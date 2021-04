La loi et l’ordre: Christopher Meloni, du crime organisé, explique les réactions et les mécanismes d’adaptation de Stabler

Je pense que ce modèle a été défini dès le début. Je me souviens encore très bien, Dick [Wolf] a écrit le pilote SVU initial. C’est Dick qui m’a embauché. Et je suis allé le voir, et il avait à l’origine Elliot Stabler avec trois enfants. J’ai dit, je pense qu’il en a besoin de quatre. Il est comme: ‘Euh, d’accord.’ J’ai vu ce gars comme un gars sous pression constamment. Et j’ai senti cela, et cela avait beaucoup à voir après avoir parlé avec de vrais détectives SVU, des pressions qu’ils subissaient et des crimes dont ils avaient été témoins, et je savais que moi, personnellement, Chris Meloni aurait un très Difficile de télécharger et de traiter ce que ces vrais personnages et héros font chaque jour, et les choses qu’ils voient. Donc c’est comme une sorte de genèse de son [anger]. Donc ce n’est pas comme ‘Oh, c’est une tête brûlée pour être une tête brûlée.’ Je pense que c’est sa réaction à l’injustice. Je pense que l’injustice lui fait exploser la tête. Et je pense que cela fait également partie d’Elliot 2.0, j’espère que son évolution vers une meilleure compréhension du monde est injuste. Et maintenant, comment se fait-il que vous vous adaptiez aux réalités qui ne cessent de vous frapper au visage, au propre comme au figuré.