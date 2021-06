La loi proposée vous aiderait à annuler les abonnements louches

TL;DR

Les sénateurs ont proposé la loi sur le désabonnement pour vous aider à annuler les abonnements douteux. Le projet de loi exigerait de la transparence et faciliterait l’arrêt une fois la période d’essai terminée. La future loi bénéficie d’un soutien bipartite.

Avez-vous déjà été amené à payer un abonnement ? Vous aurez peut-être plus de facilité à reculer à l’avenir. Un groupe bipartite de sénateurs américains a présenté le Unsubscribe Act, un projet de loi qui faciliterait l’annulation d’un abonnement ou même l’éviterait en premier lieu.

La loi proposée exigerait que les services Internet et autres fournisseurs d’abonnement offrent un sens clair des termes du contrat que vous acceptez et obtiennent votre « consentement éclairé » avant de vous abonner. Ils devraient également rendre aussi facile l’annulation d’un abonnement que l’inscription. Les entreprises devraient clairement avertir lorsque votre période d’essai gratuite ou à faible coût touche à sa fin, vous donnant le temps de partir avant de devoir payer.

Les fournisseurs seraient interdits de vous transférer automatiquement vers des abonnements d’une durée supérieure à un mois. Ils devraient également vous rappeler périodiquement les conditions de votre contact, y compris comment annuler votre abonnement si vous n’êtes pas satisfait.

Les sénateurs Brian Schatz (D-HI), John Thune (R-SD), Raphael Warnock (R-GA) et John Kennedy (R-LA) sont les principaux bailleurs de fonds. Un projet de loi de la Chambre homologue émane également d’un groupe de sept représentants dirigé par les démocrates.

Comme Engadget l’a noté, les sénateurs ont rédigé le projet de loi en réponse à un marché des abonnements « explosif » où certaines entreprises vous obligent à payer par la tromperie et des pratiques opaques. Vous ne devriez pas avoir à « sauter à travers des cerceaux juste pour annuler [a] abonnement », a déclaré le sénateur Schatz.

Rien ne garantit que vous pourrez annuler un abonnement aussi facilement que vous le feriez avec votre compte Netflix ou Amazon. La législation doit survivre à la fois au Sénat et à la Chambre avant que le président Biden ne puisse la signer. Le soutien plus large au Sénat donne cependant à la loi sur le désabonnement une plus grande chance de succès que certains projets de loi. Si cela devient une loi, vous pourriez voir les services de cloud ou de streaming dévoiler leurs modèles commerciaux – et vous rappeler qu’il devrait toujours y avoir une solution de facilité.