La loi sur la liberté de vote est presque certainement vouée à l’échec

Le Congrès a tenté à plusieurs reprises, sans succès, d’adopter une réforme globale des droits de vote cette année, même si le Parti démocrate détient la majorité. Maintenant Les démocrates tentent à nouveau de riposter aux restrictions des droits de vote au niveau des États adoptées par les législatures contrôlées par les républicains.

Le Sénat vote mercredi sur un nouveau projet de loi sur le droit de vote, le Freedom to Vote Act. Ce qui est différent cette fois-ci, affirment-ils, c’est que le projet de loi est basé sur une proposition du sénateur Joe Manchin (D-WV) – qui a refusé de voter pour la dernière tentative du parti, le Loi sur le peuple de grande envergure, parce qu’elle manquait de soutien bipartite. (Le projet de loi aurait de toute façon fait face à une obstruction républicaine, mais le refus de Manchin a été le coup fatal, car cela signifiait que les démocrates ne pouvaient pas briser l’obstruction et adopter la législation.)

Pourtant, malgré la tentative de Manchin de s’engager avec les républicains, rien ne prouve que les sénateurs républicains envisagent de soutenir la mesure révisée des droits de vote cette fois non plus. Les démocrates voudraient besoin de 10 républicains pour les rejoindre pour les 60 voix qui briseraient l’obstruction du GOP et feraient avancer le projet de loi.

Les démocrates vont de l’avant avec le projet de loi sachant qu’il est presque certainement voué à l’échec. Mais le vote est susceptible de relancer le débat sur la question de savoir si les démocrates doivent contourner l’obstruction systématique afin de l’adopter. Si les républicains bloquent le projet de loi, comme ils le feront probablement, la prochaine question n’est pas ce que les démocrates veulent faire au sujet des droits de vote – c’est de savoir si des modérés comme Manchin sont prêts à modifier les règles du Sénat pour le faire.

La déclaration du chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer lorsqu’il a annoncé le vote faisait allusion à cette réalité : « J’espère que nos collègues républicains se joindront à nous de bonne foi, et comme je l’ai déjà dit, s’ils ont des idées sur la façon d’améliorer la législation, nous sommes prêts à les entendre, en débattre, et si elles sont conformes à la objectifs de la législation, incluez-les dans le projet de loi », a écrit Schumer. « Mais les républicains doivent venir à la table pour avoir cette conversation et à tout le moins voter pour ouvrir le débat. »

Qu’y a-t-il dans la loi sur la liberté de vote — et qu’est-ce qui ne l’est pas

La loi sur la liberté de vote contient bon nombre des mêmes dispositions que la loi pour le peuple, ou HR 1, qui a été adoptée par la Chambre en mars. Mais le projet de loi a réduit certains des termes pour apaiser les démocrates modérés. Par exemple, le projet de loi révisé donne plus de flexibilité de mise en œuvre aux États et aux responsables électoraux lorsqu’il s’agit d’adopter les règles, a souligné le Brennan Center. Cela réduit également la portée du programme de contrepartie des petits donateurs du gouvernement fédéral qui accompagne la refonte du financement de la campagne. Et bien que la loi sur la liberté de vote exige des règles non partisanes pour le redécoupage, elle n’appelle plus les États à utiliser des commissions indépendantes lors de la sélection de nouveaux districts du Congrès, selon Democracy Docket.

Comme HR 1, le nouveau projet de loi veut rendre permanentes les options temporaires d’extension du vote qui ont aidé plus de personnes que jamais à voter lors de l’élection présidentielle de novembre 2020. Cela élargirait le vote anticipé et faciliterait le vote par correspondance :

Le projet de loi étend la capacité des électeurs à voter par correspondance, en établissant des normes nationales de base qui permettent un vote anticipé sans excuse pour tous les électeurs éligibles. Les États devraient laisser les électeurs demander des bulletins de vote par correspondance en ligne, et les administrateurs électoraux devraient être autorisés à distribuer des demandes de bulletin de vote par correspondance. Les électeurs n’auront pas à fournir plus d’identification pour voter par correspondance qu’ils ne le feraient pour voter en personne, ce qui signifie qu’un État ne peut pas exiger la légalisation des bulletins de vote ou la signature d’un témoin pour l’authentification. En vertu de la législation, les États devraient également prendre davantage de mesures pour résoudre les problèmes de vérification de la signature – lorsque la signature sur un bulletin de vote semble ne pas correspondre à la signature sur la liste des électeurs inscrits. Deux responsables électoraux de partis politiques différents devraient convenir qu’il y a un problème avec la signature. Chaque État devrait autoriser au moins 15 jours consécutifs de vote anticipé pour un minimum d’au moins 10 heures dans les juridictions comptant au moins 3 000 électeurs. Le projet de loi précise que les bureaux de vote par anticipation devraient être situés à distance de marche des centres de transport en commun et être disponibles dans les zones rurales et sur les campus universitaires. Le vote par correspondance et le vote à domicile devraient être accessibles aux personnes malvoyantes ou malentendantes, par exemple, et les entrées, les sorties et les zones de vote dans les bureaux de vote devraient être accessibles aux électeurs handicapés. Pour éviter les retards du service postal au cours de la dernière saison des élections présidentielles, la proposition exige que les services postaux effacent tous les bulletins de vote le jour même de leur réception. Et pour offrir aux électeurs une tranquillité d’esprit, le projet de loi obligerait chaque État à lancer un programme pour suivre et confirmer la réception des bulletins de vote par correspondance et par correspondance.

Mais le projet de loi va aussi plus loin. Il comprend certains éléments qui figuraient depuis longtemps sur les listes de souhaits des réformateurs électoraux. Bien qu’il ne remplace pas les lois de l’État exigeant l’identification des électeurs, il serait plus facile pour les électeurs de s’y conformer :

Pour les États qui exigent une pièce d’identité pour le vote en personne, les électeurs peuvent présenter un large éventail de cartes d’identité et de documents physiques ainsi que des documents numériques et des copies qui indiquent leur nom, comme une carte d’étudiant ou un passeport, ou même un permis de chasse ou de pêche, carte bancaire, facture de services publics ou carte d’identité SNAP. Le projet de loi ferait également du jour des élections un jour férié légal. L’inscription automatique des électeurs deviendrait la norme, inscrivant les personnes à voter à moins qu’elles ne se retirent. Tous les États devraient également permettre aux électeurs de s’inscrire et de voter le même jour. Le projet de loi rétablirait le droit de vote aux personnes condamnées pour crime qui ont purgé leur peine, mais pas à celles qui purgent encore leur peine.

Le nouveau projet de loi va également plus loin que la loi For the People, qui a été introduite pour la première fois en 2019, pour contrer les tactiques de subversion électorale issues des élections de 2020. L’ancien président Donald Trump a fait pression sur les responsables électoraux de l’État et locaux pour annuler sa perte sur la base de fausses allégations de fraude électorale généralisée. En vertu de la nouvelle loi électorale géorgienne, les législateurs républicains ont démis de leurs fonctions les responsables électoraux locaux, pour la plupart démocrates, sans raison clairement indiquée. Le nouveau projet de loi aborde ces points :

Le projet de loi augmenterait les sanctions en cas d’intimidation des électeurs, d’ingérence dans le vote et de fausse information électorale. Il offre également aux responsables électoraux une plus grande protection contre les révocations partisanes et, par le biais de sanctions, une protection contre la mauvaise manipulation intentionnelle des bulletins de vote. Il empêche la purge illégale des listes électorales en exigeant des États qu’ils informent les individus de la suppression potentielle et de la manière dont ils peuvent la contester. Le projet de loi obligerait les États à veiller à ce que les électeurs n’aient pas à attendre plus de 30 minutes pour voter, et il ne sera pas illégal pour des fonctionnaires ou des bénévoles de distribuer des rafraîchissements aux personnes faisant la queue – une pratique qui est récemment devenue illégale en Géorgie. et la Floride.

Enfin, le projet de loi appelle à des réformes plus larges de la façon dont les États-Unis dessinent les circonscriptions du Congrès et financent les élections.

Le gerrymandering partisan qui nuit particulièrement aux communautés de couleur serait freiné en vertu de l’appel du projet de loi à des critères de redécoupage uniformes. Alors que les États tracent de nouvelles limites législatives pour refléter les changements de population au cours du cycle de redécoupage de 2021 déjà en cours, la menace que les partis politiques manipulent les lignes des circonscriptions électorales pourrait injustement donner plus de pouvoir à un certain parti et priver du droit de vote des millions d’électeurs. Un rapport du Center for American Progress a révélé que des circonscriptions du Congrès injustement dessinées ont conduit à l’élection de 59 politiciens de 2012 à 2016 qui n’auraient pas gagné autrement. Le projet de loi établirait un système volontaire d’appariement des petits donateurs pour les élections à la Chambre des représentants. Le gouvernement fédéral égalerait les petits dons allant jusqu’à 200 $ à un ratio de 6:1, ce qui signifie que pour chaque dollar qu’un candidat lève, le gouvernement le doublerait jusqu’à six fois. Les programmes seraient financés par un nouveau fonds d’aide électorale, et non par l’argent des contribuables. Toute organisation qui dépense plus de 10 000 $ dans un cycle électoral doit divulguer tous ses principaux donateurs, la tentative du projet de loi de contrer «l’argent noir». Le projet de loi empêche la coordination entre les candidats et le super PACS. Une refonte et une restructuration de la Commission électorale fédérale résoudraient son impasse partisane.

L’obstruction du GOP bloquera probablement la facture

Les démocrates sont confrontés à une pression croissante pour adopter une réforme des droits de vote de la part des militants et des électeurs qui considèrent la question comme monumentale pour l’avenir du pays, et pour contrer les centaines de projets de loi anti-vote présentés par les républicains à l’échelle nationale. Dix-neuf États ont adopté cette année 33 nouvelles ordonnances restreignant les droits de vote, selon un nouveau rapport du Brennan Center.

Dans une déclaration mercredi, le président de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré que l’urgence d’adopter les protections des droits de vote est à son plus haut niveau : « J’ai entendu de nombreux collègues et membres que le manque de priorité autour des droits de vote sera l’héritage destructeur de cette présidence. »

Bien que certains démocrates comme Manchin et Schumer espèrent que certains «républicains raisonnables» soutiendront la nouvelle législation, les républicains n’ont montré aucun intérêt à modifier leur opposition. L’impasse a incité des appels à modifier les règles d’obstruction ou à éliminer complètement l’obstruction, bien que Manchin ait résisté à ces efforts.

« La loi sur la liberté de vote est la législation qui redressera le navire de notre démocratie et établira des normes nationales de bon sens pour donner un accès équitable à notre démocratie à tous les Américains », a déclaré Schumer. « J’espère que les républicains se joindront désormais à nous dans une cause commune pour protéger l’intégrité de notre démocratie. »