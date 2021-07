La loi du Maine interdit aux employeurs de se renseigner sur les antécédents criminels des demandeurs d’emploi ⋆ .

Il sera interdit aux employeurs du Maine d’interroger les candidats potentiels sur leurs antécédents criminels en vertu d’une nouvelle loi signée par le gouverneur Janet Mills.

La nouvelle loi, qui a été approuvée par l’Assemblée législative dans les derniers jours de sa session, interdira aux entreprises de filtrer les personnes ayant des antécédents criminels avant que ces candidats n’aient la possibilité de suivre le processus d’embauche préliminaire.

En vertu des nouvelles règles, qui entreront en vigueur en octobre, les employeurs doivent reporter les questions sur les antécédents criminels jusqu’à ce qu’ils aient fait une offre d’emploi conditionnelle.

Après cela, ils peuvent poser des questions sur les condamnations pénales, mais pas sur les arrestations ou les accusations précédentes.

Il existe également des exemptions dans la nouvelle loi pour les situations où une condamnation pour crime antérieure interdit à un employé potentiel d’être pris en considération pour l’ouverture.

Les employeurs qui enfreignent les nouvelles règles, qui seront appliquées par le ministère du Travail du Maine, pourraient faire face à des sanctions pouvant aller jusqu’à 500 $ pour chaque violation.

Les partisans des changements disent qu’ils mettront en lumière les obstacles à l’emploi pour de nombreux travailleurs et aideront les entreprises à embaucher plus de personnes.

“Les erreurs passées des Mainers ne devraient pas continuer à nuire à leurs chances d’emploi et de prospérité économique pour le reste de leur vie”, a déclaré James Myall, directeur des politiques au Maine Center for Economic Policy, dans un récent témoignage sur le projet de loi. «Ces demandes de renseignements créent de nouveaux obstacles aux opportunités pour les Mainers qui ont purgé leur peine et tentent de réintégrer la société de l’une des manières les plus essentielles: en trouvant un emploi et en gagnant un revenu.»

Mydall a cité des données de l’État montrant que plus d’un Mainer sur six – 139 000 personnes entre 18 et 64 ans – a été arrêté au moins une fois dans sa vie.

“Parce que le Maine n’a pas de processus organisé pour sceller ou effacer les antécédents criminels, les dossiers de ces arrestations suivent les Mainers toute leur vie”, a-t-il déclaré.

Les syndicats ont également soutenu la proposition, affirmant qu’elle aiderait des candidats plus qualifiés à être embauchés. Adam Goode, directeur politique de l’AFL-CIO du Maine, a déclaré aux législateurs dans un récent témoignage sur le projet de loi que demander aux employés potentiels des condamnations pénales antérieures est “un obstacle pour les travailleurs, est mauvais pour les affaires et empêche les gens de travailler”.

“Les qualifications des demandeurs d’emploi doivent être examinées en premier, sans enquête de condamnation immédiate qui sert à décourager les gens de postuler à des emplois et fonctionne comme un écran qui élimine artificiellement les travailleurs qualifiés”, a déclaré Goode.

Plusieurs groupes d’entreprises, dont la section du Maine de la Fédération nationale des entreprises indépendantes, se sont opposés aux changements, arguant que cela empêcherait les petits employeurs de contrôler correctement les travailleurs potentiels.

Au moins 14 États et Washington, DC, ont approuvé des politiques d’« interdiction de la boîte », selon le National Employment Law Project.

En 2019, le Congrès a adopté la Fair Chance to Compete for Jobs Act, interdisant « la boîte » sur les demandes d’emploi pour des postes auprès d’agences fédérales et d’employeurs privés qui passent des contrats avec le gouvernement fédéral.