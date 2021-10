La loi sur la TPS ne devrait pas traiter les fournisseurs défaillants et les acheteurs innocents au pair

Depuis l’année dernière, le ministère de la TPS a commencé à émettre des avis aux évaluateurs.

Par Santosh Dalvi et Kishore Purohit

Récemment, le régime de taxe sur les produits et services en Inde, qui a apporté un changement transformationnel dans la structure fiscale globale du pays, a connu quatre années de succès. Bien qu’il y ait eu quelques contretemps ou défis initiaux auxquels l’industrie a été confrontée lors de l’adoption du nouveau régime, le gouvernement devrait être félicité pour son ouverture d’esprit et sa réceptivité à écouter et à comprendre les diverses préoccupations rencontrées par les entreprises et à faire tout son possible pour régler les problèmes même assurer une transition en douceur.

Un autre domaine qui nécessite une attention immédiate du gouvernement est de créer un écosystème pour un flux de crédit transparent et de résoudre les divers défis auxquels sont confrontées les entreprises liées à celui-ci. La principale préoccupation à laquelle les personnes évaluées sont confrontées aujourd’hui est que la législation sur la TPS n’autorise l’octroi d’un crédit au bénéficiaire que si le fournisseur a payé la TPS/la taxe au gouvernement. Si le fournisseur ne s’acquitte pas ou manque à ses obligations de payer la TPS sur la fourniture qu’il a effectuée, le destinataire de cette fourniture n’est pas autorisé à se prévaloir du crédit de la TPS facturée, même s’il a tout fait conformément à la loi et a supporté le coût fiscal. C’est un cas clair où pour une erreur commise par une personne (c’est-à-dire le fournisseur), l’autre personne (le destinataire) est pénalisée ou punie pour aucune faute.

Il est intéressant de noter que le système d’administration judiciaire à travers le monde est basé sur certaines philosophies fondamentales, l’une d’elles étant que « que cent personnes coupables soient acquittées mais qu’une personne innocente ne devrait pas être condamnée ». Ladite philosophie suivie par la justice (y compris la justice indienne) est axée sur la protection des innocents. La Cour suprême et les Hautes Cours ont maintes fois jugé qu’il était du devoir de la Cour de justice de veiller à ce qu’aucun innocent ne soit puni.

Ainsi, de ce qui précède, une contradiction évidente peut être constatée lorsque le pouvoir judiciaire opère sur le principe de la protection des innocents, alors que d’autre part, la législation sur la TPS (édictée par le législateur) pénalise le destinataire innocent pour la faute du fournisseur.

Depuis l’année dernière, le service de la TPS a commencé à émettre des avis aux personnes évaluées (c. payé par le fournisseur au gouvernement. En l’absence d’options disponibles, afin d’éviter des conséquences pénales et d’encourir des pertes en espèces, du fait de la défaillance du fournisseur, les acheteurs ont frappé aux portes des Tribunaux avec beaucoup d’espoir, et ils n’ont pas été déçus.

La Haute Cour de Madras, dans une affaire récente, a jugé que si le vendeur a perçu la taxe de l’acheteur et n’a pas payé la cagnotte du gouvernement, alors le service des impôts devrait prendre des mesures strictes contre le vendeur. Le tribunal n’a pas apprécié l’action du Département, où la procédure de recouvrement a été engagée contre l’acheteur et aucune action n’a été prise contre le vendeur qui était le véritable coupable. Protégeant l’acheteur innocent, la Haute Cour a renvoyé l’affaire pour une nouvelle enquête enjoignant au service des impôts d’engager une procédure de recouvrement contre le vendeur.

Dans une autre affaire, le service fiscal a émis un avis de recouvrement contre une entreprise refusant le crédit au motif que le crédit utilisé dans le formulaire GSTR-3B ne correspondait pas aux détails fournis par les fournisseurs dans le formulaire GSTR-2A – une telle inadéquation s’est produite car le vendeur n’a peut-être pas a produit ses déclarations de revenus à temps. N’ayant plus d’autre option, l’acheteur a contesté l’action en recouvrement devant la Haute Cour de Chhattisgarh et, comme prévu, la Haute Cour a protégé les innocents en suspendant l’action en recouvrement et en demandant une réponse du département sur ladite question.

Dans un autre cas, la Haute Cour de Calcutta, a protégé l’acheteur en publiant un avis au gouvernement central et de l’État en réponse à la requête en bref déposée, contestant l’action du département de bloquer le crédit en raison d’une incohérence dans les détails rapportés dans le formulaire GSTR-3B avec les détails fournis par les fournisseurs dans le formulaire GSTR-2A.

De plus, dans un cas, l’administration de la TVA a refusé le crédit en amont réclamé par l’acheteur pour les achats effectués auprès de certains revendeurs au motif que lesdits revendeurs étaient inexistants et que les transactions étaient fictives. En plus du refus de crédit, ils prélevaient des intérêts et des pénalités sur l’acheteur. L’acheteur a saisi la Haute Cour du Karnataka pour demander justice, et la Cour a jugé que le service des impôts ne peut pas prétendre que simplement parce que les revendeurs n’ont pas déposé la TVA collectée auprès de l’acheteur, la transaction elle-même est fausse.

La Haute Cour a en outre estimé que « l’acquéreur de bonne foi ne peut être mis en danger, lorsqu’il a fait tout ce que la loi attend de lui ». Le tribunal a déclaré que l’acheteur n’avait aucun moyen de vérifier et de garantir le respect des dispositions de la loi KVAT par les vendeurs. Enfin, la Haute Cour a rendu justice en enjoignant au service des impôts de veiller à ce que le montant du crédit soit recrédité à l’acheteur.

Bien que la décision ci-dessus de la Haute Cour du Karnataka concerne l’ancien régime de TVA, il est important de noter que les acheteurs étaient confrontés à des difficultés même à l’époque, où ils étaient pénalisés pour la faute du fournisseur. Même sous l’ancien régime, les tribunaux se sont manifestés et ont protégé les acheteurs innocents de l’action des services fiscaux. Une décision similaire à ce qui précède a été prononcée par la Haute Cour de Delhi, dans laquelle il a été jugé qu’en cas de non-paiement par le revendeur de la taxe qu’il a perçue auprès de l’acheteur, le Département devrait engager des poursuites contre le vendeur défaillant pour recouvrer cette taxe et ne pas pénaliser l’acheteur en lui refusant le crédit. La Cour suprême a également confirmé des opinions similaires.

Étonnamment, le mode opératoire pour engager une action en recouvrement auprès de l’évalué innocent à l’encontre du principal coupable n’est pas seulement limité à la législation sur les impôts indirects, mais de tels cas ont récemment été révélés même en vertu de la législation relative à l’impôt sur le revenu, où le service fiscal a engagé une procédure de recouvrement. contre l’évalué du paiement duquel le TDS a été déduit par le défaillant mais n’a pas été payé par lui au Trésor. Dans cette affaire, la Haute Cour de Madras a estimé que le recouvrement devait être effectué auprès du défaillant réel et non de la personne qui a payé la taxe à ce défaillant, qui à son tour ne l’a pas payée au gouvernement.

Il est intéressant de noter qu’en mai 2018, le gouvernement avait publié un communiqué de presse dans lequel il était très clairement indiqué qu’il n’y aurait pas d’annulation automatique du crédit de taxe sur les intrants de l’acheteur en cas de non-paiement de la TPS par le vendeur. En outre, le communiqué de presse précise qu’en cas de défaut de paiement de la taxe par le vendeur, le recouvrement sera effectué auprès du vendeur. Cependant, l’annulation du crédit de l’acheteur doit également être une option disponible auprès des autorités fiscales pour faire face à des situations exceptionnelles telles que l’absence d’un concessionnaire, la fermeture d’une entreprise par un fournisseur ou un fournisseur ne disposant pas des actifs adéquats, etc.

Ainsi, d’après le communiqué de presse susmentionné, il était clair que le gouvernement et le fisc engageraient une action contre le défaillant et qu’aucune procédure de recouvrement ne serait engagée contre l’acheteur qui est innocent et a fait tout ce qui était requis de lui, en vertu la loi. Le communiqué précise également que l’annulation du crédit de l’acheteur ne serait une option disponible auprès des autorités qu’en cas de situations exceptionnelles, comme déjà énumérées ci-dessus. Cependant, d’un point de vue administratif, il semble que le service fiscal n’ait pas d’autre choix que de suivre le mécanisme facultatif comme plan par défaut, et cela aussi dans tous les scénarios.

En outre, il y avait une disposition dans l’ancienne Cenvat Credit Rules, 2002 qui imposait à l’acheteur bénéficiant du crédit de taxe sur les intrants, de s’assurer qu’il prend des mesures raisonnables (soit par connaissance personnelle, soit par l’obtention d’un certificat du fisc département ayant juridiction sur le fabricant) pour s’assurer que le fournisseur/fabricant s’est acquitté des droits appropriés sur ces marchandises.

Cependant, voyant la difficulté pratique à mettre en œuvre et à se conformer à de telles exigences rencontrées par l’entreprise, le gouvernement a supprimé une disposition aussi lourde. Si une telle mesure consistant à supprimer les conditions pratiquement impossibles à respecter avait été prise par le gouvernement plus tôt, il devrait alors se demander en priorité s’il souhaite toujours imposer de telles conditions aux entreprises sous le régime de la TPS alors que l’économie fait tout tenter de revenir à la normale dans la pandémie donnée. Il est grand temps que le gouvernement réexamine ces dispositions qui pénalisent les innocents et créent des obstacles à la réalisation de l’objectif de mise en œuvre de la TPS, c’est-à-dire un flux continu de crédit au bénéficiaire.

Tout en rendant le verdict en faveur des acheteurs innocents, les tribunaux ont fait des remarques spécifiques selon lesquelles si les revenus sont en mesure de démontrer que les acheteurs et les revendeurs ont conspiré, alors le service fiscal a le droit d’engager les mesures nécessaires contre les deux.

En outre, depuis que les entreprises / acheteurs ont commencé à saisir les tribunaux sur la question de l’annulation du crédit d’intrants sans faute de leur part, les autorités fiscales ont eu recours à un autre plan d’action consistant à bloquer le crédit d’intrants conformément à la disposition de la règle 86A de la CGST. Règles, 2017, restreignant ainsi l’acheteur à se prévaloir du crédit d’intrants s’il y a une discordance dans les détails du crédit en raison d’un défaut ou d’une erreur commise par le fournisseur. Encore une fois, de nombreux acheteurs ont saisi les tribunaux et ont obtenu justice. Par conséquent, il est important que ladite question soit examinée par le Conseil de la TPS pour une délibération détaillée et qu’une résolution appropriée soit fournie à l’industrie.

Il est intéressant de noter qu’il n’y a aucune disposition prévue dans la législation sur la TPS qui stipule que si le gouvernement est en mesure de récupérer le montant de la taxe auprès du vendeur sur la base des procédures de recouvrement engagées contre ce défaillant, il remboursera le crédit d’intrants à l’acheteur ( qui a été récupéré plus tôt). Par conséquent, les maisons de commerce devraient faire une représentation auprès du gouvernement pour demander d’inclure un mécanisme en vertu de la loi sur la TPS pour rembourser le montant au bénéficiaire (et considérer la même chose comme un crédit admissible à utiliser contre tout passif de production futur) si le gouvernement est en mesure de récupérer la taxe due auprès du fournisseur défaillant. Une telle action du gouvernement ferait vraiment de la législation actuelle sur la TPS une structure de bonne-forte-imposition contribuant à la croissance économique de la nation.

(Santosh Dalvi – Partner & Deputy Head – Indirect Tax, KPMG en Inde et soutenu par Kishore Purohit, expert-comptable)