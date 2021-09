La loi et l’ordre: le crime organisé prépare-t-il déjà Stabler à plus de tragédie dans la saison 2?

Alors que Stabler a pris des précautions en séparant sa vie secrète en tant qu’Eddie “Ashes” Wagner de son travail avec son unité NYPD, il n’est pas totalement séparé de sa vie personnelle en tant que Stabler. Lorsqu’il a eu quelques heures de temps libre, il est allé intercepter Éli sur le chemin du retour de l’école et suggérer de dîner avec lui et Kathleen. Et après Gina s’est donné beaucoup de mal pour préserver son identité secrète dans la saison 1 du crime organisé, seulement pour être découvert de toute façon et assassiné, je suis nerveux pour les gens dans la vie de Stabler ! Stabler a des liens dans la ville et a déjà rencontré d’autres flics. Bien sûr, il s’agissait de la police portuaire qui n’aurait probablement pas croisé Stabler en tant que collègues, mais ce n’était peut-être pas toujours le cas.