La loi de Say et la destruction de l’épargne ⋆ .

par Alasdair Macleod, GoldMoney:

Cet article explique l’erreur fondamentale derrière la théorie générale de Keynes, le vade mecum de tous les économistes macro et mathématiques d’aujourd’hui. Il n’est pas exagéré de dire que son rejet désinvolte des théories économiques de Jean-Baptiste Say dans son interprétation désinvolte de celles-ci, que la demande crée sa propre offre, est à l’origine de la crise économique et monétaire mondiale d’aujourd’hui.

Il ne pourrait jamais y avoir un aphorisme simple qui capture les écrits de Say, dont le Traité a duré six éditions au cours de sa vie, continuellement élargi au fur et à mesure que son analyse soigneusement raisonnée évoluait.

Il ne fait aucun doute que le déni par Keynes des théories simplement argumentées et irréfutables de Jean-Baptiste Say est directement responsable des conditions économiques et monétaires d’aujourd’hui. Ayant nié le rôle de l’épargne et des marchés libres, les néo-keynésiens ont remplacé l’épargne comme source de capital productif par un inflationnisme pur et des marchés libres par l’intrusion de l’État, conduisant à des monopoles d’État et à des réglementations obstructives.

Nous examinons les aspects des conclusions de Say en rapport avec notre situation actuelle, en identifiant les erreurs grossières découlant des refus de l’establishment économique à leur sujet, pour approfondir notre compréhension de notre situation actuelle et de nos perspectives économiques et monétaires.

introduction

L’establishment néo-keynésien, en charge de la politique monétaire, a un problème. Il doit financer un déficit public grandissant, ce qui est sa priorité absolue. Essentiellement, outre les impôts, il existe deux sources pour ce financement, le déploiement de l’épargne et l’impression de la monnaie. On ne sait jamais vraiment d’où vient cet argent: s’il provient de l’épargne, alors les épargnants détournent les ressources en capital des acteurs du secteur privé vers le gouvernement, et c’est une mauvaise nouvelle pour l’économie productive qui a besoin de ressources en capital. Si ce n’est pas le cas, cela vient de l’expansion du crédit des banques et du système bancaire parallèle.

Ce dernier est l’expansion monétaire, également connue sous le nom d’inflation monétaire et un impôt caché qui transfère la richesse nationale au gouvernement. La source de ce financement n’est pas l’assouplissement quantitatif, sauf peut-être indirectement. Le QE cible les fonds de pension, les fonds d’assurance et d’autres acteurs du secteur privé dans le secteur de l’investissement, y compris les banques et leurs intérêts hors bilan, avec l’intention avouée de stimuler la prise de risque financier par ces institutions en réinvestissant le produit dans la dette des entreprises et actions. Le QE est là pour créer un effet de richesse artificiel et non pour financer le gouvernement.

Pigeonner les actions monétaires dans ces fonctions distinctes ignore les croisements entre elles. Par exemple, un fonds de pension investissant des liquidités QE ​​dans une obligation d’entreprise déjà négociée sur le marché secondaire l’achète à un vendeur. Et le vendeur, en cherchant à réduire son risque d’investissement, pourrait utiliser le produit pour souscrire à de nouveaux bons du Trésor américain.

Jusqu’ici, si normal. Et même les néo-keynésiens qui suivent les flux monétaires le comprennent sûrement. Mais ils n’ont pas modifié leurs manuels pour tenir compte des conséquences cachées de leurs politiques monétaires depuis les leçons des années 70, sinon d’avant. Mais depuis lors, les taux d’intérêt étant continuellement réduits, il y a eu un changement important; la relation entre l’épargne véritable et l’inflation monétaire dans les financements publics a vu la croissance de l’épargne des Américains ordinaires sous forme de dépôts bancaires et d’obligations à taux fixe pratiquement éliminée. Au lieu de cela, l’épargne s’est déplacée des dépôts bancaires portant intérêt et des obligations à intérêt fixe vers des actions, ne laissant que la gestion des investissements organisée collectant l’épargne et en investissant une partie dans des intérêts fixes tels que la dette publique. Et maintenant, un QE mensuel de 120 milliards de dollars gonfle également l’allocation des actions.

À toutes fins utiles, on peut désormais supposer que le déficit du gouvernement américain est financé par l’inflation monétaire. La Fed jongle avec une bulle et une anti-bulle. Jusqu’à présent, la bulle a été gonflée – l’augmentation des prix des actifs financiers à intérêt non fixe et la propagation d’un facteur de bien-être dans les classes d’investissement. L’anti-bulle est l’effondrement de l’économie réelle, surchargée par l’inflation monétaire entre autres facteurs connexes. Nous voyons les actions augmenter, ce qui nous porte à croire que dès que les verrouillages redoutés prendront fin, les bons moments reviendront. Ils ne le feront pas. Observez le chaos dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, aggravé cette semaine par le blocage du canal de Suez. Observez les faillites des compagnies aériennes, des hôtels et du tourisme. Observez l’effondrement évolutif de l’UE, qui semble maintenant peu susceptible de sortir des verrouillages pandémiques de si tôt. Observez les insolvabilités croissantes et les créances irrécouvrables, que les banques fortement endettées tentent désespérément de contourner. Observez les sociétés zombies, les principaux bénéficiaires du secteur privé de la baisse des taux d’intérêt. Observez la descente des affaires décentes du marché libre vers le capitalisme de copinage. Observez, si vous le pouvez, que l’impression monétaire aggrave les choses en détruisant la monnaie et est à l’origine de tous ces problèmes.

Les conséquences qui s’accumulent du socialisme, de la dépréciation monétaire et de la faillite intellectuelle des gouvernements partout dans le monde sont évidentes pour quiconque a à moitié l’esprit de les observer. Et après les avoir observés, il n’y a qu’une seule conclusion: le monde ne sortira pas de la pandémie pour devenir un résultat géré par l’État du lait et du miel pour tous. L’absence d’épargne et la discipline imposée aux capitalistes pour les rembourser sont au cœur de la catastrophe. Le paradoxe d’économie de Keynes, son désir d’euthanasie de l’épargnant, a finalement été réalisé, tout comme le remplacement de Keynes pour eux: la fourniture de capital monétaire par l’État – non financé par les impôts déclarés, mais par une impression de monnaie désagréable.

La macroéconomie inventée par Keynes nie le rôle de l’épargne en tant que composante fondamentale des marchés libres. L’inflation monétaire cache les conséquences de cette erreur jusqu’à ce qu’elles nous soient soudainement imposées. Que sont-ils? Ils peuvent se résumer à un éventuel effondrement à la fois de la bulle des actifs financiers et du pouvoir d’achat de la monnaie dont la seule vertu est la confiance dans l’État et ses finances.

La loi de Say

La racine de l’idée fausse de Keynes était son désir de créer une justification pour l’intervention de l’État dans l’économie. Pour ce faire, il a dû rejeter le capitalisme de marché libre, et avec lui le principe central de l’économie classique – la loi de Say. Ce problème occupa son esprit dans les années 1930 et il ne put le rejeter de manière convaincante. Mais il le fallait pour que sa théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de l’argent, publiée en 1936, ait un sens apparent. Dans cet ouvrage fondateur, ses références à la loi de Say étaient au nombre de deux, toutes deux au début de la Théorie générale afin qu’il puisse développer sa thèse dans le reste du livre.

Keynes est un exemple d’arguments basés sur les efforts de ses contemporains pour échapper aux restrictions de la loi de Say dans une tentative de faire progresser l’économie au-delà de ses origines classiques. Il prend en charge la théorie qu’il décrit comme,

… La loi de Say, selon laquelle le prix de la demande agrégée de la production dans son ensemble est égal à son prix d’offre agrégé pour tous les volumes de production…[i]

en mal interprétant le concept. Notons que l’élément central de la division du travail, qui est de quoi il s’agit, manque au licenciement désinvolte de Keynes: c’est-à-dire le rôle de l’argent et surtout des prix.

Jean-Baptiste Say n’a jamais condensé ce qui a été attribué par la suite à son nom en un court aphorisme. Au lieu de cela, il a écrit un livre, Traité d’Économie Politique, publié pour la première fois en 1803, qui, à sa sixième édition, avait presque doublé de longueur. Son habileté était de décrire en des termes accessibles au public de lecture les principes du libre marché et de l’argent sain, et pourquoi ils ont permis le progrès économique. Il l’a expliqué dans le contexte des individus et de leur interaction, méprisant la manipulation des personnes pour l’ingénierie sociale.[ii] Comme l’école autrichienne qui a émergé plus tard à la suite de Carl Menger dans les années 1870, il a démoli de manière convaincante la théorie des coûts du travail et l’économie mathématique. Murray Rothbard l’a exprimé ainsi:

Dans une préfiguration surprenante et perspicace des controverses modernes, Say poursuit en expliquant pourquoi les déductions logiques de la théorie économique devraient être verbales plutôt que mathématiques. Les valeurs immatérielles des individus, qui concernent l’économie politique, sont soumises à des changements continus et imprévisibles: «soumis à l’influence des facultés, des besoins et des désirs de l’humanité, ils ne sont susceptibles d’aucune appréciation rigoureuse, et ne peuvent, par conséquent, fournissez toutes les données pour des calculs absolus ». Les phénomènes du monde moral, nota Say, ne sont pas soumis à un calcul arithmétique strict.[iii]

Un autre élément important ignoré par Keynes était le temps. Une entreprise doit effectuer des paiements avant ses ventes. Il doit acheter des matériaux et assembler les autres facteurs de production. Il doit payer les fournisseurs, y compris l’acquisition de niveaux de production plus élevés; tout cela avant de vendre une seule unité de production. Assimiler, comme Keynes semblait le faire, les ventes d’aujourd’hui à la consommation d’aujourd’hui est une erreur, car une entreprise doit payer ses employés avant que leur production ne soit réalisée, pour laquelle elle a besoin de capital monétaire.

Nous ne pouvons pas connaître toute l’étendue de la lecture de Keynes, et Rothbard a écrit le deuxième volume de son Histoire de la pensée économique des décennies après la théorie générale de Keynes. Mais clairement, les observations de Say étaient à la craie du fromage de Keynes, réfutant tout ce qui a suivi son déni de ce qui était devenu une pierre angulaire de l’économie de marché libre.

