Le sénateur Joni Ernst, R-Iowa, présente une législation visant à interdire le financement de la recherche « de gain de fonction » en Chine tout en appelant à une « comptabilité complète » de la façon dont les dollars des impôts américains ont été dépensés pour la recherche.

« Pendant des années, l’argent des contribuables américains a été acheminé vers la Chine communiste, finançant des expériences dangereuses sur les coronavirus au laboratoire de Wuhan, tandis que le chef de la division finançant ces activités, le Dr Fauci, n’a pas dit la vérité au Congrès », a déclaré Ernst dans un communiqué. communiqué de presse lundi.

« Nous avons besoin d’une comptabilité complète de la manière et de l’endroit où l’argent de nos impôts est dépensé – assez, c’est assez. La loi FAUCI mettra fin au financement américain de la recherche sur le gain de fonction en Chine communiste, s’en prend aux responsables gouvernementaux qui induisent intentionnellement le Congrès en erreur. , et apporter une transparence et une responsabilité indispensables. »

Joni Ernst. (Photo AP/Charlie Neibergall)

Le projet de loi intervient alors que le Dr Anthony Fauci a fait face à la réaction de certains législateurs pour avoir nié que les National Institutes of Health aient utilisé l’argent des contribuables pour financer la recherche sur le gain de fonction. Des rapports ont révélé plus tard que le NIH avait aidé à financer la recherche sur le gain de fonction.

(AP Photo/J. Scott Applewhite, Piscine)

Au début de la pandémie de COVID-19, il était largement admis que le virus évoluait naturellement chez les animaux en Chine, puis se propageait aux humains. Mais plus récemment, l’idée que le virus à l’origine de la pandémie aurait pu fuir d’un laboratoire chinois a gagné en popularité, certains analystes affirmant maintenant que cela pourrait être l’explication la plus plausible.

La législation d’Ernst appelle à la responsabilité des responsables, des employés ou des bénéficiaires du NIH qui ont « intentionnellement » induit le Congrès en erreur lorsqu’ils ont discuté de la recherche sur le gain de fonction en Chine.

Peter Daszak et Thea Fischer (REUTERS/Thomas Peter)

Le projet de loi appelle également à une « comptabilité complète » de l’implication du gouvernement américain dans la recherche et de tout l’argent des contribuables américains qui a été utilisé pour la financer.