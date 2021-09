La loi sud-coréenne oblige Apple et Google à laisser les développeurs contourner la réduction de 30 % de l’App Store

La Corée du Sud a adopté un nouveau projet de loi qui oblige les magasins d’applications à permettre aux développeurs d’utiliser les systèmes de paiement de leur choix. Essentiellement, cela signifie que les développeurs d’applications peuvent contourner les réductions allant jusqu’à 30% d’Apple et de Google en effectuant des transactions directement avec les consommateurs ou en utilisant un service qui prend une réduction plus petite.

Le projet de loi sur le Telecommunications Business Act adopté par l’Assemblée nationale de Corée du Sud deviendra loi lorsqu’il sera signé par le président Moon Jae-in, a rapporté Bloomberg, ce qui pourrait être dès le mois prochain.

Le projet de loi a des implications évidentes pour les entreprises d’Apple et de Google, ainsi que les poursuites judiciaires en cours intentées par Epic Studios contre les deux sociétés. Epic serait désormais en mesure de sécuriser les paiements des utilisateurs directement en utilisant son propre système de paiement et d’éviter de donner à Apple ou à Google une réduction des revenus.

Apple a utilisé son App Store comme gardien des logiciels, obligeant les développeurs à suivre son processus d’approbation pour publier des applications destinées à fonctionner sur iPhone (sur iOS) et iPad (sur iPadOS). Google autorise le « chargement latéral » des applications pour les téléphones et les tablettes exécutant son système d’exploitation Android, mais Apple et lui-même ont forcé les applications à payer via des magasins propriétaires : si vous gagnez de l’argent avec votre application, le géant de la technologie qui possède le Le système d’exploitation et l’App Store associé prendront sa part.

Bien que ce contrôle rigide n’ait pas été populaire auprès des développeurs d’applications, il est resté largement incontesté jusqu’à ce qu’Epic s’engage dans des batailles juridiques simultanées avec Apple et Google. Epic veut mettre sa propre boutique de logiciels sur les appareils iOS et Android, vraisemblablement mais pas officiellement pour payer moins ou aucune des réductions de revenus aux deux géants de la technologie.

Mais le projet de loi sud-coréen n’a pas été spécifiquement adopté pour plaider en faveur de l’extension de la disponibilité des logiciels sur les plates-formes mobiles – il ne permet aux développeurs d’utiliser un service de paiement différent que s’ils le souhaitent. Les législateurs coréens auraient adopté cette législation pour devancer Google en supprimant une échappatoire qui exemptait le pays d’avoir besoin d’utiliser son système de paiement (et d’appliquer sa réduction de 30% des revenus) aux applications non liées aux jeux, selon Bloomberg.

Si Apple, Google ou d’autres entreprises ne s’y conforment pas, ils pourraient être condamnés à une amende pouvant atteindre 3 % des revenus réalisés en Corée du Sud, selon le Wall Street Journal.

Analyse : le premier domino pour ouvrir les paiements des app store dans le monde ?

Apple et Google ont tous deux affirmé que la restriction des logiciels via leurs magasins d’applications avait assuré la sécurité des utilisateurs, Apple affirmant que ses efforts avaient permis d’éviter une fraude supposée de 1,5 milliard de dollars. Mais maintenir leur emprise sur les revenus iOS, iPadOS et Android est très lucratif : l’App Store d’Apple et le Google Play Store ont généré un chiffre d’affaires combiné de 64,9 milliards de dollars au premier semestre 2021, selon un rapport de juin du cabinet d’analystes Sensor Tower.

La grande question est : qu’est-ce que cela signifie pour les marchés d’applications en dehors de la Corée du Sud ? Alors que nous savions que les législateurs sud-coréens allaient prendre une décision concernant les magasins d’applications Apple et Google, d’autres pays n’ont pas introduit de législation similaire – du moins au niveau national.

Les législateurs de l’État américain de l’Arizona ont proposé en mars un projet de loi similaire à celui de la Corée du Sud, qui libérerait les développeurs de l’obligation d’utiliser les systèmes de paiement d’Apple et de Google. Alors que le projet de loi est mort en commission avant la fin du mois, apparemment en raison d’un important lobbying des deux géants de la technologie juste avant les votes selon The Verge, cela montre que certains législateurs ailleurs dans le monde s’intéressent à la question.

Cet intérêt pourrait raviver maintenant que les efforts de la Corée du Sud sont devenus une loi – montrant en particulier que la législation peut réussir malgré les refoulements d’Apple et de Google. Nous devrons voir si les lois réussissent là où les procès juridiques d’Epic n’ont pas réussi.