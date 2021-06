La loi salvadorienne rendant le cours légal du Bitcoin en vigueur en septembre, le Paraguay suivra

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a déclaré dans un discours national qu’une loi récemment adoptée donnant cours légal au bitcoin entrerait en vigueur le 7 septembre, notant que son utilisation sera facultative.

Le Congrès des pays a déjà approuvé la proposition d’adopter la crypto-monnaie à une majorité qualifiée, faisant d’El Salvador le premier pays au monde à le faire. Bukele a dit,

“L’utilisation de bitcoin sera facultative, personne ne recevra de bitcoin s’il n’en veut pas… Si quelqu’un reçoit un paiement en bitcoin, il peut choisir de le recevoir automatiquement en dollars.”

Les salaires et les retraites continueront également d’être payés en USD, a-t-il ajouté.

“L’une des raisons pour lesquelles nous avons adopté la loi sur le bitcoin est précisément d’aider les personnes qui envoient des envois de fonds”, a déclaré Bukele, ajoutant que l’utilisation de la cryptographie pour les envois de fonds éliminerait le coût élevé des commissions impliquées dans l’envoi d’argent à travers les frontières.

Le président d’El Salvador @NayibBukele a annoncé que chaque citoyen enregistré de son application de portefeuille recevra 30 $ en #Bitcoin gratuit “L’application de portefeuille fonctionnera même n’importe où avec une connexion cellulaire, et vous n’aurez pas besoin d’avoir un forfait cellulaire pour l’application.” pic.twitter.com/6EiTNu4PGU – Documenter Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) 25 juin 2021

El Salvador dépend fortement de l’argent renvoyé par les travailleurs à l’étranger. Les envois de fonds vers le pays représentaient près de 6 milliards de dollars, soit environ un cinquième de son produit intérieur brut (PIB) en 2019, l’un des ratios les plus élevés au monde, selon les données de la Banque mondiale.

Selon Kenneth Suchoski, analyste des paiements et des technologies financières aux États-Unis chez Autonomous Research, moins de 1% du volume des envois de fonds transfrontaliers mondiaux sont actuellement en crypto-monnaie, ce qui devrait représenter une part plus importante à l’avenir.

Jeudi, Athena Bitcoin a annoncé son intention d’investir plus d’un million de dollars pour installer 1 500 guichets automatiques cryptographiques au Salvador, en particulier là où les résidents reçoivent des envois de fonds de l’étranger.

Le président Bukele « nous a présenté un défi difficile de 1 500 guichets automatiques, nous allons y aller, mais par phases. Nous sommes une entreprise privée et nous voulons nous assurer que notre développement dans le pays est durable », a déclaré le directeur de l’entreprise pour l’Amérique latine, Matias Goldenhörn.

Athena a installé son premier guichet automatique crypto sur la plage El Zonte du pays dans le cadre d’une expérience appelée Bitcoin Beach.

Au milieu de cela, le Paraguay s’efforce de devenir le deuxième pays au monde à accepter Bitcoin comme monnaie légale.

Le législateur Carlos Rejala est à la tête d’une offre visant à mettre en œuvre une législation pour faire du Paraguay le deuxième pays à suivre les traces d’El Salvador. Rejala a annoncé sur Twitter qu’il présenterait un projet de loi au Congrès national en juillet.

Cette proposition de bitcoin du Paraguay provient d’un parti politique mineur. Ce sera la tendance. Des politiciens indépendants utilisant le bitcoin comme bannière pour rassembler les électeurs et le soutien financier. Le changement prendra du temps. Mais LATAM est mort de fatigue de ses partis politiques au pouvoir. https://t.co/LlA0kvTfJe – Alex Krüger (@krugermacro) 24 juin 2021

Le projet de loi qui sera publié le 14 juillet et visera à établir Bitcoin comme monnaie légale introduira également des mesures pour faire du Paraguay une plaque tournante pour les investisseurs étrangers en cryptographie.

Rejala a d’abord exposé sa vision au début de cette année lorsqu’il a déclaré qu’il travaillait avec la communauté crypto du pays pour en faire une plaque tournante pour les investisseurs en crypto et « par la suite, pour être placé parmi ceux à la pointe de la technologie numérique ».

Juanjo Benitez Rickmann, le PDG de l’échange crypto Bitcoin.com.py, a ensuite confirmé qu’il avait collaboré avec le membre du Congrès pour faire du Paraguay un pays favorable à la cryptographie et tirer “avantage de l’énergie renouvelable et peu coûteuse fournie par l’hydroélectricité”.

Rejala a également mis l’accent sur l’accès du Paraguay aux énergies renouvelables comme une impulsion pour attirer les investissements. Près de 100 % des besoins en électricité du pays sont desservis par des centrales hydroélectriques, tandis que 90 % de toute l’énergie produite est exportée vers ses voisins, le Brésil et l’Argentine. Rejala, lors d’un entretien avec le journal La Nación vendredi, a déclaré :

« Nous sommes fiers que depuis que nous avons annoncé que nous travaillions sur un projet de loi qui légalise l’utilisation des actifs numériques… comme monnaie légale au Paraguay pour tout type de transaction commerciale, diverses entreprises paraguayennes ont déjà rejoint et fait un pas en avant dans la nouvelle ère des opérations.

La semaine dernière, une grande société holding de divertissement basée au Paraguay a déclaré que 24 de ses entreprises commenceraient à accepter la crypto comme options de paiement à partir de juillet.

