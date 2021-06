La loi et l’ordre sont un bien public ⋆ 10z viral

in

Un trottoir rempli de tentes installées par des sans-abri à San Francisco, Californie, le 1er avril 2020. (Shannon Stapleton/.)

Si un gouvernement cesse d’appliquer la loi, les entreprises privées n’interviendront pas et ne pourront pas intervenir pour combler le vide.

San Francisco refuse d’arrêter les voleurs à l’étalage et chasse des entreprises, telles que Walgreens, hors de la Bay Area. Des cas de vol effronté ont circulé sur Twitter et d’autres réseaux de médias sociaux, amenant certains à se demander pourquoi Walgreens dépense autant pour les agents de sécurité s’ils ne vont pas arrêter le vol. Les résultats désastreux de San Francisco montrent ce qui se passe lorsqu’une économie saine rencontre une mauvaise politique publique.

La définition traditionnelle d’un bien public est quelque chose qui est apprécié par tous sans que la consommation de quiconque empiète sur l’utilisation de quelqu’un d’autre. La défense nationale est l’exemple canonique d’un bien public car tout le monde compte sur la protection de l’armée, et les États-Unis doivent défendre l’ensemble du pays. Les biens publics conduisent cependant à un problème de passager clandestin, où les gens évitent de payer dans le système parce qu’ils recevront les avantages, qu’ils contribuent ou non. C’est pourquoi les gouvernements fournissent des biens publics.

Cependant, nous pensons souvent aux biens publics comme, eh bien, des biens. La défense, les routes et la protection de l’environnement nécessitent physiquement des réservoirs, du béton ou un EPA. Mais San Francisco montre pourquoi nous avons besoin d’une définition plus large d’un « bien public ». Les policiers et le système judiciaire font plus que simplement arrêter des criminels; ils créent un climat social d’ordre dont tous les citoyens bénéficient. Mais parce que « la commande » n’est pas un produit tangible, les gens peuvent le comprendre à tort comme quelque chose qui est appliqué individuellement. C’est une erreur.

Il n’est pas surprenant que si une ville décriminalise le vol à l’étalage, il y aura plus de voleurs à l’étalage. Cependant, il est important d’être lucide sur le fait que si une ville, un comté ou un État cesse d’appliquer la loi, les entreprises privées n’interviendront pas pour combler le vide. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire.

Si les forces de l’ordre ne poursuivent pas les criminels, il n’est pas économiquement efficace d’arrêter les délits mineurs. Les litiges sont coûteux, alors poursuivre les voleurs à l’étalage n’en vaut pas la peine. En cas de conflit entre un agent de sécurité et un voleur à l’étalage, les entreprises pourraient être tenues responsables de tout préjudice physique survenu. De plus, tout conflit physique entre un membre du personnel d’une entreprise et le public pourrait nuire à l’image publique d’une entreprise.

C’est pourquoi les gardes de sécurité de Walgreens ont été relégués essentiellement à documenter les crimes plutôt qu’à appliquer la loi. Tant que Walgreens assure les produits dans leurs magasins, il n’y a pas d’incitation suffisamment forte pour faire respecter les règles de vol à l’étalage. Si les choses tournent mal, comme c’est le cas à San Francisco, les entreprises fermeront simplement leurs portes.

De cette façon, les entreprises sont des resquilleurs du bien public de l’ordre, incapables et peu désireuses de le fournir elles-mêmes. Les manifestations de brutalité policière devenues émeutes l’été dernier sont un parfait exemple de ce phénomène. Les magasins ont été pillés, parfois plus d’une fois. Les entreprises ont barricadé leurs installations en prévision des émeutes mais ont souvent refusé de faire respecter la sécurité à la porte de leurs magasins.

Certains peuvent se demander pourquoi les entreprises ne font pas plus pour protéger leur propriété. Il peut sembler insondable de permettre sciemment que son magasin soit perquisitionné. En revanche, d’autres pensent que les entreprises qui ferment boutique abandonnent la communauté. Cette frustration survient parce que nous attendons des entreprises qu’elles agissent selon les mêmes normes que les individus. Ce n’est cependant pas le cas.

De nombreuses interactions interpersonnelles critiques sont basées sur des « points Schelling » – des points d’accord auxquels les gens parviennent sans communiquer. Dans le contexte des droits de propriété, les gens acceptent naturellement (sans se dire quoi que ce soit) des contrats qui ressemblent à peu près à : « Si vous ne venez pas sur ma propriété, je ne viendrai pas sur la vôtre.

Les gens défendent leurs maisons contre les envahisseurs à la fois pour protéger leurs biens et parce qu’ils trouvent l’intrusion elle-même offensante. Que sa maison soit ou non assurée n’a pas d’importance. Si quelqu’un s’introduisait par effraction dans votre maison, par exemple, et ne faisait que réarranger les meubles, vous trouveriez toujours cette « rupture de contrat » désagréable. Les gens s’attendent à ce que les points Schelling soient honorés.

Les Américains n’ont pas les mêmes points Schelling pour les entreprises que nous avons pour les particuliers. Pour de nombreuses personnes, le vol à l’étalage est pardonnable, mais le vol d’une maison ne l’est pas. A l’inverse, il n’y a pas de sens de « doctrine du château » pour les chefs d’entreprise. Ils ne prendront pas les mêmes mesures pour défendre leur entreprise que les gens ordinaires prendraient pour défendre leur propriété. Cela explique pourquoi certains citoyens privés du Minnesota ont agi en tant que «gardiens de quartier non officiels» lors des manifestations de Black Lives Matter alors que de nombreuses entreprises ont laissé leurs magasins sans surveillance.

En somme, le maintien de l’ordre n’est pas économiquement efficace au niveau atomisé pour deux raisons. Premièrement, payer en privé pour la sécurité privée, les frais d’assurance et les frais de litige n’a pas de sens économique. Peut-être plus important encore, il n’y a pas de point de Schelling largement accepté entre les entreprises et les citoyens ordinaires.

Il y a une raison pour laquelle même les libertariens les plus minimalistes se tournent vers le gouvernement pour administrer la justice et maintenir l’ordre. Cependant, les politiciens semblent croire que les entreprises sont comme de riches commerçants marchands, ne réalisant pas que la culture autour des interactions commerciales est très différente de la culture qui façonne les normes interpersonnelles. Les gens vont se défendre. Les entreprises fuiront. San Francisco devrait servir d’avertissement aux autres grandes villes : traitez l’ordre comme un bien public, ou les entreprises se précipiteront vers des endroits qui le font.