

« Les modifications apportées par le paragraphe (a) s’appliqueront aux ventes implicites (déterminées après l’application de la modification apportée par le paragraphe (b)) après la date de promulgation de la présente loi », indique le projet de loi.

Le projet de loi définit un actif numérique comme « toute représentation numérique de valeur qui est enregistrée sur un grand livre distribué sécurisé cryptographiquement ou sur toute technologie similaire ».

Un projet de texte beaucoup plus long de HR 5376, également publié par le Comité du Règlement, contient une disposition identique.

Une deuxième disposition de la première version du projet de loi prévoit un financement pour l’Internal Revenue Service, le collecteur d’impôts américain, pour « provid[ing] activités de surveillance et de conformité des crypto-monnaies. Le projet le plus long ne mentionne pas du tout explicitement la crypto-monnaie.

Lire la suite: Les législateurs américains font flotter de nouvelles dispositions fiscales cryptographiques dans le projet de loi de réconciliation

Une ébauche du projet de loi publiée par le House Ways and Means Committee le mois dernier contenait un langage similaire, mais contrairement à une disposition fiscale crypto incluse dans un projet de loi bipartite sur les infrastructures, les partisans de l’industrie ne sont pas préoccupés par la disposition BBB.

Cependant, les deux projets de loi ont été liés par des législateurs progressistes de la Chambre, qui ont juré de ne pas voter pour le projet de loi bipartite à moins que la Chambre ne vote également sur la loi BBB. Les négociations au Sénat sur la loi BBB entre le sénateur Joe Manchin (DW.V.) et Kyrsten Sinema (D-Arizona) et le reste du caucus démocrate, ainsi que Biden, sont en cours.

Biden a annoncé jeudi matin un cadre pour la nouvelle version du projet de loi, affirmant que « personne n’a obtenu tout ce qu’il voulait », mais les parties avaient créé un document de compromis.

La loi BBB vise à promulguer une partie de l’engagement de campagne de Biden en fournissant un financement pour la garde d’enfants et l’école maternelle, Medicaid, les crédits d’impôt pour enfants, l’énergie propre, le logement, l’éducation et d’autres questions, selon un communiqué de presse de la Maison Blanche.

Intéressant aussi

Une autre disposition permettrait à la Federal Trade Commission de créer un « bureau de la confidentialité » pour répondre aux préoccupations de l’agence en matière de confidentialité.

« La Federal Trade Commission utilisera les fonds alloués en vertu du paragraphe (a) pour créer et exploiter un bureau, y compris en embauchant et en retenant des technologues, des concepteurs d’expérience utilisateur et d’autres experts que la Commission juge appropriés, pour accomplir le travail de la Commission lié aux actes ou pratiques déloyaux ou trompeurs liés à la confidentialité, à la sécurité des données, au vol d’identité, aux abus de données et à des questions connexes », indique la disposition.

Un milliard de dollars sera mis de côté jusqu’au 30 septembre 2031 pour ce bureau.