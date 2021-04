Non seulement le retour de Stabler le réunira avec Benson et Fin, mais il le présentera également à une unité très différente comprenant principalement des personnes différentes de son départ, avec Garland de Demore Barnes comme l’un de ceux avec lesquels Stabler n’a pas d’histoire. Barnes a confirmé que bien que Garland et Stabler n’interagiront pas face à face dans l’épisode qui présente le retour de Stabler, appelé à juste titre «Le retour du fils prodigue», le retour de Stabler aura un impact sur la dynamique de Garland avec Benson. Barnes a prévisualisé ce qui nous attend en disant: