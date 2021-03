La loi HITS permettrait aux artistes de déduire 150 000 $ en frais d’enregistrement

Les législateurs ont officiellement réintroduit la loi Help Independent Tracks Succeed Act (HITS Act), qui, si elle était adoptée et signée, permettrait aux artistes de déduire automatiquement jusqu’à 150000 $ en frais d’enregistrement au lieu d’amortir les coûts sur une période de plusieurs années.

À trois jours des 63e Grammys, la Recording Academy, qui a défendu le HITS Act lors de son introduction en juillet dernier, a reconnu la réintroduction de la législation bipartisane dans une version officielle. En outre, la RIAA, la NMPA, BMI et un certain nombre d’autres organisations de l’industrie de la musique ont appelé l’année dernière le Congrès à adopter le projet de loi comme une composante d’un plan plus large de secours financier pour les créateurs.

La sénatrice Dianne Feinstein (D-CA) et la sénatrice Marsha Blackburn (R-TN) ont de nouveau présenté le projet de loi dans leur chambre, tandis qu’un projet de loi d’accompagnement a été parrainé à la Chambre des représentants par Linda Sánchez (D-CA) et le représentant Ron Estes ( R-KS). 39 autres législateurs ont coparrainé cette dernière variante, l’essentiel de ce soutien étant arrivé en août et septembre de l’année dernière.

Selon le texte relativement simple du projet de loi, la loi HITS remplacerait la partie de l’Internal Revenue Code qui spécifie quels coûts de production peuvent être traités comme des dépenses – tels qu’ils sont actuellement rédigés, ceux qui découlent de «la production cinématographique ou télévisuelle qualifiée, et de tout théâtre en direct qualifié. production. »

Si elle était modifiée par la loi HITS, la ligne se lirait comme suit: «production cinématographique ou télévisuelle qualifiée, toute production théâtrale en direct qualifiée et toute production d’enregistrement sonore qualifiée», cette dernière se référant spécifiquement à un enregistrement sonore (tel que défini à l’article 101 du titre 17 du Code américain) «produit et enregistré aux États-Unis».

De plus, la loi propose la limite de déduction de 150 000 $ susmentionnée pour les enregistrements sonores, interdit les déductions et amortissements supplémentaires et indique que les œuvres admissibles seraient considérées comme «mises en service» après leur première diffusion ou diffusion.

Abordant la réintroduction de la loi HITS dans un communiqué, le directeur par intérim de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a déclaré en partie: «Ce projet de loi bipartisan changera le code des impôts – mettant les créateurs de musique sur un pied d’égalité avec d’autres industries créatives – aidant des milliers d’indépendants. les créateurs se remettent sur les rails en encourageant la production musicale, en créant de nouvelles opportunités et en revitalisant l’économie musicale. »

Enfin, l’Association américaine de la musique indépendante (A2IM) a également répondu à la réapparition de la législation dans un communiqué officiel, qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News.

«Alors que nous allons tous de l’avant vers ce que nous espérons être un été et un automne plus radieux, la loi HITS offrirait des économies fiscales indispensables aux artistes du disque et à leurs labels partenaires pour réinvestir dans de nouveaux projets», a déclaré le président-directeur général d’A2IM, Richard James Burgess. .

«Cela a le double avantage d’encourager les activités créatrices d’emplois dans notre industrie et d’aider les artistes à joindre les deux bouts», a-t-il poursuivi.