La loi sur la sédition doit disparaître: la Cour suprême examine sa constitutionnalité; la limitation de la portée n’a pas fonctionné

Pourtant, l’application de la loi a été, le plus souvent, atavique – reflétant l’état d’esprit de l’époque coloniale visant à contrôler l’expression politique et à freiner la dissidence.

La Cour suprême acceptant d’examiner la constitutionnalité de l’article 124A du Code pénal indien (IPC) – la loi contre la sédition – offre l’espoir que la relique de l’ère coloniale sera détruite. Deux journalistes, de Manipur et Chhattisgarh, ont soutenu dans une pétition que la loi viole l’article 19 qui garantit la liberté de parole et d’expression; les deux journalistes font face à des accusations de sédition dans leurs États respectifs, pour des publications sur les réseaux sociaux critiquant le gouvernement.

Réduire la portée de la loi n’a pas vraiment fonctionné. Le CS, en 1962 (Kedar Nath Singh vs état de Bihar & ors), avait confirmé la constitutionnalité de la loi en disant que l’article 19 (2) qui impose des «restrictions raisonnables à la liberté d’expression» protégeait la loi sur la sédition du «vice d’inconstitutionnalité ». Il a néanmoins circonscrit l’application de la loi aux «actes impliquant une intention ou une tendance à créer le désordre, ou une perturbation de l’ordre public ou une incitation à la violence». Il a même spécifiquement réduit sa portée afin de protéger la dissidence, en disant: «des commentaires, aussi forts soient-ils, exprimant la désapprobation des actions du gouvernement, sans exciter les sentiments qui génèrent la propension à provoquer le désordre public par des actes de violence» n’était pas sédition. Pourtant, l’application de la loi a été, le plus souvent, atavique – reflétant l’état d’esprit de l’époque coloniale visant à contrôler l’expression politique et à freiner la dissidence.

L’application aveugle de la loi est peut-être la raison pour laquelle les accusations ne semblent pas non plus être maintenues. Selon le National Crime Records Bureau, alors que 96 personnes ont été arrêtées pour sédition en 2019, 76 ont été mises en accusation; seulement 2 ont été condamnés et 29 acquittés. Des affaires sont probablement pendantes contre les autres, mais le taux de réussite des procès conclus montre vraiment l’efficacité de l’État dans les enquêtes et les poursuites. Alors que la plupart des partis politiques ont parlé de la nécessité d’abolir la loi, ou ont au moins insisté pour qu’elle soit invoquée dans le cadre d’un champ d’application très restreint, ils l’ont utilisée pour faire taire les gens pour des actes qui ne peuvent pas être qualifiés de séditieux, que ce soit c’est partager une caricature politique ou même partager une boîte à outils de protestation de routine.

Le pouvoir judiciaire a tenté d’apprivoiser l’application de la loi par les gouvernements (les États et le Centre) – en effet, dans l’affaire Disha Ravi, le tribunal a déclaré que les citoyens «ne peuvent pas être mis derrière les barreaux simplement parce qu’ils choisissent de ne pas être d’accord. avec les politiques de l’État. Le délit de sédition ne peut être invoqué pour servir la vanité blessée des gouvernements ».

Mais, sur la question de l’abrogation de la loi, le Centre reste sans engagement; Dans les réponses aux questions du Parlement sur l’abrogation de la loi, il a maintes fois soutenu un énigmatique «l’amendement des lois pénales est un processus continu» après juillet 2019, alors qu’il avait clairement déclaré qu’il n’y avait pas de proposition d’abroger la loi. Juxtaposez cela avec le discours du ministre de l’Intérieur de l’Union sur la nécessité de refondre l’IPC pour le débarrasser de son esprit de «maître et serviteur», étant donné qu’il était censé «maintenir la stabilité de l’empire britannique». S’il est nécessaire d’être vigilant et d’agir contre ceux qui mettent en danger la sécurité et la stabilité de la nation, un instrument brutal comme la loi sur la sédition n’est pas la réponse – même le Royaume-Uni, qui a écrit la loi sur la sédition de l’Inde comme son colonisateur, semble l’avoir compris. , abandonnant sa propre loi sur la sédition en 2009.

