la loi électorale oblige également Iglesias à abandonner son siège au Congrès

Le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, devra quitter, non seulement l’exécutif, mais aussi son acte de député au Congrès, s’il obtient un siège à l’Assemblée de Madrid lors des élections du 4 mai.

Ceci est établi à l’article 155.3 de la loi organique du régime électoral général, qui se lit littéralement: « Nadie peut être membre des deux chambres simultanément (en référence au Congrès des députés et au Sénat), ni accumuler les procès-verbaux d’une Assemblée de la communauté autonome avec celui d’un député au Congrès« .

Par conséquent, Iglesias, qui a annoncé ce lundi sa décision de quitter la vice-présidence du gouvernement pour tenter d’empêcher, selon sa justification, un exécutif du PP d’Isabel Díaz Ayuso avec Vox de se former dans la Communauté de Madrid, devra également quitter la première ligne de la politique nationale si sa candidature obtient au moins un siège aux élections avancées au 4 mai.

United We can sources appelle à respecter la vidéo dans laquelle Iglesias a annoncé sa candidature et l’absence de références sur la question de savoir s’il supportera les deux années de législature régionale qui resteraient jusqu’en 2023, où de nouvelles élections devront être organisées par mandat de la Statut indépendamment de ceux avancés au mois de mai. Cependant, le chef de Podemos n’aura pas la possibilité de rester un certain temps à l’Assemblée de Madrid puis de retourner au Congrès, puisqu’il doit renoncer à son acte de député d’État au nom dudit article 155.3 de la Loreg.