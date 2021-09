La loi de Los Angeles restreignant les campements de sans-abri entre en vigueur

Une ordonnance radicale interdisant les campements de couchage et de sans-abri dans certaines parties de Los Angeles est entrée en vigueur vendredi, la dernière stratégie employée par les autorités pour tenter de maîtriser le nombre de personnes sans logement dans la région.

La mesure, qui modifie la loi anti-camping de la ville, a été approuvée par le conseil municipal en juillet. Il interdit le stockage de biens et l’obstruction de l’emprise publique, entre autres règles.

Il interdira également de dormir et de camper dans certaines zones à moins de 500 pieds d’une propriété considérée comme « usage sensible », qui comprend les écoles, les garderies, les parcs publics et les bibliothèques, une fois que le conseil aura adopté une résolution nommant une zone d’application, affichant des panneaux et donner un avis.

Ces zones comprennent également jusqu’à 500 pieds d’un viaduc, d’un passage souterrain, du métro et de 1 000 pieds d’une installation ouverte après le 1er janvier 2018 qui offre un abri, un sommeil sûr, un parking sûr ou des centres de navigation pour les sans-abri.

Dans une déclaration conjointe, le maire Eric Garcetti et le président du conseil Nury Martinez ont déclaré que l’application des obstacles extérieurs à la loi sur les Américains handicapés et d’autres obstacles à l’accessibilité ne commencerait pas tant que la sensibilisation des sans-abri n’aurait pas eu lieu, y compris leur connexion aux services et au logement.

“Nous n’avons pas besoin de choisir entre garder nos espaces publics sûrs et propres et connecter les Angelenos sans-abri aux services et au logement dont ils ont besoin”, ont-ils déclaré. “Nous pouvons et ferons les deux, alors que nous répondons à cette crise d’une manière qui fait preuve de compassion et répond aux besoins urgents de nos communautés.”

Les opposants soutiennent que l’ordonnance criminalise essentiellement l’itinérance. Les partisans disent que cela aidera à obtenir des services vitaux pour les sans-abri tout en luttant contre les problèmes de qualité de vie qui ont mis en colère les résidents et les propriétaires d’entreprises dans certaines communautés.

Le comité du conseil municipal sur l’itinérance et la pauvreté et son comité sur le changement climatique, l’énergie, la justice environnementale et les rivières ont présenté une motion visant à approuver les recommandations d’une stratégie d’engagement dans la rue pour accompagner l’ordonnance, a rapporté City News Service.

Dans cette photo d’archive du 1er juillet 2019, un sans-abri déplace ses affaires d’une rue près de l’hôtel de ville de Los Angeles, en arrière-plan, alors que les équipes se préparent à nettoyer la zone. Le conseil municipal de Los Angeles a adopté une mesure anti-camping radicale pour supprimer les campements de sans-abri généralisés qui sont devenus une horreur à travers la ville. (AP Photo/Richard Vogel, Dossier)

Le conseil municipal au complet n’a pas encore voté sur la motion.

« Nous ne pourrons fournir les logements et les services dont nous avons besoin que si des travailleurs de proximité fiables et qualifiés sont en mesure de s’engager efficacement – ​​et cette stratégie est la feuille de route pour le faire et le faire bien », le conseiller municipal Mark Ridley Thomas, qui préside le Comité sur l’itinérance et la pauvreté, a déclaré jeudi. “L’ensemble du conseil municipal devrait agir rapidement pour adopter la stratégie d’engagement de la rue, car le temps presse.”