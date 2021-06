La «Loi sur la Commission économique de la ville portuaire de Colombo» suscite des préoccupations économiques et géostratégiques

Le projet devrait transformer le paysage du Sri Lanka avec de multiples avantages pour l’économie. (Source de la photo : .)

Par Gulbin Sultana, PhD

La loi controversée « Loi sur la Commission économique de la ville portuaire de Colombo » est entrée en vigueur le 27 mai 2021. La loi prévoit la création de la zone économique spéciale (ZES) de la ville portuaire de Colombo ; et la Commission économique de la ville portuaire de Colombo (CPCEC). Avec l’entrée en vigueur de la loi, le CPCEC, nommé par le Président du Sri Lanka (et non par le Parlement), est devenu la seule autorité à accorder des enregistrements, des licences, des autorisations et d’autres approbations pour exercer des entreprises et d’autres activités au sein de la Colombo Port City (CPC) qui a été construit par la China Harbour Engineering Company (CHEC) sur 269 hectares (ha) de terres gagnées sur la mer. Selon le gouvernement du Sri Lanka (GOSL), l’objectif de la loi est de prévoir un guichet unique facilitant la promotion de la facilité de faire des affaires au sein de la ZES afin d’attirer les investissements. La loi a suscité des inquiétudes au Sri Lanka au motif que la CPCEC peut comprendre des non-ressortissants en tant que membres et qu’elle est investie de pouvoirs étendus. Le CPC n’est pas soumis aux lois et règlements du Conseil municipal et de l’Autorité de développement urbain (UDA) du Sri Lanka. Des inquiétudes ont également été soulevées quant au fait que le PCC ne fonctionnera pas de manière démocratique car il n’y aura aucun représentant élu dans cette formation. Les litiges devant être soumis à l’arbitrage, la ZES sera hors de la juridiction des Tribunaux.

Lorsque le « projet de loi sur la Commission économique de la ville portuaire de Colombo » a été présenté au Parlement lankais en avril, la constitutionnalité du projet de loi a été contestée devant la Cour suprême (SC). Après avoir entendu 24 requêtes, la Cour suprême a déterminé que certaines des clauses du projet de loi étaient incompatibles avec la constitution et devaient donc être amendées ou adoptées à la majorité des deux tiers. Certaines clauses exigeaient même un référendum en plus d’une majorité des deux tiers. Suite aux recommandations du CS, le GOSL a proposé plusieurs amendements en commission et l’a fait adopter au Parlement avec 149 voix pour et 58 contre le 20 mai 2021. Le contenu de la version modifiée de la loi n’a pas encore été imprimé et rendu public. . Les analystes et les opposants aux lois affirment cependant que les amendements ont été recommandés par le SC pour rendre le projet de loi conforme à la Constitution. Cependant, les inquiétudes concernant l’impact négatif possible de la loi sur l’économie nationale et la sécurité nationale, la viabilité commerciale et les avantages économiques pour les citoyens sri-lankais demeurent.

Le projet CPC a été lancé lors de la visite du président chinois Xi Jinping au Sri Lanka en 2014. Le projet devrait transformer le paysage du Sri Lanka avec de multiples avantages pour l’économie. Il devrait devenir un centre financier offshore en Asie du Sud, entre Dubaï et Singapour. La construction de la ville portuaire a été réalisée par le CHEC dans le cadre d’un protocole d’accord signé par l’autorité portuaire du Sri Lanka avec la China Communication Construction Company pour un investissement de 1,4 milliard de dollars US. Environ 269 ha de terres récupérées par le CHEC appartiennent à l’UDA du Sri Lanka. Sur la superficie totale, environ 178 ha de terres vendables/commercialisables sont répartis entre CHEC Port City Colombo (Pvt) Limited (la société de projet) et le GOSL. La société de projet se voit allouer 116 ha et GOSL 62 ha. Les 91 ha restants et les plages de 13 ha et les cours d’eau de 80 ha appartiennent au GOSL. Le GOSL a loué les 116 ha à la société de projet pour 99 ans. La société a le droit d’accorder des baux de 99 ans à des développeurs tiers. Il n’est pas clair si une condition est posée pour sélectionner un tel développeur. L’entreprise est autorisée à profiter des avantages commerciaux de 43 % des 269 ha de terres récupérées pour récupérer son investissement. Bien que 57 % des terres récupérées appartiennent à l’État, la part des terres qui peuvent procurer des avantages commerciaux est bien moindre. Étant donné que les activités industrielles ne seront pas autorisées dans la ville portuaire, il n’y aura pas de production commerciale. De plus, les investisseurs de la ville portuaire ne sont pas tenus de payer des impôts au Sri Lanka. Par conséquent, il existe une préoccupation majeure quant aux avantages économiques que les Sri Lankais peuvent tirer du PCC.

Selon le Premier ministre sri lankais Mahinda Rajapaksa, « le Sri Lanka pourrait attirer des investissements s’élevant à 15 milliards de dollars américains pour CPC et créerait environ 200 000 nouveaux emplois et moyens de subsistance au cours des cinq premières années grâce aux travaux de construction de la ville portuaire. De plus, les cinq premières années verront également la création d’environ 83 000 opportunités d’emploi permanent au CPC ».

Plusieurs experts craignent cependant qu’en l’absence de savoir-faire au Sri Lanka pour faire face à une telle place financière offshore, la ville portuaire ne se transforme en une « ville fantôme ». Dans ce contexte, GOSL justifie l’importance de la loi CPCEC. La loi prévoit des facilités spéciales telles que l’exonération fiscale et des guichets uniques pour attirer les investissements. Tous les centres financiers internationaux prospères de Singapour et de Dubaï offrent de telles incitations aux investisseurs. Mais la question à se poser ici est de savoir si le CPC peut être comparé aux centres financiers internationaux de Singapour et de Dubaï, une puissance étrangère étant en possession de terres commercialisables en location à long terme dans le CPC ?

Il y a une autre crainte qu’à long terme le PCC devienne une colonie chinoise, et ainsi transforme le Sri Lanka en un théâtre potentiel de conflit géostratégique. Niant cette allégation, GOSL fait valoir qu’en juillet 2019, le parlement, en adoptant une résolution sans vote, a fait de la ville portuaire une partie de la province de l’Ouest. En août 2019, il a été placé sous l’UDA du Sri Lanka. En conséquence, toutes les activités de développement au CPC seront soumises à la supervision et aux règlements de l’UDA. Cependant, la question demeure de savoir quel contrôle l’autorité sri-lankaise aurait réellement après la location des 116 ha de terres à CHEC, et surtout dans le cas où la CHEC déciderait de les louer à une société tierce, car l’accord permet à la société de projet de le faire. De plus, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la commission économique, qui dispose d’un large pouvoir, peut avoir comme membres des non-ressortissants.

Le projet CPC est un autre projet phare (comme le CPEC du Pakistan) dans le cadre de l’Initiative chinoise la Ceinture et la Route (BRI). La BRI vise à rechercher des marchés pour exporter la surcapacité industrielle de la Chine vers les marchés étrangers et à améliorer la connectivité avec les continents asiatique, africain et européen et leurs mers adjacentes pour la libre circulation des échanges ainsi que la construction d’infrastructures stratégiques, ce qui aiderait la Chine à réaliser sa vision des pays émergents en tant que puissance maritime mondiale. À cet égard, la Chine recherche des installations le long des canaux de transit stratégiques par le biais d’accords d’utilisation des terres entre les entreprises publiques chinoises et les autorités locales afin d’atténuer les risques géoéconomiques et de favoriser la sécurité énergétique. Pour réaliser cette vision, la marine de l’Armée populaire de libération (PLAN) a besoin de chaînes logistiques fiables pour réapprovisionner en nourriture, en carburant et en armements les lignes maritimes de communication (SLOC).

La Chine a ses limites logistiques dans la zone de l’océan Indien. Elle nécessite donc la construction d’infrastructures logistiques à des endroits stratégiques de l’océan Indien. Étant donné que le Sri Lanka est une île stratégiquement située dans l’océan Indien, la Chine a un intérêt stratégique spécifique dans la nation insulaire. L’intérêt de la Chine derrière l’investissement dans les énormes projets de développement au Sri Lanka ne peut donc pas être considéré uniquement comme des intérêts commerciaux, comme le prétendent à la fois les Chinois et les Sri Lankais. L’intention stratégique de la Chine ressort clairement du fait qu’elle a massivement investi dans certains des projets au Sri Lanka qui ne sont pas du tout commercialement avantageux, tels que la tour Lotus, le centre de conventions international de Hambantota, l’aéroport international Mattala Rajapaksa et le stade international de cricket de Hambantota.

Outre le développement des infrastructures, la Chine renforce son influence dans le pays dans les domaines de la politique, de la défense, de la culture, de la science et de la technologie. Grâce à l’assistance COVID et à la diplomatie vaccinale, la Chine a encore renforcé son influence dans le pays. La Chine est susceptible de tirer parti de toutes ces influences au moment où elle en a besoin pour réaliser sa vision globale.

Les dirigeants sri-lankais parlent souvent de tenir le pays à l’écart de la concurrence des grandes puissances et de suivre une politique étrangère non alignée. Cependant, la façon dont le Sri Lanka permet à la Chine d’accroître son empreinte dans le pays montre que la politique de non-alignement n’est que pure rhétorique. Il existe des exemples de GOSL annulant des projets financés par l’Inde et le Japon sous prétexte d’opposition publique. Mais dans le cas de Hambantota et du PCC, il a conclu les accords malgré les protestations du public.

Même les nationalistes lankais ne semblent pas trop préoccupés par l’influence chinoise. Bien que de temps en temps, il y ait des protestations contre l’influence chinoise croissante dans le pays, les manifestations de protestation nationalistes semblent être plus inquiètes pour l’influence américaine ou indienne que chinoise. La principale raison de protestation contre les projets financés par la Chine n’est pas tant contre la présence chinoise que contre le manque de pratiques démocratiques suivies par le gouvernement lors de l’adoption des projets de loi liés à de tels projets.

Les deux GOSL, ainsi que les nationalistes, ont montré leurs préjugés envers les Chinois. Dans ce contexte, même si le Sri Lanka veut éviter de devenir le théâtre d’un conflit géostratégique, il peut se laisser entraîner involontairement dans la politique des grandes puissances dans la région de l’océan Indien en se penchant vers la Chine, peut-être pour réaliser ses aspirations de développement d’une part et renforcer son importance stratégique sur l’autre. Cependant, étant donné la dynamique des relations indo-chinoises, le Sri Lanka ne doit pas s’attendre à ce que l’Inde ferme les yeux et garde le silence sur les développements du PCC, qui n’est qu’à 290 km de son continent, même si, contrairement aux États-Unis, elle a pas encore soulevé de préoccupation officielle sur la loi sur la Commission de la ville portuaire de Colombo.

(L’auteur est analyste de recherche chez MP-IDSA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

