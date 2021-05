“La loi sur le changement climatique est une première étape, mais elle doit être plus ambitieuse”

25/05/2021 à 13:03 CEST

Jorge Olcina est professeur d’analyse géographique régionale et directeur du laboratoire de climatologie de l’Université d’Alicante. Selon lui, la loi sur le changement climatique et la transition énergétique C’est un “accord minimum”, réaliste pour le contexte espagnol, mais insuffisant pour parvenir à la décarbonisation du climat en 2050, il devra donc continuer à progresser dans les prochains examens. En revanche, il manque une plus grande profondeur en matière d’adaptation et la création d’une «feuille de route municipale»; préparer les conseils municipaux aux déséquilibres climatiques imminents.

-Cette loi est approuvée avec 10 ans de retard depuis sa première réclamation au Congrès. Que signifie une décennie pour le changement climatique?

-C’est une décennie perdue. Il est vrai que le gouvernement actuel n’est pas à blâmer, qui est celui qui a définitivement promu cette loi, mais l’Espagne a été une décennie perdue par rapport à d’autres pays d’Europe qui travaillent pratiquement sur cette question depuis le début du siècle. . Il a finalement été approuvé, c’est une bonne nouvelle, mais cela devait être beaucoup plus tôt.

-L’un des principaux objectifs de la loi sur le changement climatique est de réduire les émissions de 23% par rapport à 1990 d’ici 2030. L’Europe défend 55%. C’est suffisant? Les organisations environnementales et les formations vertes disent non et le gouvernement dit qu’il est «cohérent».

-Il est cohérent avec le système de production d’énergie et le type de mobilité que nous avons en Espagne. C’est peut-être une option réaliste, mais ce n’est pas la meilleure option. Il faudrait aller aux objectifs que l’Europe s’était initialement fixés comme mesure pour l’ensemble de l’Union européenne en 2030. Et, surtout, parce qu’il y a un objectif impératif, qui est la décarbonisation en 2050. Là, il faut au moins atteindre la réduction des émissions de 80%. Et si en 2030 on est à 30%, c’est difficile en 2050 on atteindra 80% ou plus. En d’autres termes, cela peut être compris comme un objectif réaliste dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, car nous sommes perdus depuis des années dans l’atténuation du changement climatique, mais cela aurait pu être un peu plus exigeant.

-D’autres mesures d’atténuation pour cette année incluent que les énergies renouvelables supposent une consommation d’énergie finale d’au moins 42% et 74% de la production d’électricité, en plus de mettre fin à l’exploitation des hydrocarbures et des véhicules émetteurs de CO2. Va-t-il ouvrir la voie à la neutralité climatique d’ici 2050?

-Dis oui, c’est le chemin dans la bonne direction. Je pense que la loi est un accord minimum. Au moins, nous avons déjà une première loi en Espagne de ces caractéristiques et elle devra sûrement être révisée et élargie dans ses objectifs dans les décennies à venir, mais nous avons déjà un texte de base. Mais il est vrai que si on se compare aux autres pays européens, et surtout en tenant compte des objectifs 2030 et 2050, on y arrivera à peine. Il faut penser que l’Espagne n’a jamais respecté le protocole de Kyoto, on l’a signé et on n’a jamais pu le respecter, on a dû passer à l’achat d’émissions et grâce à ça on a «respecté», mais cela a falsifié la réalité. L’Espagne est un pays qui, en ces années de crise ou de pandémie, nous a toujours émis au-dessus de ce que nous devrions.

-Dans moins de deux ans, la première révision, toujours à la hausse, des objectifs de cette loi aura lieu, à la fois en mobilité, en énergie ou en adaptation. Êtes-vous d’accord avec ces revues régulières ou auriez-vous opté pour des objectifs ambitieux dès le départ?

-Peut-être que ce n’est pas possible non plus, d’après ce qu’il a dit. L’Espagne est unique en ce sens. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de loi sur le changement climatique, nous n’avons pas respecté Kyoto d’une année & mldr; par conséquent, il est bon qu’une évaluation continue des objectifs soit effectuée. Espérons qu’au cours de ces années, nous serons surpris par les résultats de la loi et que nous pourrons avoir des objectifs de plus en plus ambitieux. Cela ne me semble pas mal que cela soit vérifié à tout petit.

-La loi impose aux communes de plus de 50 000 habitants et îles de créer des zones à faibles émissions en 2023. Un modèle que la justice a récemment annulé à Madrid. En ce sens, il soutient que la norme est insuffisante.

-Oui. Tout est tout, c’est un chemin sans retour et, quel que soit le nombre de décisions judiciaires, ce type de plans de réduction des émissions dans les centres historiques ou les zones de circulation encombrées est écarté & mldr; cela doit tôt ou tard se développer avec encore plus d’élan. Le changement climatique, au fond, est une question culturelle et nous devons commencer à changer notre mentalité de vouloir conduire partout, de vouloir parcourir le centre-ville en voiture & mldr; cela remonte à des temps passés. Il faut maintenant miser sur un autre type de mobilité, les transports collectifs, la mobilité électrique.

-Le front de mer est l’une des zones les plus menacées par les déséquilibres climatiques et cette loi vise à «accroître sa résilience», par exemple en limitant les extensions de concessions pour occuper le domaine public maritime. Avec un taux de progression de plus de trois millimètres par an, quelles sont les mesures d’adaptation les plus urgentes?

-L’élévation progressive du niveau de la mer est là et il faut la surveiller et la revoir année après année avec un diagnostic continu. Mais ce qui m’inquiète le plus, c’est l’effet des tempêtes maritimes, qui se sont avérées avoir une fréquence de développement plus élevée qu’il y a quelques décennies. En 2017, ici en Méditerranée, nous avons eu une tempête, en 2020, nous avons été touchés par la tempête Gloria & mldr; Maintenant, tous les trois, quatre ans, nous constatons qu’une grande tempête maritime affecte le littoral. Et là, le pari final sera de revoir la loi côtière de 2013 et de réduire les périodes de concession de 75 ans qui ont été approuvées en son temps. Sur la côte espagnole et en Méditerranée, là où on la remarque le plus, et ce n’est plus tant l’élévation des millimètres annuels du niveau de la mer, mais l’effet le plus fréquent des vagues, des tempêtes maritimes qui génèrent dommages dans le littoral, ils cassent les infrastructures, ils atteignent les maisons sur la première ligne & mldr; c’est ce qui doit être résolu.

-Vous considérez qu’appartenir à l’Union européenne est la principale incitation de l’Espagne à rattraper le changement climatique. Sans le parapluie communautaire, l’évolution serait-elle plus lente?

-Avec les problèmes environnementaux en général. Toute la politique environnementale espagnole, heureusement, a été déterminée par des directives européennes, car sinon, nous serions allés à un rythme beaucoup plus lent et nous ne serions pas sur de nombreuses questions de l’eau et des déchets comme nous le sommes maintenant, dans une position avancée, par l’effet des directives auxquelles nous devons nous conformer.

-En bref, pensez-vous que la loi répond à l’urgence climatique?

-C’est une première étape encourageante car, pour la première fois, notre pays dispose d’un instrument juridique pour appliquer des mesures pour faire face au processus de changement climatique, mais il aura besoin de réexamens continus, pour se fixer des objectifs plus ambitieux.

-Que reste-t-il dans l’encrier?

-À mon avis, cette loi a un peu échoué dans toute la partie adaptation. Tout comme il consacre de nombreux articles à l’atténuation et à la question énergétique, il n’en va pas de même dans la partie adaptation. Et je pense que là-bas, il a échoué, car, ainsi que les villes de plus de 50000 [habitantes] Pour sélectionner des zones à faibles émissions, je pense que toutes les villes espagnoles d’au moins 10000 habitants auraient dû être contraintes de dresser un plan d’adaptation au changement climatique, c’est-à-dire une grande “ feuille de route municipale ” avec des actions en matière de planification économique et territoriale pour s’adapter aux effets du changement climatique.

-C’est-à-dire que cela ne dépendait pas de l’initiative d’une corporation municipale.

-Oui, parce que la réalité montre que les initiatives municipales sont toujours volontaires, cela dépend du parti qui gouverne & mldr; Si nous laissons cela au sort des municipalités, l’impact que cela aura sera minime.

-Et quelles actions devraient être incluses?

-Ces plans seraient la grande feuille de route d’un conseil municipal en termes d’adaptation au changement climatique. Toute politique urbaine doit être adaptée aux conditions climatiques futures, les activités économiques qui ont lieu dans la commune doivent également être adaptées & mldr; Dans le changement climatique, il y a deux solutions: l’une, la partie énergétique, le contrôle des émissions et d’autres, c’est ce que nous appelons l’atténuation. D’autre part, comme on constate que le rythme de ces décisions énergétiques est très lent et que les émissions restent incontrôlées dans le monde et que l’effet du changement climatique va se manifester dans les années et décennies à venir, il faut préparer les territoires. pour minimiser l’impact. C’est ce qu’on appelle l’adaptation. Cette deuxième partie est ce que je vois a été moins développée dans le texte juridique. Il est nécessaire de faire un suivi très détaillé des territoires au niveau local afin que les mesures soient adaptées à la singularité de chaque espace.

