La loi sur l’apprentissage a besoin de plus de réformes

L’écosystème des compétences de l’Inde a connu une certaine impulsion politique au cours de la dernière décennie, mais la sclérose persistante dans certaines régions a fait en sorte qu’il n’y a pas grand-chose à écrire. Pendant ce temps, des économies comme le Bangladesh et le Vietnam (sans parler des leaders en compétences comme l’Allemagne, la Russie, etc.) secteurs.

Ainsi, la nécessité pour l’Inde d’acquérir des compétences adéquates, et rapidement, ne peut tout simplement pas être assez soulignée ; sinon, notre immense potentiel de main-d’œuvre sera tout simplement gaspillé. À cette fin, il est heureux que le gouvernement de l’Union envisage de réformer davantage la loi sur l’apprentissage – cela a été annoncé dans le budget de l’Union pour l’exercice 22, et Mint rapporte que le gouvernement présentera probablement le projet de loi d’amendement lors de la session de mousson du Parlement.

Le ministère du Développement des compétences avait publié une note conceptuelle en avril, dans laquelle il présentait plusieurs propositions de réforme. Les principaux parmi ceux-ci sont la modification de la définition de « établissement » pour inclure les établissements d’enseignement, la reconnaissance de l’apprentissage via le mode virtuel/en ligne, l’autorisation de l’apprentissage à temps partiel, le rôle accru des agrégateurs tiers (TPA), l’allègement des sanctions et la fin de l’apprentissage l’approbation du contrat en faveur de la « notification » du contrat aux autorités.

Les avantages de certaines de ces étapes proposées sont évidents. L’élargissement de l’« établissement » offrirait aux apprentis davantage d’opportunités, alors même que les établissements d’enseignement supérieur perfectionnent leur capacité à orienter les cours vers les exigences du marché du travail. Cela servira également probablement de coup de pouce au modèle de « cours en sandwich » que la plupart des pays européens suivent. L’apprentissage en mode virtuel permettra aux jeunes des régions éloignées d’accéder à des opportunités, en particulier dans le secteur des services, y compris l’IT/ITeS et le numérique ; la pandémie a clairement indiqué que tout travail pouvant être déplacé vers le mode numérique/virtuel serait probablement déplacé.

L’apprentissage à temps partiel permettra aux étudiants de suivre des cours académiques réguliers tout en suivant une formation professionnelle. Le rôle accru des APT, comme l’indique la note du ministère, offrira à l’industrie un moyen plus facile de se conformer aux dispositions de la Loi, en éliminant le fardeau du travail procédural; cependant, il est nécessaire d’éviter le piège de l’intermédiaire, où les APT servent simplement de véhicules de conformité sans surveillance des responsabilités.

La note conceptuelle n’inclut pas les universités spécialisées spécialisées parmi les réformes proposées, bien qu’elle reconnaisse qu’il s’agissait d’une suggestion clé lors des consultations avec les parties prenantes. Une université spécialisée nécessitera un traitement différent de celui accordé aux universités purement académiques ; le régulateur de l’enseignement (l’UGC/son successeur, la HECI) doit y être sensible. Cela exigera également, comme Manish Sabharwal de Teamlease l’a souligné dans ces pages, la fin de la pensée en silo et du travail en vase clos par l’embrayage des régulateurs dont la surveillance est mandatée pour cela.

La proposition d’avoir un apprentissage gratuit sera un grand coup de pouce pour la participation de l’industrie, mais les intérêts des apprentis doivent également être protégés. D’autant plus dans le contexte de l’augmentation de la part des apprentis dans l’effectif d’une entreprise, y compris pour les petites entreprises.

Le déménagement ne doit pas devenir une voie d’exploitation de la main-d’œuvre, en particulier dans les industries où il y a beaucoup de travail de faible valeur/peu qualifié ; alors que les employeurs peuvent ne pas être tenus de payer, il doit y avoir une surveillance pour s’assurer que les périodes d’apprentissage ne sont pas réduites à la simple exécution d’un tel travail, même si les employeurs tentent de se conformer au processus. La note conceptuelle est également muette sur la proposition de supprimer la distinction entre métiers désignés et métiers facultatifs ; cela donnerait aux employeurs et aux apprentis un plus grand choix.

