La loi et l’ordre: la star du crime organisé parle de sa position unique dans la franchise, des réactions des médias sociaux et plus encore

Contrairement aux personnages vétérans de Organized Crime (et SVU, d’ailleurs), travailler dans une unité qui doit être assez soudée était nouveau pour Jet, et elle n’a pas vraiment de pair dans le groupe en fonction de son expertise. Pourtant, elle a été confiante dans son travail et le terrain que l’équipe a fait au cours des épisodes diffusés jusqu’à présent n’aurait pas été possible sans elle. Le travail n’est pas tout le triomphe, tout le temps, mais s’ils parviennent à clouer Richard Wheatley avant la fin de la saison 1, Jet aura eu un rôle important à jouer.