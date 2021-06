La loi du Minnesota sur le meurtre au 3e degré en cause dans l’appel d’un ex-flic ⋆ .

in

Un procureur a exhorté mercredi la Cour suprême du Minnesota à confirmer la condamnation pour meurtre au troisième degré d’un ancien officier de police de Minneapolis qui a tué par balle une Australienne qui avait appelé le 911 en 2017, affirmant qu’une inversion rendrait impossible de poursuivre d’autres officiers sur le même charger.

Mais l’avocat de la défense Caitlinrose Fisher a fait valoir que la Cour d’appel du Minnesota avait commis une erreur en février lorsqu’elle a affirmé Mohamed Noorla conviction de. Elle a fait valoir que le libellé de la loi sur le meurtre au troisième degré du Minnesota, soutenu par la jurisprudence, exige que les actions d’un accusé soient dirigées contre plus d’une personne et que la loi est destinée à des cas tels que les meurtres aveugles.

La loi de l’État définit le meurtre au troisième degré comme « un acte éminemment dangereux pour les autres et témoignant d’un esprit dépravé, sans égard pour la vie humaine ». Un différend central est de savoir si « dangereux pour les autres » doit être lu au pluriel, ou si l’acte fatal peut être dirigé contre une seule personne spécifique. La décision finale de la Haute Cour a des répercussions sur quatre autres ex-officiers accusés de la mort de George Floyd, un autre meurtre policier très médiatisé.

Procureur du comté de Hennepin Jean Burdorf a déclaré aux juges que presque tous les meurtres commis par des policiers visaient une personne en particulier. Noor a déclaré lors de son procès en 2019 qu’une forte détonation sur la voiture de police lui avait fait craindre pour sa vie et celle de son partenaire. Il a donc atteint son partenaire depuis le siège passager et a tiré à travers la vitre du conducteur, estimant qu’il était nécessaire de protéger la vie de son partenaire. . Son coup a tué Justine Ruszczyk Damond, une double citoyenne américaine et australienne fiancée à un homme de Minneapolis, qui avait appelé le 91 pour signaler une éventuelle agression sexuelle derrière son domicile.

Dans ce vendredi 7 juin 2019, photo d’archives, l’ancien officier de police de Minneapolis Mohamed Noor se dirige vers le podium pour être condamné au tribunal de district du comté de Hennepin à Minneapolis. (Leila Navidi/Star Tribune via AP, Pool, File)

“Si vous maintenez qu’une personne ne peut pas être condamnée pour meurtre au troisième degré … si ses actions sont dirigées contre une personne en particulier, il n’y aura pas de tir impliquant un officier qui pourra être poursuivi en vertu de la loi sur le meurtre d’esprit dépravé du Minnesota, “, a déclaré Burdorf.

C’était la justice associée Anne McKeig qui a soulevé la question de savoir si les policiers pourraient jamais être reconnus coupables de meurtre au troisième degré si la Haute Cour est d’accord avec l’interprétation de Noor de la loi. Fisher a répondu qu’« il serait très difficile d’imaginer » qu’une « réaction instantanée d’un agent à une menace perçue » compterait comme un « meurtre d’esprit dépravé », mais que d’autres accusations pourraient être justifiées à la place, comme l’homicide involontaire coupable.

Fisher a souligné que Noor ne contestait pas sa condamnation pour une accusation moindre d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Elle a exhorté les juges à renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour une nouvelle condamnation pour ce chef d’accusation. Alors que Noor a été condamné à 12 ans et demi pour meurtre, ce qui correspondait à la peine de prison recommandée par les directives de l’État en matière de détermination de la peine, ces directives recommandent seulement quatre ans pour le compte d’homicide involontaire.

“Mohamed Noor n’a pas agi avec un esprit dépravé. Mohamed Noor n’était pas indifférent à la vie humaine », a déclaré Fisher. «Avec le recul, nous savons maintenant que M. Noor a commis une tragique erreur en une fraction de seconde. Mais s’il doit y avoir une différence significative entre le meurtre et l’homicide involontaire, cette erreur n’est pas suffisante pour justifier la condamnation de M. Noor pour meurtre au troisième degré.

Burdorf a demandé aux juges de clarifier la loi parce que l’interprétation correcte de la loi est devenue floue au milieu de décisions contradictoires au fil des ans.

L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin pose pour une photo de réservation après avoir été reconnu coupable des trois chefs d’accusation dans le meurtre de George Floyd. (Photo du ministère des Services correctionnels du Minnesota via .)

« Nous avons cette confusion. Je pense que cela existe et nous devons le reconnaître. dit Burdorf. « La solution, je pense, est de revenir aux fondamentaux. »

La décision dans l’appel de Noor devrait affecter les cas des quatre anciens officiers inculpés de la mort de Floyd.

Ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable en avril de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, et fait appel. Les procureurs demandent 30 ans de prison pour Chauvin, qui sera condamné le 25 juin. La peine ne changerait pas même si la Cour suprême statue en faveur de Noor, mais cette décision pourrait devenir importante si la condamnation pour meurtre au deuxième degré de Chauvin était annulée en appel . Les procureurs cherchent à ajouter des accusations de complicité de meurtre au troisième degré aux chefs d’accusation existants contre trois autres anciens officiers, qui doivent être jugés en mars.

Le juge supervisant le procès de Chauvin a initialement rejeté l’accusation de meurtre au troisième degré contre Chauvin, mais a ensuite rétabli le chef d’accusation après que la Cour d’appel a confirmé la condamnation de Noor. Les quatre anciens officiers font également face à des accusations fédérales de droits civiques.

Les procureurs ont écrit dans leur mémoire que plus de 40 États ont une forme de loi sur les homicides «d’esprit dépravé» ou «d’indifférence dépravée», mais «seulement une poignée» exigent qu’un accusé mette en danger plus d’une personne pour que les procureurs obtiennent une condamnation.

