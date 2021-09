La loi de l’UE sur les ports de charge mobiles n’étouffera pas l’innovation

La Commission européenne cherche à s’assurer que tous les fabricants de smartphones utilisent la même technologie de charge. À l’heure actuelle, il existe deux normes principales pour charger votre téléphone. Apple utilise son adaptateur Lightning, et à peu près tout le monde a adopté l’USB-C. Pour réduire les déchets électroniques, la Commission européenne souhaite une loi sur les ports de charge obligeant tout le monde à utiliser l’USB-C. Apple double son affirmation selon laquelle une telle décision « étouffera l’innovation ». Appelez-moi fou, mais il semble que beaucoup de bruit pour rien.

Quelle innovation reste-t-il vraiment pour la foudre ?

Comme on pouvait s’y attendre, Apple a repoussé la proposition de loi sur les ports de charge de la Commission européenne. La Commission souhaite adopter l’USB-C comme connecteur de charge standard pour tous les appareils mobiles. La réponse de Cupertino est prévisible, mais toujours risible :

Nous restons préoccupés par le fait qu’une réglementation stricte imposant un seul type de connecteur étouffe l’innovation au lieu de l’encourager, ce qui à son tour nuira aux consommateurs en Europe et dans le monde.

D’accord, Apple, où vas-tu avec la technologie Lightning ? Les câbles sont restés les mêmes depuis leur sortie et vous vous êtes éloigné de la charge Lightning dans d’autres appareils. Dans l’état actuel des choses, seuls l’iPhone, le modèle de base de l’iPad et une poignée d’accessoires utilisent encore Lightning.

Il est devenu clair, Apple, que vous adoptez l’USB-C dans à peu près tous les autres domaines. Le dernier iPad mini utilise l’USB-C pour le chargement, tout comme l’iPad Pro et l’iPad Air. Le MacBook utilise USB-C Power Delivery, et il existe de nombreux ports USB-C sur l’iMac et le Mac mini. Je ne vois aucun port Lightning sur aucun de vos ordinateurs portables ou de bureau.

Est-ce vraiment juste à propos du gouvernement qui vous dit quoi faire ?

De plus en plus, il semble qu’Apple ne se plaigne pas vraiment de la loi sur les ports de charge car elle étouffera l’innovation. Au contraire, cela me frappe comme quelque chose qu’un adolescent rebelle dirait à ses parents : « Arrête de me dire comment vivre ma vie ! La foudre avait certainement ses points forts dans les premiers jours. Cependant, l’USB-C a connu beaucoup plus d’innovations que Lightning ne le fera probablement jamais.

Je comprends que personne ne veut que le gouvernement leur dise quoi faire. Cependant, plutôt que de prétendre que cette décision étouffera l’innovation, soyez honnête au sujet de votre résistance. Vous n’avez pas amélioré votre technologie Lightning, vous avez augmenté votre utilisation de l’USB-C et seule une poignée de vos produits reposent encore sur l’ancienne technologie.

Je ne suis jamais du genre à être d’accord avec le gouvernement pour dire aux entreprises comment fonctionner. Cependant, il s’agit d’un cas qui a de sérieux mérites. Le grand nombre de câbles jetés dans les décharges est dégoûtant. Il n’y a vraiment aucune raison de ne pas basculer l’iPhone et les accessoires associés sur USB-C. L’USB-C est une technologie supérieure et plus moderne. L’adopter comme norme pour le chargement des appareils mobiles réduira considérablement les déchets électroniques.

Apple, vous prétendez être tout au sujet de l’environnement. Compte tenu de cette position, cela semble être un mouvement que vous devriez adopter, pas résister.