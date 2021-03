La loi EQUAL mettrait enfin fin à la disparité des peines pour la cocaïne

Kevin Ring a travaillé à Capitol Hill pendant la rédaction du Crime Bill de 1994, qui a imposé des peines de prison plus sévères et renforcé la guerre contre la drogue. Comme il s’en souvient, les membres des deux partis étaient obsédés par le fait de paraître durs à l’égard du crime.

«Vous ne pourriez pas aller assez loin», a déclaré Ring, qui est maintenant président de l’organisation de réforme de la détermination de la peine Families Against Mandatory Minimums. « Trois coups? Que diriez-vous de deux grèves? Et une grève? Nous ne saurions être assez punitifs pour satisfaire ce que nous pensions être la colère du public face au crime et à la drogue.

Plus de 25 ans après le Crime Bill de 1994 et 35 ans après le Anti-Drug Abuse Act, la guerre contre les drogues est considérée par les experts et les responsables gouvernementaux comme l’un des plus grands échecs de la gouvernance américaine au XXe siècle. Les peines minimales obligatoires, les règles des trois frappes et les classifications élargies des crimes n’étaient pas responsables de la baisse du taux de criminalité et n’ont pas réduit de manière significative la consommation de drogues. Au lieu de cela, ces politiques ont inauguré une ère d’incarcération de masse, ont entraîné des coûts fédéraux exorbitants et ont favorisé des résultats entièrement racistes dans lesquels un garçon noir sur trois devrait aller en prison au cours de sa vie, contre seulement un garçon blanc sur 17. , selon une recherche de l’ACLU.

La disparité des peines pour la cocaïne est l’une des manifestations les plus notables et les plus évidentes de l’impact raciste de ces lois. La Loi anti-toxicomanie de 1986 a créé une disparité de 100 pour 1 entre la quantité de crack qui déclenche une peine minimale obligatoire fédérale et la cocaïne en poudre. Cinq grammes de crack exigeaient une peine de cinq ans – 500 grammes de cocaïne en poudre étaient nécessaires pour déclencher la même peine. (Bien qu’une étude d’Asbury Park Press ait révélé que l’utilisation du crack par les Noirs n’était que légèrement supérieure à celle des Blancs, le crack a été associé de manière stéréotypée aux Noirs tandis que la cocaïne en poudre est considérée comme une drogue plus riche et plus blanche.)

La disparité a été diluée par le Congrès au cours de la dernière décennie – la Fair Sentencing Act de 2010 a réformé la disparité pour qu’elle soit de 18 contre 1 au lieu de 100 contre 1, et la loi de 2018 sur le premier pas a rendu la réforme rétroactive, permettant aux personnes incarcérées pour des infractions liées au crack de s’appliquer. pour resentencing en vertu de la nouvelle loi.

Maintenant, un petit groupe de législateurs – un bipartisan à la Chambre et deux démocrates au Sénat – veut éliminer complètement la disparité et offrir la possibilité d’une réduction rétroactive des peines.

«C’est quelque chose que vous ne voyez pas très souvent, c’est que le gouvernement admet essentiellement qu’il avait tort», a déclaré Maritza Perez, directrice des affaires nationales de la Drug Policy Alliance. «Mais c’est un domaine où il y a un soutien bipartisan et où les politiciens disent qu’ils ont gâché.»

La loi sur l’élimination d’une application quantifiablement injuste de la loi (EQUAL) représente l’objectif initial de la loi sur l’équité des peines, avant qu’elle ne soit négociée pour réduire au lieu d’éliminer la disparité et laisser de côté la rétroactivité afin de passer avec un soutien bipartisan, Rep.Bobby Scott (D-VA), un co-parrain de la loi EQUAL et un sponsor original de la version de la Chambre de la Fair Sentencing Act, a déclaré à Vox.

Alors que ces projets de loi antérieurs étaient extrêmement bipartis, rien ne garantit que la loi EQUAL adopte le Sénat également divisé, étant donné que cette proposition exacte a été édulcorée lors des tentatives précédentes. À l’heure actuelle, aucun républicain de la chambre haute n’a signé à bord, encore moins les 10 qu’il faudrait pour surmonter l’obstruction. Mais si cela passe, les défenseurs espèrent la loi EQUAL peut être le point de départ de toute une série de lois de lutte contre le racisme.

Et dans le sillage du calcul racial de l’été dernier, Ring a déclaré qu’il avait adopté le projet de loi et éliminer la disparité des peines liées à la cocaïne devrait être une «évidence», compte tenu du caractère manifestement et ouvertement raciste de la politique.

«Il y a de nombreuses façons dont le système judiciaire discrimine», a déclaré Ring. «Ils ne sont pas toujours faciles à démêler, car ils sont motivés par des humains biaisés. … Mais c’est dans le code pénal, donc il n’y a vraiment aucune excuse pour cela.

Qu’est-ce que le projet de loi réglerait?

Selon les données d’Asbury Park Press, les arrestations pour infractions liées à la cocaïne ont chuté de façon spectaculaire par rapport à leur apogée vers 1990, de sorte que la loi serait la plus efficace en tant que moyen de corriger l’héritage raciste de la disparité pour les personnes qui purgent encore des peines pour crack.

La loi anti-toxicomanie de 1986 a été rédigée sur la base de la conviction du Congrès que le crack était plus addictif que la cocaïne en poudre et incitait au comportement violent. Mais ces craintes se sont avérées erronées – les deux formes sont presque chimiquement identiques; des études ont toujours montré que le crack n’est pas plus addictif que la cocaïne en poudre, et il existe peu de bases scientifiques permettant de lier les crimes violents au crack. La plus grande différence entre les deux formes est que le crack est beaucoup moins cher que la cocaïne en poudre, ce qui signifie que les personnes impliquées dans son commerce étaient des revendeurs de bas niveau et que les utilisateurs étaient punis comme s’ils étaient des piliers.

En 2009, un an avant la Fair Sentencing Act, la US Sentencing Commission a constaté que 79% des délinquants condamnés pour le crack étaient des Noirs.

«Cela illustre l’injustice raciale dans le système», a déclaré Kara Gotsch, directrice adjointe de The Sentencing Project. «Le système 100 contre 1 incarne tout ce qui ne va pas avec le système de justice pénale, ainsi que le racisme et les préjugés qui y sont associés.»

Quatre-vingt-un pour cent des délinquants condamnés pour le crack en 2019 étaient des Noirs, selon une étude de la FAMM.

La rétroactivité de la loi EQUAL serait essentielle pour obtenir une certaine justice pour les délinquants de drogue incarcérés, ont déclaré des défenseurs. Les recherches du FAMM montrent que la fonction de rétroactivité de la loi First Step Act a déjà conduit à la réduction de plus de 3 000 peines de crack cocaïne, en moyenne de six ans.

Heather Rice-Minus, vice-présidente principale du plaidoyer et de la mobilisation de l’église à Prison Fellowship, a déclaré qu’environ 9000 personnes purgeaient encore une peine pour des infractions fédérales de crack et de cocaïne, et environ 1500 nouvelles peines fédérales prononcées chaque année.

Alors que le First Step Act a conduit à des milliers de réductions de peine, le New York Times a rapporté que l’application de la politique a été quelque peu arbitraire en raison de la discrétion judiciaire – il n’y a aucune garantie pour les personnes incarcérées qu’un juge fédéral acceptera leur demande, et le La US Sentencing Commission ne suit pas les rejets.

La loi EQUAL prévoit la rétroactivité mais ne garantit pas non plus le renvoi. Mais les défenseurs ont souligné l’importance d’un examen individualisé, à la fois du point de vue d’une personne incarcérée et parce qu’il rassemble des partenaires politiquement importants comme la National Defence Attorneys Association.

Le représentant Scott a déclaré que l’examen individualisé du ressaisissement permettait aux juges de résoudre plus efficacement des problèmes tels que «le problème de la petite amie», dans lequel la petite amie d’un trafiquant de drogue venait peut-être de le conduire à un accord ou de passer un message, mais avait reçu une peine exorbitante basée sur le minimum obligatoire. .

«(La rétroactivité) pourrait avoir un effet profond sur les personnes qui ont été condamnées, en particulier sur le complot», a déclaré Scott. «Parce que sur la conspiration, vous êtes confus par tout le poids de l’opération, même si une partie de celle-ci était négligeable.»

La réforme de la détermination de la peine a une histoire bipartite

Gotsch, de The Sentencing Project, a fait pression sur le Congrès pendant les négociations sur le Fair Sentencing Act. Elle a dit que la seule façon dont le projet de loi allait passer était s’il finissait par être bipartisan. La Chambre a adopté le projet de loi par un vote vocal.

« Le jour où il est passé à la Chambre, je me souviens avoir été informé par le bureau d’un démocrate Blue Dog, nous vous soutenons sur la politique », a déclaré Gotsch. « Mais s’ils font un appel nominal, nous n’allons pas voter pour cela. »

En fin de compte, les républicains ont soutenu le produit négocié à la baisse, que Ring attribue à l’impact manifestement raciste de la politique originale, à savoir où se dresser sur le chemin du projet de loi pourrait être tout aussi dommageable politiquement que de paraître indulgent envers la criminalité.

«La course était la seule explication», a déclaré Ring. « Il n’y avait pas d’autre moyen de le justifier, et personne n’était aussi ouvertement raciste. »

Les actions des républicains – comme le vote à l’unanimité contre George Floyd Justice in Policing Act des démocrates – peuvent encore avoir des résultats racistes, mais les défenseurs disent que la réforme de la condamnation à la cocaïne est si manifestement nécessaire qu’ils sont optimistes qu’elle passera.

Le First Step Act, le dernier projet de loi important de réforme de la justice pénale à être adopté, a été approuvé au Sénat par 87 voix contre 12.

Le représentant Hakeem Jeffries (D-NY) a déclaré à Vox qu’il pensait que l’élan bipartisan de la loi sur le premier pas se poursuivra jusqu’à la loi EQUAL.

« La réforme de la justice pénale peut rassembler la gauche et la droite, les progressistes et les conservateurs, les démocrates et les républicains, la NAACP et les frères Koch, l’ACLU et la Heritage Foundation et tous les points intermédiaires », a déclaré Jeffries dans un communiqué. «Comme je l’ai dit lorsque nous avons adopté le First Step Act il y a trois ans, ce n’était pas la fin. Ce n’était même pas le début de la fin.

Rice-Minus a déclaré qu’elle s’attend à ce que plus de républicains adhèrent rapidement au projet de loi à la Chambre parce que les représentants Don Bacon (R-NE) et Kelly Armstrong (R-ND) l’ont déjà coparrainé.

Mais dans une déclaration à Vox, Bacon était moins optimiste quant au calendrier, même s’il a déclaré que l’élimination de la disparité des peines pour la cocaïne n’est qu’une partie d’une réforme plus large de la justice qu’il souhaite aborder.

«Bien que je sois optimiste, il sera voté à la Chambre ce Congrès, mais je n’ai pas de calendrier prévisionnel pour le projet de loi à ce stade et j’espère gagner plus de soutien bipartisan à mesure qu’il progresse dans le processus législatif», a-t-il déclaré. .

Le Sénat est l’endroit où il sera plus critique de trouver le soutien républicain, compte tenu de la répartition 50-50 de la chambre.

Jusqu’à présent, seuls les sens. Cory Booker et le sénateur Dick Durbin (D-IL) ont signé.

Le sénateur Chuck Grassley, qui a travaillé avec Durbin pour présenter et diriger le First Step Act par le biais du Sénat, serait un élément essentiel de toute négociation bipartisane. Dans une déclaration à Vox, un porte-parole de Grassley a déclaré qu’il était disposé à travailler avec les démocrates sur la loi EQUAL, mais que ce processus n’avait pas encore commencé.

«Sen. Grassley serait certainement disposé à l’examiner et à en discuter avec ses collègues, et n’exclurait pas un soutien à ce stade », a déclaré son porte-parole. « Mais cet examen et cette discussion n’ont tout simplement pas encore eu lieu. »

Plusieurs autres sénateurs républicains qui ont soutenu le First Step Act n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Pourtant, avec l’ex-président Donald Trump, qui professait souvent des opinions incohérentes sur la réforme de la justice pénale, écarté, les défenseurs pensent que le moment est venu de réformer la détermination de la peine et d’autres aspects du système judiciaire. – et que la loi EQUAL sera un bon baromètre de leur croyance.

«C’est un bon coup pour voir quel est l’appétit de ce Congrès pour la réforme», a déclaré Ring. «Il sera intéressant de voir si la dynamique a changé.»