Le Barça s’est vengé de lui Anadolu Efes à Istanbul (93-95) et a remporté une victoire prestigieuse en prolongation dans une victoire de grand mérite pour les Catalans avec des pertes importantes de Calathes, Higgins et Abrines.

Le Barça a célébré un triomphe où le Turc Sertac sanli était le grand protagoniste (24 points). Barça, avec Mirotic sur le banc Avec trois fautes, il a vu comment c’est Sanli qui a fini par prendre ses responsabilités en attaque – inspiré par sa première apparition devant ses anciens fans – et avec Laprovittola marquant, le jeu a changé de mains.

Sanli a caillé le match avec son meilleur score en Euroligue et ce n’est que contre Valencia Basket en février dernier, avec 26 points, qu’il a mieux performé que contre Anadolu Efes.

Une extension à la limite

Les cinq minutes de prolongation ont été extrêmement intenses. Le Barça a enduré le type malgré la fête des collégiales. D’abord, ils ont pointé le cinquième vers Mirotic, qui ne l’était pas, et pour compenser, ils ont pointé le cinquième vers Larkin. Ataman n’en pouvait plus, et dans la faute suivante Pleiss est devenu fou contre les arbitres, qui ont décidé de l’expulser pour double technique.

Le Barça en a profité sur des lancers francs, avec Kuric d’abord et Davies plus tard pour obtenir +7 (84-91). Micic et Simon Ils ont essayé de faire entrer Anadolu dans le jeu mais c’est le Barça qui l’a condamné sur un dernier coup franc de Sanli, sans aucun doute, dans son meilleur match pour le Barça.