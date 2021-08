La loi de la Colombie-Britannique, le Canada bannit maintenant les non vaccinés d’un large éventail d’activités publiques ⋆ .

Le gouvernement de la province canadienne de la Colombie-Britannique en a fini avec les anti-vaccins pro-COVID.

Lundi, le Premier ministre provincial (homologue et gouverneur de l’État américain) a annoncé de nouvelles réglementations exigeant un certificat de vaccin délivré par le gouvernement pour l’entrée (ou la participation à) un large éventail d’activités publiques, y compris des concerts, des événements sportifs, des films, des restaurants, des boîtes de nuit, les casinos, les installations de loisirs et même les affaires privées organisées comme les mariages. Les règlements ont force de loi à la fois pour le public et les entreprises en vertu de la législation existante en matière de santé publique.

Les nouvelles exigences entrent en vigueur dans trois semaines (13 septembre) – ne nécessitant initialement qu’une seule injection de vaccin. Cinq semaines plus tard, l’exigence passe à “complètement vacciné”. Les magasins de détail et les lieux de culte ne sont pas touchés par le nouveau programme, et les enfants de moins de 12 ans — qui ne sont pas encore approuvés pour la vaccination au Canada — ne sont pas couverts. Il y a cependant pas d’exemption pour les personnes qui ne peuvent se faire vacciner pour des raisons de santé ou qui refusent de le faire pour des raisons religieuses.

Cinq sur six (83 %) des Britanno-Colombiens admissibles (âgés de plus de 12 ans) ont déjà reçu un vaccin et les trois quarts (74 %) sont entièrement vaccinés. Les nouvelles lois permettront aux entreprises et aux installations récréatives municipales de la province d’assurer la majorité vaccinée de leurs clients qu’ils ne « partagent pas l’air » avec des personnes non vaccinées assises, debout ou faisant de l’exercice à proximité sous le même toit.

La plus grande franchise sportive des ligues majeures de la province a rapidement exprimé son soutien enthousiaste aux nouvelles règles. Le président des opérations des Canucks de Vancouver de la Ligue nationale de hockey a déclaré : « La santé et la sécurité de nos partisans, employés, joueurs et de la communauté ont toujours été une priorité absolue et nous nous réjouissons de l’annonce faite aujourd’hui par [the] Premier.”

Après l’annonce, un journaliste de la Société Radio-Canada s’est entretenu avec le maire de Nelson – une petite ville des Rocheuses à l’intérieur de la Colombie-Britannique, le maire John Dooley a approuvé le nouveau plan et a déclaré que les restaurateurs locaux et les gens du secteur du divertissement avaient parlé. pour soutenir de manière générale les nouvelles réglementations.

« En fait, je crois qu’un passeport vaccin améliorera les opportunités commerciales parce que les gens se sentiront plus en sécurité lorsqu’ils sortiront », a-t-il déclaré – un point de vue repris par l’association de l’industrie représentant l’industrie hôtelière provinciale. Le président et chef de la direction de la BC Restaurant and Foodservices Association a déclaré : « Nous nous en sentons bien, .. Nous devons passer au niveau supérieur ou nous allons être confrontés à [more business] fermetures. »

Jusqu’à présent, aucun rapport de « patriotes » canadiens fous avec des armes à feu menaçant le premier ministre provincial ou le maire de Nelson ou l’exécutif des aliments et des boissons qui soutiennent le premier ministre.

Voici la liste complète, collée à partir du site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique

L’exigence s’applique à toutes les personnes nées en 2009 ou avant (12+) et couvre :

Concerts, théâtre, danse, symphonie et événements sportifs à l’intérieur Repas à l’intérieur et à l’extérieur dans les restaurants, pubs et bars Boîtes de nuit et casinos Cinémas Gyms, piscines et installations de loisirs N’inclut pas les sports récréatifs pour les jeunes Exercices de groupe de haute intensité en salle Rassemblements organisés à l’intérieur comme les mariages, fêtes, conférences, réunions et ateliers Cours récréatifs de groupe organisés à l’intérieur et activités comme la poterie et l’art N’inclut pas les programmes scolaires de la maternelle à la 12e année et les programmes avant et après l’école Logement pour étudiants postsecondaires sur le campus. Remarque : Les élèves doivent être partiellement vaccinés avant le 7 septembre

Les événements, les entreprises et les services vous demanderont de voir votre preuve de vaccination et une pièce d’identité valide du gouvernement.

L’exigence est en place jusqu’au 31 janvier 2022, sous réserve de prolongation.

Citations supplémentaires du maire John Dooley de Nelson, en Colombie-Britannique :

“Je crois honnêtement que le passeport est la voie à suivre car il est injuste et irrespectueux pour les personnes qui ne sont pas vaccinées – qui n’ont pas l’intention de se faire vacciner – de rançonner le reste de la communauté,.. ceux qui refusent tout simplement ne devraient pas avons les mêmes privilèges que nous.

Citations supplémentaires d’Anita Huberman

PDG du Board of Trade local (chambre de commerce) dans la banlieue de Vancouver à Surrey :

« Une stratégie de preuve à court terme de la vaccination est une mesure temporaire importante que la chambre de commerce de Surrey a réclamée auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi que du gouvernement fédéral.

L’objectif à l’avenir est d’avoir une approche nationale coordonnée pour montrer la preuve de la vaccination »,

Et, enfin, un lien spécial pour les membres américains du KOS dans des États comme la Floride et le Texas qui sont démoralisés par le contraste entre leur propre leadership politique et ce qui se passe en Colombie-Britannique.

