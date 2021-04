La loi et l’ordre: le crime organisé rend-il Stabler trop désordonné dans la saison 1?

Spoilers à venir pour le quatrième épisode de Loi et ordre: crime organisé, appelé “Les trucs dont sont faits les rêves. “

Loi et ordre: crime organisé a continué d’explorer les séquelles du meurtre de Kathy Stabler cette semaine avec de nouvelles révélations, et l’arc ne se terminera probablement pas de si tôt. Naturellement, son mari a été traumatisé par sa mort violente et continue de souffrir du SSPT. Cela dit, autant que cela a du sens pour Elliot Stabler être un désordre émotionnel après avoir perdu soudainement Kathy, je commence à penser qu’il est bien trop compliqué pour le lancement d’une toute nouvelle série.